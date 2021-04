Công dụng bất ngờ của nước ép từ quả xoài sống

Chủ Nhật, ngày 11/04/2021 11:00 AM (GMT+7)

Uống nước ép xoài sống là một phương pháp trị chứng say nắng.

Trong mùa nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao, nếu tiếp xúc lâu dưới nắng nóng có thể gây say nắng khiến thân nhiệt tăng, cơ thể có thể bị mất nước, mệt mỏi,…

Uống nước ép xoài sống là một phương pháp điều trị tại nhà cho chứng say nắng. Theo Boldsky, dưới đây là những lý do khiến nước ép xoài sống có thể điều trị say nắng:

Làm giảm nhiệt độ cơ thể

Triệu chứng đầu tiên của say nắng là nhiệt độ cơ thể tăng lên, nếu uống nước ép xoài sống có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể do say nắng. Nhiệt độ cơ thể cao có thể gây co giật và ảnh hưởng đến não.

Làm mát cơ thể

Nước ép xoài sống hiệu quả để đánh bay cơn nóng và hạ nhiệt cho cơ thể. Nước ép xoài sống có chất điện giải, giúp bù nước cho cơ thể.

Điều trị da khô

Trong xoài sống có chứa nhiều vitamin C, đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Làm giảm nhịp tim

Say nắng có thể làm tăng nhịp tim do nhiệt độ cao. Nước ép xoài sống giàu kali, magiê và một chất chống oxy hóa gọi là mangiferin có thể giúp giảm nhịp tim và cải thiện các chức năng của nó.

Ngăn ngừa chuột rút cơ

Nhiệt độ quá cao có thể gây co thắt không tự chủ các cơ lớn, dẫn đến chuột rút ở chân vào ban đêm. Uống nước ép xoài sống có tác dụng chống co thắt.

Cung cấp năng lượng

Trong xoài sống có chứa ion natri, kali và các chất điện giải khác giúp cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể.

