Bên trong kho đông lạnh -86 độ C chứa lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Kho đông lạnh của VNVC có nhiệt độ -86 độ C, công suất chứa 3 triệu liều vắc-xin COVID-19, kèm kho rã đông riêng biệt.

Trưa 24-2, lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty AstraZeneca Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có mặt tại sân bay đón lô vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua giữa VNVC và AstraZeneca.

Trước đó, VNVC đã đặt mua và dự kiến đưa về Việt Nam 30 triệu liều COVID-19 vắc-xin AstraZeneca - vắc-xin phòng COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu sản xuất.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty AstraZeneca Việt Nam... có mặt tại sân bay đón lô vắc-xin COVID-19

Theo đơn vị nhập khẩu, 30 triệu liều COVID-19 vắc-xin AstraZeneca dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, VNVC sẽ tiến hành tiêm vắc-xin cho người dân.

VNVC đang sở hữu hệ thống 49 kho vắc-xin lẻ, 2 kho tổng chuyên dụng bảo quản vắc-xin ở nhiệt độ -86 độ C

Để bảo quản vắc-xin, VNVC đã đầu tư hệ thống 3 kho lạnh âm sâu với 30 tủ lạnh âm sâu có công suất bảo quản cùng lúc lên tới 3 triệu liều vắc-xin quý ở nhiệt độ -86 độ C

Tủ lạnh âm sâu có nhiệt độ cực thấp, với khả năng duy trì nhiệt độ không đổi, có thể đặt chính xác nhiệt độ theo nhu cầu, trong khoảng từ -86 độ C đến -40 độ C.

Ngoài ra, VNVC còn sở hữu 49 kho vắc-xin lẻ, 2 kho tổng lưu trữ vắc-xin ở 2-8 độ C. Các kho lạnh, kho tiền lạnh, 3 kho lạnh bảo quản âm sâu có tổng diện tích hơn 1.000 m2, dung tích hơn 4.000 m3, sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc-xin tại một thời điểm ở nhiệt độ 2-8 độ C hoặc âm sâu đến -86 độ C.

3 kho lạnh âm sâu đến -86 độ C với 30 tủ âm sâu và hệ thống vận chuyển chuyên dụng do Hệ thống tiêm chủng VNVC đầu tư đã được Bộ Y tế cấp phép

Tổng các kho tại VNVC có sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc-xin tại một thời điểm ở nhiệt độ 2-8 độ C hoặc âm sâu đến -86 độ C

Tủ lạnh siêu âm -86 độ C tại Hệ thống VNVC sử dụng gas lạnh và công nghệ làm lạnh ghép tầng, là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có hệ thống cảnh báo qua GSM và chức năng điều khiển thiết bị từ xa.

