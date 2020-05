Dấu hiệu cảnh báo cơ thể sắp "sập nguồn" vì thiếu rau, bổ sung ngay kẻo muộn

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 08:30 AM (GMT+7)

Ăn nhiều loại rau sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, chẳng hạn như bệnh tim, huyết áp cao và một số loại ung thư nhất định. Tuy nhiên, khi cơ thể bị thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như rau xanh, bạn sẽ thấy tín hiệu "cấp cứu" và nên bổ sung kịp thời để phòng chống bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh là thức ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Ăn rau xanh giúp làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim, huyết áp cao... Chất xơ từ rau có thể giúp làm giảm mức cholesterol và tăng axit folic trong máu. Nhưng có rất nhiều người không thích ăn rau xanh từ đó dẫn tới cơ thể sẽ bị thiếu chất.

Nếu có những biểu hiện sau đây, bạn hãy bổ lập tức sung thêm rau vào chế độ ăn uống của mình nhé:

Táo bón

Táo bón là triệu chứng thường gặp ở người ăn ít rau. Rau cung cấp nguồn chất xơ dồi dào, giúp chuyển động ruột thường xuyên. Bổ sung thêm rau và hạn chế thực phẩm chế biến là cách tốt nhất để giảm táo bón.

Tăng cân

Chất xơ trong rau giúp bạn cảm thấy nhanh no. Hầu hết các loại rau đều có lượng calo thấp, nhưng giàu chất xơ giúp bạn hạn chế cơn đói đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Ăn rau giúp bạn khỏe mạnh mà không bị tăng cân.

Dễ bầm tím

Rau là nguồn cung cấp lượng vitamin C đồi dào cho cơ thể. Khi thiếu vitamin C, bạn dễ gặp tình trạng bầm tím, cháy máu chân răng, mệt mỏi, vết thương lâu lành. Lúc này hãy bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C như ớt đỏ, cải xoăn, rau xanh nhiều lá, bông cải xanh và cà chua.

Các vấn đề về tim

Nếu bạn bị chuẩn đoán là mắc các vấn đề về tim mà không phải do tiền sử gia đình thì có thể là dấu hiệu không ăn đủ rau.

Những người ăn ít rau thường dễ mắc các bệnh lý về tim mạch như nhồi máu cơ tim, động mạch vành và đau thắt ngực. Bạn cần phải bổ sung rau xanh kịp thời để giảm các triệu chứng về tim và giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh hơn.

Mệt mỏi cả ngày

Trong ngày nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi ở bất cứ lúc nào rất có thể cơ thể bạn thiếu hụt folate hoặc folic. Folate là chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA, và khi thiếu chất dẫn đến sự mệt mỏi và thiếu máu.

Folate hoặc folic là một loại vitamin B9 có chứa nhiều trong các loại rau lá xanh đậm như đậu lăng, đậu, măng tây, rau bina... do đó, hãy bổ sung các thực phẩm trên trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Hay quên

Nếu như bạn cảm thấy gần đây bạn rất hay quên những việc nhỏ nhặt và tần suất ngày càng cao, tuy nhiên bạn thường hay bỏ qua dấu hiệu này bởi bạn nghĩ sự lãng quên thường xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Bạn không nên chủ quan bởi dấu hiệu này rất có thể là dấu hiệu cơ thể bạn không nhận đủ chất dinh dưỡng. Bạn cần phải bổ sung Lutein, đây là chất dinh dưỡng đã được hiển thị để tăng cường trí nhớ và học tập. Lutein có chứa nhiều trong cà rốt, các loại rau lá xanh, ngô, bông cải xanh và cà chua.

Cảm lạnh lai rai mãi không khỏi

Nếu bị thiếu rau trong chế độ ăn và các vitamin quan trọng mà chúng cung cấp, cơ thể sẽ thiếu khả năng bảo vệ cần thiết để giải phóng các yếu tố chống gốc tự do để chống lại virus. Hãy dự trữ trong tủ lạnh các loại rau lá xanh sẫm, một nguồn vitamin C tuyệt vời, để tăng cường hệ miễn dịch và giúp rút ngắn thời gian phục hồi.

Khó đối phó với các tác nhân stress hằng ngày

Mặc dù stress là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng cách chúng ta ăn uống và đối xử với bản thân ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng của cơ thể. Viêm là đáp ứng tự nhiên của cơ thể với stress, vì vậy nếu không xử lý tốt stress, thì viêm và tác hại của nó có thể xảy ra.

Thực phẩm giàu các hợp chất chống viêm như axit béo không bão hòa (như cá hồi và cá ngừ), chất chống oxy hóa, polyphenol và carotenoids (như rau lá xanh và ớt sáng màu) có thể giúp giảm mức độ viêm trong cơ thể và tăng cường khả năng tinh thần để đối phó với những biến động của cuộc sống.

Dễ bị chuột rút

Trái cây và rau có chứa kali có thể ngăn ngừa chuột rút, đặc biệt là nếu bạn tập thể dục hoặc ra ngoài trong những tháng mùa hè nóng bức. Một quả chuối trung bình có 422mg kali.

Vấn đề về tiêu hóa

Nếu bạn thường bị các vấn đề về tiêu hóa và đầy hơi thì đây là một dấu hiệu rõ ràng về việc không thêm rau đủ và thức ăn thô. Chất xơ trong rau giúp trong quá trình tiêu hóa giúp duy trì sự đều đặn của ruột.

Nhiễm trùng thường xuyên

Nhiễm trùng thường xuyên là một dấu hiệu của một hệ thống miễn dịch yếu, suy dinh dưỡng cũng như không ăn đủ rau. Nếu không có chế độ ăn uống hợp lý, cơ thể bạn miễn nhiễm sẽ trở nên yếu để chống lại các tác nhân gây bệnh nguy hiểm và cơ thể bạn sẽ không thể tự bảo vệ mình trước sự lây nhiễm sớm. Vì vậy, khuyên rằng bạn nên bao gồm trái cây và rau quả của các loại trong chế độ ăn uống của mình, để cơ thể khỏe mạnh nhất có thể.

Mụn trứng cá

Lười ăn rau làm cơ thể thiếu hụt đi một lượng vitamin, khoáng chất cần thiết. Điều này làm da bị yếu đi, dễ nổi mụn hơn.

Ăn đủ rau là cách chống lại sự phân hủy collagen, để da luôn sáng đẹp, khỏe mạnh, ngừa lão hóa.

