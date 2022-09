Căn bệnh khiến diễn viên thủ vai Bố già trong bộ phim đình đám cùng tên mắc phải có gì cần lưu ý?

Diễn viên Robert De Niro nổi tiếng trong vai trùm mafia Vito Corleone (“Bố già” phần II) là người từng được nhận 4 đề cử Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong các phim Cape Fear (năm 1991), Awakenings (năm 1990), The Deer Hunter (1978), và Taxi Driver (năm 1976). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ông đã từng mắc ung thư tuyến tiền liệt vào nhiều năm trước. Rất may, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã gần như hồi phục do thể lực của ông khá tốt và bệnh phát hiện trong giai đoạn đầu.

Có thể thấy, Robert De Niro là một diễn viên khá may mắn khi phát hiện được bệnh trong giai đoạn đầu bởi các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt thường không xuất hiện trong thời kì này. Nó chỉ xuất hiện đến khi tuyến tiền liệt đủ lớn để ảnh hưởng đến ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài niệu đạo. Khi ung thư tuyến tiền liệt ghé thăm, bạn có thể sẽ cảm thấy:

- Tăng nhu cầu đi tiểu

- Căng thẳng trong khi đi tiểu

- Cảm giác lúc nào cũng buồn tiểu

Nguyên nhân của ung thư tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ trong khung chậu và là một phần của hệ thống sinh sản nam giới. Nó có kích thước bằng quả óc chó, nằm giữa dương vật và bàng quang, bao quanh niệu đạo.

Nguyên nhân của ung thư tuyến tiền liệt chưa được phát hiện. Nhưng một số vấn đề nhất định có thể làm tăng nguy cơ phát triển tình trạng này:

- Cơ hội phát triển ung thư tuyến tiền liệt tăng lên khi bạn già đi. Hầu hết các trường hợp phát triển ở nam giới từ 50 tuổi trở lên.

- Ung thư tuyến tiền liệt phổ biến hơn ở nam giới da đen và ít phổ biến hơn ở nam giới châu Á.

- Những người đàn ông có cha hoặc anh trai bị ảnh hưởng bởi ung thư tuyến tiền liệt cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này.

- Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy béo phì làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Nếu ung thư ở giai đoạn đầu và không gây ra các triệu chứng, bác sĩ có thể đề nghị bệnh nhân “giám sát tích cực”. Một số trường hợp ung thư tuyến tiền liệt có thể chữa khỏi nếu điều trị ở giai đoạn đầu. Điều trị bao gồm:

- Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt

- Xạ trị - tự nó hoặc cùng với liệu pháp hormone

- Một số trường hợp chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn sau, khi ung thư đã di căn.

Nếu ung thư di căn đến các bộ phận khác của cơ thể và không thể chữa khỏi, việc điều trị tập trung vào việc kéo dài sự sống và làm giảm các triệu chứng.

Tất cả các lựa chọn điều trị đều có nguy cơ gây ra các tác dụng phụ đáng kể, bao gồm rối loạn cương dương và các triệu chứng tiết niệu, chẳng hạn như cần đi vệ sinh gấp hoặc thường xuyên hơn.

Vì ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển rất chậm, bạn có thể sống hàng chục năm mà không có triệu chứng hoặc không cần điều trị.

Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cũng như các tác dụng phụ có thể xảy ra của việc điều trị, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng hoặc chán nản.

Nếu thấy bản thân có dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để có tư vấn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của mình. Không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà khi chưa có chỉ dẫn và thăm khám của bác sĩ.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/can-benh-khien-dien-vien-thu-vai-bo-gia-trong-bo-phim-dinh-dam-cung-ten-...Nguồn: https://baogiaothong.vn/can-benh-khien-dien-vien-thu-vai-bo-gia-trong-bo-phim-dinh-dam-cung-ten-mac-phai-co-gi-can-luu-y-d567074.html