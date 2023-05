Theo The Times of India, xoài sống là một nguồn tuyệt vời của các thành phần dinh dưỡng khác nhau. Chúng chứa nhiều loại hợp chất, bao gồm vitamin, khoáng chất, chất xơ và caroten.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, việc tiêu thụ xoài sống cho thấy nhiều đặc tính có lợi, nó có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, chứa các đặc tính bảo vệ tim mạch,…

Xoài chứa ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng - đặc biệt là vitamin C .Ảnh: istock

Dưới đây là những công dụng tiềm năng của xoài sống đối với sức khỏe tổng thể:

Hỗ trợ tiêu hóa

Chúng chứa các enzym tiêu hóa giúp phân hủy protein và hỗ trợ tiêu hóa. Xoài sống cũng rất giàu hàm lượng chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

Giảm cholesterol

Xoài sống có chứa pectin, giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Ngăn ngừa say nắng

Sở dĩ xoài trở thành loại trái cây phổ biến trong mùa hè ở nhiều nơi trên thế giới là vì xoài sống có tác dụng làm mát cơ thể, giúp ngăn ngừa say nắng.

Cải thiện thị lực

Xoài sống là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, rất cần thiết để duy trì thị lực tốt.

Giảm mụn trứng cá

Xoài sống chứa vitamin E, giúp điều chỉnh quá trình sản xuất bã nhờn và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chúng cũng chứa kali giúp điều hòa huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư

Xoài sống chứa chất chống oxy hóa như quercetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin và axit gallic giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Nhiều người có thể ngạc nhiên, tuy nhiên thực tế là xoài sống có thể hỗ trợ sức khỏe của gan đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất vì nó chứa hàm lượng vitamin B6 cao.

Tăng cường sức khỏe làn da

Xoài sống có chứa vitamin C, giúp sản xuất collagen, một loại protein cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh, theo The Times of India.

