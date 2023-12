Đau đầu, giảm trí nhớ nghĩ do “ma bắt”, người phụ nữ đi khám phát hiện có u não

TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh vừa cho biết, tại Bệnh viện K trong quá trình khám và điều trị vẫn ghi nhận một số trường hợp cả tin, mê tín cho rằng có biểu hiện lạ của cơ thể do “ma bắt”; y học không thể điều trị khỏi bệnh do đó không tới khám, bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị, để lại hậu quả đáng tiếc. Không ít trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng bệnh đã tiến triển, hiệu quả điều trị không thể khả quan như trước, nhưng cũng rất may mắn các bác sỹ đã áp dụng thành tựu khoa học hiện đại, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, tiếp tục mở ra cơ hội điều trị trong tương lai.

Bệnh nhân bị u não.

​Trường hợp bệnh nhân Nông Thị Ch. 54 tuổi, quê tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, người dân tộc Tày. Đầu năm 2022, chị Ch. có biểu hiện những cơn co giật nửa người, kèm theo có những đợt rối loạn trí nhớ, không nhớ việc đang định làm.

Gia đình hoang mang, cho rằng chị Ch. bị “ma bắt”, nên đã mời thầy cúng đến trừ tà ma nhưng không khỏi.

​Sau khi tình trạng này kéo dài, chị Ch. đến khám bệnh viện K được bác sỹ chỉ định chụp phim và ghi điện não đồ, phát hiện có khối tổn thương vùng não thái dương trái là nguyên nhân gây co giật, giảm trí nhớ của chị.

Chị Ch.cùng gia đình được bác sỹ tư vấn, giải thích, lúc này gia đình mới dần chấp nhận sự thật, suy nghĩ cần phải điều trị bệnh để thoái lui, chứ không phải cả tin, mê tín với suy nghĩ như trước đây.

​Người nhà chị Ch. chia sẻ: “Nhà tôi cứ như bị ma ám, tôi không nghĩ vợ tôi có thể chữa khỏi con ma ám này, nhưng bác sỹ đã giải thích về bệnh tật và được động viên mổ sẽ chữa được bệnh, nên tôi cũng chỉ biết nhờ cậy đến Y học và các bác sỹ”.

​Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định đây là ca mổ phức tạp vì khối u dạng u máu nằm ở vị trí cạnh vùng nói và vùng trí nhớ của người bệnh. Việc lựa chọn chiến lược điều trị cũng được tính toán kỹ nhằm đảm bảo lấy bỏ khối u và vùng gây động kinh, và đảm bảo giữ được các vùng chức năng phát âm, hiểu ngôn ngữ, và vùng trí nhớ.

​Ca phẫu thuật được tiến hành, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K đã tiến hành vi phẫu thuật lấy bỏ khối u, và ứng dụng ghi điện não đồ trong mổ để xác định vùng gây co giật (động kinh), nhằm cắt bỏ vùng gây động kinh cho người bệnh. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, bệnh nhân tỉnh, chức năng ngôn ngữ và trí nhớ được bảo vệ toàn bộ.

​Theo TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, người trưởng thành khi có biểu hiện co giật, cần chụp phim cộng hưởng từ sọ não để loại trừ các nguyên nhân ở não.

Trường hợp của chị Ch. được xác định co giật có nguyên nhân, và tổn thương còn khu trú rõ ràng, do vậy việc cắt bỏ toàn bộ khối u và vùng gây động kinh giúp người bệnh khỏi cơn động kinh. Kết quả sau mổ là khối u máu ở trong não, đây là khối u lành tính, nên người bệnh không cần điều trị bổ trợ thêm, chỉ cần duy trì thuốc chống động kinh khoảng 1-2 năm.

​Trưởng hợp của chị Ch.là khá may mắn bởi khối u được xác định là lành tính, ca mổ diễn ra thành công, nếu chị không tới khám và điều trị sớm thì sức khỏe, chất lượng cuộc sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Bác sĩ Liên khuyến cáo: Khi có dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời. Việc mê tín, tin vào phương pháp bài trừ tà ma, uống thuốc lá sẽ khỏi bệnh tiêu biến u là vấn đề Bệnh viện K đã cảnh báo. Hy vọng sẽ không còn trường hợp đáng tiếc nào xảy đến chỉ vì chủ quan, cả tin.

