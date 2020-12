Cách chăm sóc sức khỏe đặc biệt của một bác sĩ TQ, gia đình không ai mắc bệnh mãn tính

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhờ vào chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt này, gia đình 3 đời của ông không ai mắc bệnh nguy hiểm hay mãn tính.

Nếu có một phương pháp nào đó có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ nhưng đơn giản và dễ thực hiện nhất có lẽ là hạn chế ăn. Đối với hầu hết mọi người, cách này tuy nói dễ nhưng rất khó làm. Tuy nhiên, giáo sư Lục Hiền Xương, một bác sĩ Y học Cổ truyền Trung Quốc nổi tiếng khẳng định mạch máu của ông như thanh niên, huyết áp cũng tốt hơn người bình thường. Ông đã chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe của mình và được áp dụng cho cả gia đình trong nhiều thập kỷ qua.

Hiện tại, giáo sư Lục Hiền Xương đang công tác tại Học viện Trung y Chiết Giang, đồng thời là giảng viên tại Đại học Quốc gia Trung Quốc.

Gia đình tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt

Giáo sư Lục nói: "Cha tôi, tôi và con trai đều là bác sĩ. Quan điểm giữ gìn sức khỏe của tôi được cha mình truyền lại từ khi còn nhỏ. Ông ấy yêu công việc, nhưng lại rất nghiêm ngặt trong việc ăn uống, luôn ăn đúng khẩu phần vừa phải một cách đều đặn mỗi ngày. Ông ấy nói rằng, ăn nhiều là không tốt".

Khi giáo sư Lục trở thành bác sĩ, ông đã tìm hiểu về lợi ích của việc hạn chế ăn thực phẩm: "Hầu hết mọi người sẽ bị xơ cứng động mạch, có nhiều mảng bám vào thành mạch máu ở tuổi 50. Tuy nhiên, ở độ tuổi này nhưng tôi không bị phát hiện bất kỳ vấn đề nào về mạch máu khi đi khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Tôi không gặp vấn đề gì về lão hóa mạch máu".

Thông thường, bữa ăn của giáo sư Lục chỉ gồm 1 hoặc 2 chén cơm, ăn đa dạng, không kén thực phẩm. Buổi sáng thường là một bát ngũ cốc gồm nhiều loại đậu như đậu nành, đậu đen, mè, óc chó... Buổi trưa và tối ăn khoai lang, bí đỏ, củ sen luộc,... hay bắp cải xào...

Ở tuổi 80, giáo sư Lục đo đường huyết lúc đói luôn ở mức 4 đến 5mmol / L, huyết áp thấp hơn người bình thường khoảng 100mmHg / 50mmHg, khá tốt.

Do đó, giáo sư Lục kết luận rằng, hạn chế thực phẩm có 5 lợi ích chính: ổn định đường huyết, không tăng lipid máu, sức đề kháng tốt, chuyển hóa tế bào nhanh, chống lão hóa.

Tại sao hạn chế thực phẩm lại mang tới nhiều lợi ích?

Phần lớn bệnh tật từ miệng mà vào, do ăn uống mà ra. "Tôi đã làm bác sĩ hơn 50 năm. Nhiều người mắc bệnh do thói quen ăn uống vô tội vạ, dẫn đến bụng ngày càng phình to, tim mạch, bệnh gút và nhiều vấn đề khác cũng sớm hình thành. Thỉnh thoảng, tôi tiếp nhận một vài bệnh nhân nhỏ tuổi, tuy mới 15 tuổi nhưng đầu gối đau nhức đến mức không thể đi lại được".

Ngày nay, kinh tế gia đình phát triển, nhiều người bắt đầu chú trọng đến sức khỏe hơn nên thường mua các loại thực phẩm chức năng. Thế nhưng, theo quan niệm của giáo sư Lục, những sản phẩm này nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây ra bệnh.

"Bệnh từ miệng mà vào", do đó nếu quản lý được việc ăn uống của chính mình, cơ thể sẽ hạn chế được bệnh tật, từ đó có thể sống lâu hơn.

Nói về cách giữ gìn sức khỏe, giáo sư Lục cho biết: "Tôi chịu ảnh hưởng từ cha, không bao giờ ăn vặt và đồ nguội, chú ý giữ ấm, thường xuyên uống nước nóng".

Nguồn: http://danviet.vn/cach-cham-soc-suc-khoe-dac-biet-cua-mot-bac-si-tq-gia-dinh-khong-ai-mac-benh-m...Nguồn: http://danviet.vn/cach-cham-soc-suc-khoe-dac-biet-cua-mot-bac-si-tq-gia-dinh-khong-ai-mac-benh-man-tinh-502020251211585797.htm