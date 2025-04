Bí mật sức khỏe từ trái ớt xanh cay nồng

Không chỉ vậy, ớt xanh chứa hợp chất hoạt tính capsaicin, được biết đến với đặc tính tăng cường trao đổi chất và chống viêm, có thể hỗ trợ giảm cân và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ăn ớt xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin A, C và K, cũng như chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương do gốc tự do trong cơ thể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ngoài ra, ớt xanh có tác dụng kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch, giúp chúng có lợi cho sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn ớt xanh.

Tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân

Ớt xanh chứa capsaicin, làm tăng sinh nhiệt (sản xuất nhiệt trong cơ thể) và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này giúp đốt cháy nhiều calo hơn và thúc đẩy quá trình giảm mỡ, khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân.

Giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch

Ớt xanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Ăn ớt xanh thường xuyên có thể tăng cường sức đề kháng chống lại cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng khác.

Giúp điều hòa lượng đường trong máu

Capsaicin trong ớt xanh có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này làm cho chúng có lợi cho bệnh nhân tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Ớt xanh kích thích tiết dịch tiêu hóa, tăng cường tiêu hóa và giảm đầy hơi. Chúng cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ăn ớt xanh hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bởi vì chất chống oxy hóa và capsaicin trong ớt giúp giảm cholesterol xấu (LDL) đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn ngừa mảng bám tích tụ trong động mạch và cải thiện lưu thông máu.

Giảm đau và giảm viêm

Capsaicin có đặc tính chống viêm giúp giảm đau và viêm trong cơ thể. Nó đặc biệt có lợi cho những người bị viêm khớp, đau cơ và các tình trạng viêm khác.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Ăn ớt xanh giúp kích thích giải phóng endorphin, hormone “cảm thấy tốt” tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Ăn ớt xanh thường xuyên cũng có thể giúp làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh

Hàm lượng vitamin C và A cao trong ớt xanh giúp sản xuất collagen, rất cần thiết để duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa trong chúng cũng ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách giảm stress oxy hóa.

Cải thiện sức khỏe hô hấp

Chất capsaicin trong ớt xanh giúp thông tắc nghẽn và mở đường thở, có lợi cho những người bị cảm lạnh, viêm xoang hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Nó cũng hoạt động như một chất thông mũi tự nhiên.

Có thể có đặc tính chống ung thư

Các nghiên cứu cho thấy capsaicin trong ớt xanh có thể có đặc tính chống ung thư bằng cách làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa trong chúng cũng giúp chống lại các gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.