Căn bệnh tình dục phổ biến sắp có vắc-xin

Đa số các trường hợp bệnh tình dục do herpes có thể chữa khỏi không mấy khó khăn ở người lớn nhưng ở trẻ em bệnh có thể diễn tiến nặng. Trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh từ cha mẹ có thể bị tổn thương não, mù mắt hoặc tử vong. Dù chủ yếu lây qua quan hệ tình dục, nhưng bệnh cũng khác dễ lây qua các tiếp xúc cơ thể khác. Cách đây ít lâu, một cô bé 3 tuổi đã bị lở loét nặng nhiều nơi do nhiễm herpes từ nụ hôn của người cha đang lở miệng do herpes, theo báo cáo từ Bồ Đào Nha. Hồi cuối năm 2017, một phụ nữ ở California (Mỹ) bị nghi nhiễm herpes khi dùng cây son môi dành cho khách thử ở của hàng.