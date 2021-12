Đêm ngủ thấy dấu này cần khám dạ dày ngay trước khi quá muộn

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Ác mộng của những người mắc chứng trào ngược dạ dày ban đêm là dịch vị acid trào ngược gây khó thở, ho khan kèm theo ngứa cổ, buồn nôn, mất ngủ…

Bệnh trào ngược thường do các nguyên nhân như chức năng tiêu hóa bị rối loạn, do các vấn đề về thực quản như bệnh hẹp thực quản, barrett thực quản, ung thư thực quản,… Bên cạnh đó bị stress kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân gây ra trào ngược ban đêm. Tình trạng buồn bã, căng thẳng, chán nản, bực bội sẽ vô tình gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày do lượng acid dạ dày tiết ra thường có xu hướng tăng lên gây trào ngược.

Ảnh minh họa

Triệu chứng đặc hiệu của bệnh là chứng ợ nóng, đau ngực, ho kéo dài, đau rát họng, nuốt vướng… nên dễ nhầm với các bệnh lý khác. Bệnh nếu không kịp xử lí, người bệnh rất dễ bị các vấn đề về đường hô hấp, điển hình như tình trạng khản giọng, mất giọng, thở khò khè, ho mãn tính. Bệnh cũng sẽ gây ra cá biến chứng nguy hiểm như viêm loét thực quản, hẹp thực quản…

Thông qua một số nghiên cứu của các chuyên gia đã cho thấy rằng, những người mắc chứng trào ngược dạ dày vào ban đêm làm tăng 30% nguy cơ mắc ung thư thực quản so với trào ngược dạ dày vào ban ngày.

Ai có nguy cơ bị trạng trào ngược dạ dày

Theo các chuyên gia, những người có nguy cơ dễ mắc chứng trào ngược dạ dày gồm: những người thừa cân, béo phì, dân văn phòng, phụ nữ mang thai, người chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ của thuốc như thuốc hen suyễn, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm,…

Trào ngược dạ dày thực quản có thể nhanh chóng chuyển biến sang dạng mãn tính. Nếu không điều trị dứt điểm và kịp thời, người bệnh có thể gặp phải những biến chứng nghiêm trọng.

Thay đổi thói quen sinh hoạt để phòng bệnh

Gốii đầu cao hơn sẽ giúp hạn chế tình trạng trào ngược. Ảnh minh họa

- Không ngủ ngay sau khi ăn no: Theo các bác sĩ, đi ngủ sau khi ăn từ 2-3 giờ đồng hồ là thời gian tốt nhất để quá trình tiêu hóa thức ăn được thuận lợi, làm hạn chế quá trình tồn đọng acid thức ăn trong dạ dày.

- Hạn chế nằm ngủ nghiêng sang bên trái và gối đầu cao hơn sẽ giúp hạn chế tình trạng trào ngược.

- Mặc quần áo rộng, thoải mái, không mặc đồ bó sát cơ thể để giấc ngủ được sâu và ngon hơn.

- Không sử dụng sữa hoặc các sản phẩm chế biến từ sữa trước giờ đi ngủ vì những thực phẩm này gây nguy cơ trào ngược cao, và hạn chế các loại thức ăn cứng và các loại thức ăn có nguy cơ gây đau dạ dày.

