Căn bệnh ung thư khiến nam người mẫu Anh Vũ mắc là gì?

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mới đây, nam người mâu Hoàng Gia Anh Vũ chia sẻ trên facebook cá nhân của mình về thời gian 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư.

Ai dễ mắc

Nam người mẫu mắc ung thư tinh hoàn. Anh Vũ phát hiện mình bị ung thư tinh hoàn từ tháng 3/2019 và hiện vẫn đang tích cực chữa trị qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ khi dịch Covid-19, nam diễn viên điều trị tại Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Duy Ba – Đơn nguyên Nội theo yêu cầu 3, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết ung thư tinh hoàn là loại ung thư ít gặp ở nam giới, chiếm khoảng 1% tổng số ung thư ở nam, tuy nhiên lại là một trong những bệnh ác tính nhất ảnh hưởng đến nam giới trong độ tuổi 15 đến 35.

Bác sĩ Duy cho biết cũng giống với các bệnh ung thư khác, ung thư tinh hoàn hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của bệnh là gì.

Tuy nhiên, những yếu tố có thể làm gia tăng ung thư tinh hoàn đó là những người có tinh hoàn ẩn. Bình thường tinh hoàn phát triển trong bụng thai nhi và đi xuống bìu trước khi sinh. Tuy nhiên, ở khoảng 3% bé trai, tinh hoàn không xuống bìu khi sinh ra gọi là tinh hoàn ẩn.

Ở những người bị tinh hoàn ẩn nếu không được phát hiện và phẫu thuật đưa tinh hoàn xuống bìu, nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2,5 đến 14 lần so với người bình thường.

Gia đình cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Bác sĩ Duy cho biết những người có cha hay anh em trai bị ung thư tinh hoàn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân ung thư tinh hoàn không có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Ngoài ra, những người đã bị ung thư tinh hoàn 1 bên thì có thể bị ung thư bên còn lại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có khoảng 3% đến 4% bệnh nhân ung thư tinh hoàn sau khi được chữa khỏi có thể xuất hiện ung thư tinh hoàn ở bên còn lại.

Yếu tố chủng tộc cũng được nhắc tới trong ung thư tinh hoàn. Theo bác sĩ Duy nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn ở đàn ông da trắng cao gấp 4 đến 5 lần so với đàn ông da đen và châu Á.

Tự khám tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn thường dễ phát hiện đặc biệt là nam giới có thể sờ thấy u ở tinh hoàn. Đây được xem là dấu hiệu hay gặp nhất và cũng là lý do đi khám bệnh nhiều nhất.

Một số bệnh nhân có các dấu hiệu khác như người bệnh cảm thấy đau âm ỉ vùng bẹn bìu hoặc vùng bụng dưới. Bìu cảm giác nặng, căng tức ở một bên bìu, có thể nổi hạch vùng bẹn.

Bệnh nhân ung thư tinh hoàn cũng có thể đau bụng (do di căn hạch ổ bụng chèn ép hoặc đau do ung thư tinh hoàn ẩn phát triển trong ổ bụng), có thể sờ thấy hạch cổ, đau ngực, khó thở… (do ung thư di căn).

Bác sĩ Duy cho biết nam giới cũng nên tạo cho mình cách tự kiểm tra tinh hoàn để phát hiện sớm ung thư tinh hoàn.

Các bước tự thăm khám tinh hoàn:

Bước 1: Đứng trước gương. Nam giới sẽ tự kiểm tra da bìu để tìm dấu hiệu da bìu phù nề.

Bước 2: Dùng tay khám từng bên tinh hoàn. Dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt dưới tinh hoàn, ngón cái để trên tinh hoàn. Lăn các ngón tay nhẹ nhàng để tìm các u cục bất thường.

Bước 3: Tìm mào tinh hoàn và kiểm tra, đó là phần mềm mại nằm phía sau tinh hoàn, đây là nơi giúp tinh trùng trưởng thành.

Mặc dù ung thư tinh hoàn ảnh hưởng rất nhiều đến nam giới. Bác sĩ Duy cho rằng đây là bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tính chung cho các giai đoạn có thể chữa khỏi cho 90% số người bệnh. Tỷ lệ sống 5 năm ở các bệnh nhân ung thư tinh hoàn là lớn hơn 95%. Ước tính khoảng 68% nam giới được chẩn đoán ở giai đoạn này.

Đối với những người đàn ông bị ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết ở phía sau bụng, được gọi là các hạch bạch huyết sau phúc mạc, tỷ lệ sống sót là khoảng 96%. Nhưng việc này còn phụ thuộc vào kích thước của các hạch bạch huyết. Đối với những người đàn ông bị ung thư đã di căn ra ngoài tinh hoàn đến các khu vực nằm ngoài các hạch bạch huyết sau phúc mạc, như phổi hoặc các cơ quan khác, tỷ lệ sống sót là 74%.

Do vậy, ngoài việc thay đổi lối sống, mọi người nên được kiểm tra sàng lọc phát hiện sớm ung thư tinh hoàn để có thể phát hiện và điều trị kịp thời.

