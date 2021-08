Bộ Y tế nói gì về việc nhiều địa phương xin tiêm vắc-xin Nano Covax?

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 18:39 PM (GMT+7)

Trước đề nghị của nhiều địa phương về việc xin đăng ký tiêm thử nghiệm tiêm vắc-xin Nano Covax, Bộ Y tế cho biết hoàn toàn ủng hộ nhưng cần đảm bảo khoa học, đúng quy trình.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế, Học viện Quân y và Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký tham gia thử nghiệm đợt 3 vắc-xin Nano Covax với mong muốn góp phần đưa Nano Covax sớm đi vào phục vụ người dân cả nước phòng, chống dịch bệnh.

Cùng đó, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương được đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vắc-xin Nano Covax giai đoạn 3 cho 200.000 tình nguyện viên là nhân viên, công nhân của các hiệp hội, doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp đang làm việc tại Bình Dương.

Lý do Bình Dương đưa ra là tình hình dịch tại tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc đã vượt 18.000 ca và những ngày tới sẽ tiếp tục tăng trong khi lượng vắc-xin phân bổ chưa nhiều.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ban hành văn bản chỉ định một công ty trên địa bàn đặt mua 200.000 liều vắc-xin Nano Covax và mong muốn được tham gia thử nghiệm.

Tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 cho tình nguyện viên tại Long An - Ảnh: Thanh Phong

Trước đề xuất này, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế rất ủng hộ các tỉnh tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Nano Covax để mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm đánh giá sự an toàn và hiệu quả của vắc-xin.

Tuy nhiên, ông Thuấn cho rằng việc đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng cần phải đúng quy trình nghiên cứu, trước tiên thông qua Hội đồng đạo đức, sau đó sẽ tổ chức đánh giá theo đúng các tiêu chí trong đề cương. Đặc biệt, trong quá trình thử nghiệm phải đảm bảo thu thập, quản lý dữ liệu một cách khoa học, tin cậy và chính xác.

"Bộ Y tế tuyệt đối không ủng hộ việc mua bán, mượn danh thử nghiệm lâm sàng để tiêm vắc-xin cho người dân khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Nano Covax là vắc-xin Covid-19 do Công ty Cổ phần sinh học dược Nanogen nghiên cứu, phát triển. Vắc-xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 13.000 tình nguyện viên, do Học viện Quân y phối hợp với Viện Pasteur TP HCM thực hiện, tại 4 tỉnh gồm Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Tiền Giang. Đến thời điểm này, Nano Covax là ứng viên vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với hơn 4.000 tình nguyện viên được tiêm đủ 2 mũi.

Nano Covax đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với 13.000 người tình nguyện

Trước đó, ngày 2-8, trong buổi làm việc với Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc-xin phòng Covid-19, phía Nanogen – đơn vị sản xuất cũng kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng đạo đức xem xét triển khai nghiên cứu giai đoạn 3c trên 500.000 – 1 triệu người.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định luôn rất ủng hộ và tạo điều kiện nhất cho các doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19. Với vắc-xin Nano Covax, trước mắt Bộ Y tế đã yêu cầu nhà sản xuất hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, gửi Bộ Y tế trước ngày 15-8 để Bộ gửi Hội đồng đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét, đánh giá. Nếu kết quả đánh giá tốt, Bộ Y tế sẽ báo cáo các cấp theo thẩm quyền để xem xét quyết định cấp phép khẩn cấp cho Nano Covax.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bo-y-te-noi-gi-ve-viec-nhieu-dia-phuong-xin-tiem-vac-xin-nano-covax-...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bo-y-te-noi-gi-ve-viec-nhieu-dia-phuong-xin-tiem-vac-xin-nano-covax-20210803071252327.htm