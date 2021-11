Đi tiểu buổi sáng thấy có 5 dấu hiệu này chắc chắn thận đang gặp phải vấn đề

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 01:00 AM (GMT+7)

Thận là cơ quan cực kì quan trọng trong cơ thể chính vì vậy chúng ta cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường cho thấy cơ quan này đang không được khỏe mạnh.

Thận là cơ quan quan trọng để sản xuất và bài tiết nước tiểu. Khi thận hoạt động tốt, quá trình bài tiết nước tiểu sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu xuất hiện phản ứng bất thường xảy ra khi đi tiểu, cần hết sức lưu ý. Lúc này cần có những biện pháp cải thiện theo nguyên nhân cụ thể để ngăn chặn tình trạng tiếp tục suy giảm chức năng thận. Vậy những người mắc bệnh thận đi tiểu vào buổi sáng có biểu hiện gì bất thường?

1. Nước tiểu có bọt khí xuất hiện

Những người bị suy giảm chức năng thận cũng có thể gặp một số thay đổi bất thường trong quá trình đi tiểu. Nếu thấy có nhiều bọt trong nước tiểu, lâu ngày các bọt này vẫn chưa tan thì bạn cần chú ý. Nước tiểu có nhiều bọt liên quan đến chức năng thận bị suy giảm, thận bị tổn thương, protein bị mất đi sau một số bệnh viêm nhiễm, và protein niệu dễ đào thải ra ngoài và có nhiều bọt trong nước tiểu.

2. Xuất hiện tiểu máu

Trong quá trình đi tiểu, nếu thấy màu sắc nước tiểu thay đổi, kèm theo nước tiểu có màu đỏ nhạt thì cần lưu ý. Khi chức năng thận được duy trì tốt, nước tiểu do cơ thể người bài tiết ra sẽ rất trong. Nước tiểu có màu hơi đỏ rất có thể là do cơ quan nào đó bị viêm nhiễm hoặc mắc bệnh thận nặng, lúc này nước tiểu thải ra do nhiễm trùng hệ tiết niệu, ra máu,… sẽ đổi màu và xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu.

3. Đi tiểu khó

Khi đi tiểu vào buổi sáng, nếu bạn thấy mình có rất ít nước tiểu và lúc nào cũng không thể tiểu được thì rất có thể sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng. Khi chức năng thận bị suy giảm sẽ có biểu hiện tiểu buốt, tiểu khó, tình trạng này có thể do bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, suy thận,… Lúc này bạn nên kịp thời đến bệnh viện để thăm khám.

4. Nước tiểu nhỏ giọt

Chức năng thận bị suy giảm rõ ràng sẽ xuất hiện hiện tượng bất thường trong quá trình đi tiểu. Nếu nước tiểu luôn nhỏ giọt khi đi tiểu, và dòng nước tiểu rất loãng thì có thể bị suy giảm chức năng thận. Nói chung, trong quá trình đi tiểu, bạn sẽ cảm thấy nước tiểu lúc nào cũng không sạch, khi đi tiểu sẽ thấy vất vả hơn. Nếu có biểu hiện như vậy cần phải được quan tâm, thăm khám kịp thời và điều trị càng sớm càng tốt.

5. Đau thắt lưng khi đi tiểu

Là cơ quan quan trọng của cơ thể con người, thận sẽ bị tổn thương khi suy giảm chức năng, nếu thấy mình bị đau khi đi tiểu khó thì bạn cũng nên chú ý. Đau vùng thắt lưng và lưng khi đi tiểu, nguyên nhân có thể do chức năng thận bị suy giảm. Thận là cơ quan bài tiết nước và chất độc rất quan trọng, khi bị suy giảm chức năng sẽ gây khó tiểu, lúc này thận dễ bị kích thích và gây ra tình trạng đau lưng.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/di-tieu-buoi-sang-thay-co-5-dau-hieu-nay-chac-chan-than-dang-gap-phai-va...Nguồn: https://baogiaothong.vn/di-tieu-buoi-sang-thay-co-5-dau-hieu-nay-chac-chan-than-dang-gap-phai-van-de-d531506.html