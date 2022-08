Chế độ ăn uống lành mạnh giúp quý ông cải thiện “phong độ” của mình trong cuộc yêu

Thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày liên quan mật thiết đến lối sống, thói quen ăn uống có thể ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng sẽ không chỉ làm cho axit deoxyribonucleic (DNA) khỏe mạnh hơn và chất lượng tinh trùng của nam giới tốt hơn, mà còn giúp tăng ham muốn tình dục giữa nam và nữ.

Kẽm góp phần cải thiện chất lượng tinh trùng

Kẽm (Zinc) không chỉ là chất dinh dưỡng cần thiết cho tinh trùng chất lượng cao mà còn là chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ miễn dịch. Trong số nhiều chất dinh dưỡng mà nam giới nên tiêu thụ, thiếu kẽm là phổ biến nhất. Nếu lượng kẽm ở nam giới không đủ sẽ dẫn đến nồng độ nội tiết tố nam (Testosterone) trong cơ thể thấp. Kẽm đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc nâng cao testosterone và cải thiện khả năng sinh sản.

Thực phẩm chứa kẽm bao gồm: cá, hàu (đặc biệt giàu kẽm), động vật có vỏ, tôm, thăn bò hoặc thịt cừu và các sản phẩm từ thịt khá , ngoài ra hạt vừng, hạt bí ngô sống, đậu Hà Lan và các loại rau củ quả khác cũng có tác dụng tương tự. Tuy nhiên, để tận hưởng một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn nên ăn nhiều cá và rau hơn và không tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ.

Fructose có thể làm tăng khả năng di chuyển của tinh trùng

Fructose là một chất dinh dưỡng có trong tinh dịch, cung cấp năng lượng cho tinh trùng di chuyển. Trái cây và rau quả giàu fructose có thể cải thiện một số vấn đề liên quan đến tinh trùng phổ biến ở nam giới, chẳng hạn như số lượng tinh trùng thấp, suy giảm khả năng vận động của tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng kém.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đủ rau và trái cây mỗi ngày có tác dụng rất tích cực đối với sức khỏe của tinh trùng. Nam giới nên ăn ít nhất 2 loại trái cây mỗi ngày, ngoài ra, ăn salad với nhiều loại rau vào bữa trưa và bữa tối cũng là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Axit folic giúp tinh trùng khỏe mạnh

Khoa học đã chứng minh rằng axit folic cải thiện chất lượng tinh trùng. Nếu một người đàn ông không có đủ folate trong cơ thể của mình, nồng độ nhiễm sắc thể của tinh trùng sẽ quá thấp, điều này rất nguy hiểm, vì nếu tinh trùng không khỏe mạnh sẽ rất dễ dẫn đến việc sinh con dị tật, hoặc một phụ nữ mang thai có nguy cơ sẩy thai cao. Thực phẩm giàu axit folic bao gồm: đậu lăng, đậu pinto, đậu đen , đậu tây, rau bina , cải xoăn, v.v.

Vitamin C ngăn ngừa tổn thương tinh trùng

Vitamin C có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa gây hại cho tinh trùng, ngoài ra chất dinh dưỡng này có thể giúp người hút thuốc cải thiện chất lượng tinh trùng đồng thời kiểm soát quá trình ngưng kết tinh trùng. Vitamin C dễ bị phá hủy trong quá trình nấu nướng hoặc chế biến, vì vậy thực phẩm chứa vitamin C tốt nhất nên ăn sống như đu đủ, bông cải xanh, ớt chuông, dâu tây, cam quýt, kiwi , súp lơ trắng, cải xoăn. Đối với nước trái cây đóng chai đã được tiệt trùng, vitamin C chứa trong nó không có tác dụng và mất tác dụng bảo vệ DNA.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/che-o-an-uong-lanh-manh-giup-quy-ong-cai-thien-phong-o-cua-minh-trong-cuoc-yeu-a565621.html