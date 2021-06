Đẩy lùi ung thư gan bằng những thói quen vô cùng đơn giản

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 10:27 AM (GMT+7)

Để phòng ngừa ung thư gan chúng ta cần bắt đầu xây dựng từ những thói quen nhỏ nhất và tham khảo các biện pháp bảo vệ ngay từ hôm nay.

Ung thư gan là loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư gan là 18% và đây là khối u gây tử vong cao thứ hai sau ung thư tuyến tụy.

Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư gan đã được tìm thấy, trong đó tổn thương nhu mô gan dẫn đến xơ gan là phổ biến nhất. Nhiễm HBV hoặc HCV mãn tính là bệnh cơ bản của hầu hết các bệnh ung thư gan. Một phân tích bao gồm 770.000 trường hợp ung thư gan trên toàn thế giới cho kết quả rằng, hơn 50% trường hợp là do nhiễm virus viêm gan B mãn tính và 20% trường hợp là do nhiễm virus viêm gan C mãn tính. Hơn nữa, người bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính có nguy cơ bị ung thư gan ngay cả khi họ không bị xơ gan.

Có thể thấy, nhiễm virus viêm gan B và virus viêm gan C đều là những yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư gan. Tiêm vắc xin là một phương pháp phòng bệnh hiệu quả được quốc tế công nhận. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cả trẻ sơ sinh và người lớn khi tiêm vắc xin có thể giảm đáng kể tỷ lệ mắc ung thư gan.

Tránh xa rượu bia, ăn trầu và các thực phẩm dễ gây ung thư

Bất kì căn bệnh ung thư nào cũng có mối liện hệ nhất định với những thói quen xấu, ung thư gan còn hơn thế bởi gan là cơ quan tiêu hóa, chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn và thuốc của chúng ta.

Uống rượu bia trong thời gian dài chắc chắn sẽ khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là bản thân những người đã mắc bệnh viêm gan virus, rất dễ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan. Mối quan hệ giữa rượu và ung thư gan có thể là tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, vì rượu là một yếu tố quan trọng gây ra xơ gan và xơ gan lại là một trong những yếu tố dẫn đến ung thư gan.

Ở Việt Nam, nhiều người vẫn giữ thói quen nhai trầu. Các thử nghiệm bệnh chứng cho thấy, nhai trầu có thể là một yếu tố nguy cơ gây xơ gan và ung thư gan. Việc ăn trầu cũng liên quan đến sự xuất hiện của ung thư thực quản và ung thư biểu mô tế bào vảy ở đầu và cổ.

Ngoài những thói quen trên, thức khuya, ăn quá no, ăn uống không điều độ, ăn thực phẩm không hợp vệ sinh cũng khiến gan dễ bị tổn thương, lâu dần phát triển thành ung thư. Vì vậy, hãy “bảo dưỡng” gan từ thói quen sinh hoạt và ăn uống.

Trong một nghiên cứu ở nhiều quốc gia, hoạt động thể chất điều độ có thể đẩy lùi ung thư gan. Vận động thường xuyên và nhẹ nhàng sẽ giúp chuyển hóa glucose hoặc chất béo trong gan.

Không ăn đồ nấm mốc và khử độc thực phẩm trước khi ăn

Aflatoxin có thể thúc đẩy sự xuất hiện của bệnh ung thư gan. Một số nghiên cứu dịch tễ học ở Giang Tô, Trung Quốc cho thấy, không ăn đồ mốc có thể giảm tỷ lệ mắc chứng ung thư này. Vậy nên, đừng tiếc rẻ đồ ăn thừa. Hãy đổ ngay nếu không dùng hết tránh nhiều vi khuẩn sinh sôi gây nấm mốc.

Khám sức khỏe định kỳ và điều trị nếu mắc bệnh

Siêu âm gan, chụp CT hoặc kiểm tra chức năng gan là những cách hiệu quả để phát hiện các tổn thương tiền ung thư gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cần chú ý đến kết quả tham khám, tiến hành điều trị kịp thời, tránh làm tổn thương gan thêm trầm trọng.

Nguồn: http://danviet.vn/day-lui-ung-thu-gan-bang-nhung-thoi-quen-vo-cung-don-gian-50202146102826980.htm