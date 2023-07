Bi kịch của những người đàn ông tăng kích thước ‘cậu nhỏ’ thất bại

Matt (giữ bí mật họ) là một trong những người đàn ông không hài lòng với “cậu nhỏ” của mình và tìm đến giải pháp phẫu thuật tăng kích thước bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, kỳ vọng ban đầu của Matt hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông 46 tuổi cho biết dương vật bị biến dạng buộc anh phải chi thêm 250.000 bảng Anh để giải quyết hậu quả.

Matt không phải trường hợp duy nhất. Hàng chục đàn ông khác tìm kiếm các phương pháp điều trị nguy hiểm tương tự để sở hữu “cậu nhỏ” hoàn hảo. Động lực chủ yếu đến từ cảm giác bất an về ngoại hình hoặc thiếu tự tin trong phòng ngủ.

Đáp ứng nhu cầu, nhiều phòng khám cung cấp dịch vụ cho những người đàn ông tìm kiếm thứ gì đó lớn hơn. Họ có danh sách các phương pháp điều trị để khách hàng lựa chọn. Một trong số đó là cấy ghép Penuma, tương tự như nâng ngực, đưa một cấu trúc silicon vào dương vật. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn cách cắt dây chằng bên trong vùng háng để “cậu nhỏ” trông dài hơn hoặc tiêm các chất như gel collagen và axit hyaluronic, có tác dụng làm dày dương vật.

Hai cách giúp dương vật lớn hơn là tiêm và cấy ghép. Tùy độ phức tạp, mức giá có sự khác biệt lớn.

Các chuyên gia trong ngành cho biết số ca phẫu thuật tăng kích thước dương vật bùng nổ sau đại dịch COVID-19. Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc gia tăng mức tiêu thụ phim khiêu dâm và chính sách làm việc tại nhà (WFH).

Tuy nhiên, không phải ca phẫu thuật nào cũng thành công. Đối với một số người, bi kịch chính thức bắt đầu.

Tiền mất, tật mang

Matt, đến từ Utah (Mỹ), không có nhu cầu tăng kích thước, nhưng muốn có một dương vật đẹp hơn về mặt thẩm mỹ.

Không hài lòng vì “cậu nhỏ” hơi cong nhẹ về phía bên trái, Matt nghĩ rằng bộ phận cấy ghép trị giá 12.500 bảng Anh (378 triệu đồng) sẽ giải quyết tất cả vấn đề về bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, ca phẫu thuật vào tháng 9/2019 không những không đáp ứng được kỳ vọng của Matt, còn khiến anh trải qua những ngày tháng khốn khổ nhất cuộc đời.

Matt kể ca cấy ghép làm cho dương vật của anh biến dạng hơn. Anh mô tả bản thân là “quái vật của Frankenstein”, bị dằn vặt bởi sự đau đớn tột cùng và không còn nơi nào để đi. Tình trạng sưng và đau sau phẫu thuật không biến mất mà ngày càng tồi tệ hơn dù nhiều tuần trôi qua.

“Có cảm giác như cái chổi được cấy vào trong dương vật của tôi. Tôi đi đi lại lại trong căn hộ mỗi đêm vì đau đớn. Bạn không thể tạo được cảm xúc đối với đối tác tình dục hoặc có những trải nghiệm tốt đẹp với người yêu. Bạn cảm thấy xa cách và hoàn toàn cô độc”, anh kể với Daily Mail.

Matt phẫu thuật vì muốn "cậu nhỏ" đẹp hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt.

Theo Matt, tình trạng sưng tấy nghiêm trọng đến mức bạn gái anh, làm nghề y tá, buộc phải rút 230 ml chất lỏng từ “cậu nhỏ” cương cứng của anh. Không chỉ vậy, mô sẹo hình thành trên dương vật khiến lưu lượng máu bị hạn chế và ngăn cản sự cương cứng tự nhiên, dẫn đến đau đớn.

Không chỉ Matt, bạn gái anh cũng không có trải nghiệm tốt đẹp với “người anh em” mới. Matt cho biết bạn gái nhận xét dương vật của anh giống như con dao bít tết khi quan hệ tình dục.

Cuối cùng, Matt phải “bay vòng quanh thế giới” để tìm bác sĩ có thể phẫu thuật tái tạo giúp anh. Anh phải chi hơn 250.000 bảng Anh (7,57 tỷ đồng) để loại bỏ bộ phận cấy ghép Penuma khỏi dương vật vào 5 tháng sau đó. Hiện tại, “cậu nhỏ” của Matt trông ổn và anh cũng đạt được mục tiêu ban đầu là loại bỏ đường cong.

Khác với Matt, Emmanuel Jackson không mất tiền để có được dương vật “khủng” hơn. Thay vào đó, anh được phẫu thuật miễn phí vào năm 2013.

Trong 5 năm đầu, cựu người mẫu không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, vào năm 2018, bác sĩ tại Phòng khám Cleveland thông báo bộ phận cấy ghép silicon bị gãy thành nhiều mảnh và trôi nổi dưới da. Theo ProPublica, nỗi đau tột cùng khiến Emmanuel từng có ý định tự tử.

Chuyên gia nói gì?

Các chuyên gia cho biết cấy ghép Penuma có thể có tác dụng phụ nguy hiểm. Giáo sư Amr Raheem của phòng khám International Andrology (Anh) cảnh báo chúng có thể bị nhiễm trùng và giết chết vùng da xung quanh dương vật.

“Trong những trường hợp nhiễm trùng nặng, lớp da dương vật bao phủ mô cấy có thể bị hoại tử hoặc chết. Đây là biến chứng nghiêm trọng cần được điều trị ngay lập tức và có khả năng phải loại bỏ mô cấy để kiểm soát nhiễm trùng và ngăn ngừa tổn thương mô thêm”, ông Raheem giải thích.

Vị bác sĩ nói thêm rằng nhiều người tìm kiếm dương vật dài hơn từ cấy ghép, nhưng trớ trêu thay, có thể phải chịu số phận ngược lại, tùy thuộc vào cách nó lành lại. Tình trạng này được gọi là co rút, khi ​​các mô xung quanh dương vật co lại do để lại sẹo trong quá trình lành vết mổ.

Cấy ghép Penuma là phẫu thuật cấy ghép dương vật duy nhất được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận và chúng chỉ có sẵn ở Mỹ. Hiện, công ty Penuma chưa bình luận gì về những rủi ro trên.

Phẫu thuật tăng kích thước "cậu nhỏ" tiềm tàng nhiều nguy hiểm, thậm chí còn phản tác dụng.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh, khoảng 45% nam giới ở Anh không hài lòng với kích thước dương vật của mình. Kích thước trung bình của dương vật trưởng thành là từ 7,6 đến 10,16 cm khi mềm và từ 15,24 đến 17,78 cm khi cương cứng.

NHS có hai loại quy trình làm to dương vật khác nhau, bao gồm kéo dài và mở rộng. Tuy nhiên, chỉ những người đàn ông có micropenis – cơ quan sinh dục nhỏ hơn một cơ quan nhỏ hơn 7,1 cm - mới đủ điều kiện thực hiện thủ thuật này. Micropenis thường phát triển trong bụng mẹ do tình trạng nội tiết tố hoặc di truyền và thường được chẩn đoán ngay sau khi sinh.

Nguồn: https://tienphong.vn/bi-kich-cua-nhung-nguoi-dan-ong-tang-kich-thuoc-cau-nho-that-bai-post155022...Nguồn: https://tienphong.vn/bi-kich-cua-nhung-nguoi-dan-ong-tang-kich-thuoc-cau-nho-that-bai-post1550224.tpo