Dấu hiệu nhận biết những bệnh nam khoa mà quý ông thường gặp nhất

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bệnh nam khoa là nhóm bệnh lý thuộc về bộ phận sinh dục của nam giới gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như đời sống tình dục.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ giúp quý ông nhận biết kịp thời những dấu hiệu của các bệnh lý nam khoa thường gặp.

(Ảnh minh họa)

Hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu là tình trạng thắt hẹp đoạn cuối da quy đầu khiến phần da ở vị trí này không thể lộn và bộc lộ hoàn toàn quy đầu. Ở trẻ sơ sinh, tình trạng này phần lớn là bình thường và sẽ tự hết khi trẻ lớn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp do hẹp, viêm kéo dài đễn đến da quy đầu bị xơ, hẹp. Nam giới trưởng thành có thể bị hẹp bao quy đầu thứ phát do viêm nhiễm, do quan hệ tình dục không an toàn. Hẹp bao quy đầu có thể gây các triệu chứng như:

– Phần da quy đầu hẹp, xơ cứng, lỗ tiểu nhỏ, không lộn được quy đầu.

– Tiểu khó (rặn, đỏ mặt khi tiểu) có thể ảnh hưởng đến chức năng thận nếu không được điều trị.

– Bao quy đầu sưng phồng và viêm nhiễm (sưng, nóng, đỏ, đau) có thể chảy dịch hoặc chảy mủ bất thường.

– Khi có cảm giác buồn đi tiểu nhưng phải đứng một lúc trong nhà vệ sinh mới tiểu được.

– Viêm, hẹp bao quy đầu kéo dài kèm theo tình trạng sùi mào gà là một yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư dương vật.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Đây là dạng bệnh lý do máu ứ đọng ở hệ thống tĩnh mạch xung quanh tinh hoàn lâu ngày khiến các tĩnh mạch giãn ra dẫn đến lượng máu nuôi tới tinh hoàn bị hạn chế, ứ đọng các “chất độc” với tinh trùng, nhiệt độ tại tinh hoàn tăng, ảnh hướng tới chức năng sinh tinh và chức năng sản sinh hormone nam giới Testosteron của tinh hoàn.

Các biểu hiện của giãn tĩnh mạch tinh thường không rõ ràng, chủ yếu là cảm giác tức nặng, khó chịu hoặc đau tinh hoàn, đặc biệt khi vận động quá nhiều hoặc đứng, ngồi lâu. Tỷ lệ thanh niên khỏe mạnh bị giãn tĩnh mạch là khoảng 15% và lên đến 40% ở nam giới vô sinh.

Bệnh không ngoại trừ bất cứ lứa tuổi nào nhưng xảy ra chủ yếu ở nam giới trưởng thành. Phẫu thuật vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh là biện pháp điều trị chủ yếu khi nam giới bị vô sinh hiếm muộn, chất lượng – số lượng tinh trùng giảm, đau tinh hoàn, teo tinh hoàn do giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Xuất tinh sớm

Đây là dạng bệnh lý thường gặp ở nam giới với biểu hiện là người bệnh hầu như không có khả năng kiềm chế xuất tinh khiến nam giới xuất tinh trước khi họ cũng như bạn tình đạt được cực khoái. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng xuất tinh sớm sẽ mang lại là cảm giác khó chịu, tự ti, chán quan hệ và ảnh hưởng tới đời sống của các cặp đôi. Tuy nhiên, bệnh có thể chữa được nếu phát hiện và điều trị sớm. Xuất tinh sớm do yếu tố tâm lý có thể tự khắc phục nhưng nếu tình trạng kéo dài thì đấng mày râu cần được chẩn đoán và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không nên uống thuốc tùy tiện.

Rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương là tình trạng dương vật không thể cương cứng hoặc cương cứng không hoàn toàn hay thời gian cương cứng quá ngắn không đủ để thực hiện giao hợp. Rối loạn cương dương là bệnh lý thường gặp ở nam giới và tăng theo tuổi, 30% nam giới ở độ tuổi 50 gặp phải tình trạng này .

Tuy bệnh không quá nguy hiểm tới sức khỏe nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống gia đình, niềm tin và bản lĩnh của đàn ông. Nếu phát hiện dấu hiệu, nam giới cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và có hướng điều trị phù hợp.

Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục

Xã hội càng hiện đại thì đời sống tình dục càng được cởi mở hơn, nam giới cũng mở rộng các mối quan hệ, bản thân họ có thể có nhiều bạn tình hơn. Việc có nhiều bạn tình, tình dục không an toàn là một trong những nguyên nhân chính làm tăng tình trạng viêm nhiễm đường tiết niệu, sinh dục. Một số tác nhân thường gặp như lậu, chlamydia, giang mai, sùi mào gà…

Một số biểu hiện cần đi khám sớm và điều trị kịp thời đó là tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu, chảy dịch mủ niệu đạo,… sau các cuộc yêu

Hiếm muộn

Hiếm muộn là tình trạng các cặp đôi chung sống và quan hệ đều đặn không sử dụng các biện pháp tránh thai trong 1 năm nhưng vẫn chưa có con. Bệnh lý hiếm muộn cũng khá phổ biến trong xã hội hiện nay với nguyên nhân có thể tới từ 2 phía. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân vô sinh từ phía người chồng chiếm 30-40%. Do đó, việc khám sức khỏe sinh sản định kỳ, khám tìm nguyên nhân vô sinh hiếm muộn cả hai vợ chồng để phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng và giúp tăng hiệu quả điều trị.

Vô sinh vì xuất tinh không có tinh trùng

Có khoảng 1-2% nam giới không thể có con vì không có tinh trùng trong tinh dịch mặc dù quan hệ tình dục bình thường. Tình trạng vô tinh được chia làm 2 loại: Vô tinh do tắc nghẽn và vô tinh không do tắc nghẽn.

Vô tinh do tắc nghẽn có thể kể đến như tắc ống dẫn tinh – mào tinh với các nguyên nhân hay gặp nhất là viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn; sau chấn thương, sau phẫu thuật vùng bẹn bìu và các cơ quan sinh dục, … Còn vô tinh không do tắc nghẽn là do các nguyên nhân thường gặp như: biến chứng quai bị, suy tinh hoàn, rối loạn nội tiết tuyến yên hoặc vùng dưới đồi, bất thường NST, giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, …

Nguồn: http://danviet.vn/dau-hieu-nhan-biet-nhung-benh-nam-khoa-ma-quy-ong-thuong-gap-nhat-502022141559...Nguồn: http://danviet.vn/dau-hieu-nhan-biet-nhung-benh-nam-khoa-ma-quy-ong-thuong-gap-nhat-50202214155914392.htm