Bé gái 10 tuổi mất 3 chi vì vết bầm tím tưởng vô hại, dấu hiệu bệnh cực kỳ nguy hiểm

Được biết, bé Penelope Vidal-Walsh sống tại thị trấn Ormskirk, Anh, từng là một cô bé vui vẻ, khỏe mạnh. Vào ngày 10/4 vừa qua, Penelope nói với cha mẹ rằng mình “không được khỏe” và đi ngủ sớm như thường lệ. Tuy nhiên, đến 2 giờ sáng, cô bé bắt đầu nôn mửa và được cha – ông Ricardo Vidal kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Đến sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Penelope lại tiếp tục nôn. Trong lúc cho con tắm, cha mẹ em phát hiện một vết tím nhỏ trên cổ, rồi sau đó là một nốt đỏ tím tương tự ở đầu gối.

Ngay lập tức, gia đình đã dùng "phép thử ly thủy tinh" – một phương pháp kiểm tra tại nhà mà Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị. Nhấn một ly thủy tinh lên vết phát ban, nếu vết đó không biến mất dưới áp lực, đây có thể là dấu hiệu của viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết, hai tình trạng nguy hiểm tính mạng cần được cấp cứu khẩn cấp.

Vì vết ban không mờ đi, Penelope được đưa tới bệnh viện Ormskirk và ngay sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Alder Hey tại Liverpool.

Kết quả chẩn đoán khiến ai cũng sốc: Penelope mắc bệnh viêm màng não do vi khuẩn và nhiễm nấm hiếm gặp, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Để giữ được mạng sống, cô bé đã trải qua ca phẫu thuật cắt cụt ba chi kéo dài 12 tiếng.

Cha của Penelope chia sẻ: “Con bé đã phải cắt bỏ cả hai chân và tay phải để giữ lại mạng sống. Hiện tại, Penelope đang phục hồi, đã sử dụng xe lăn, tập luyện để lấy lại sức mạnh cơ thể và tay trái.”

Dự kiến, Penelope sẽ được điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt tới tháng 10, nhằm hoàn tất quá trình ghép da và phục hồi chức năng. Để hỗ trợ con gái có được những thiết bị tốt nhất cho cuộc sống độc lập sau này, gia đình cô đang kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.

Dù đối mặt với cú sốc quá lớn, Penelope vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô bé tỏ ra kiên cường và quyết tâm không để điều này ngăn cản ước mơ của mình. Gia đình cũng cam kết sẽ đồng hành cùng cô bé để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.

Viêm màng não là tình trạng viêm màng bảo vệ não và tủy sống, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Dạng viêm màng não do vi khuẩn là nguy hiểm nhất, 10% có thể tử vong, và 1/3 số ca sống sót có biến chứng nghiêm trọng như điếc, tổn thương não hoặc mất chi do nhiễm trùng máu (nhiễm khuẩn huyết).

Những người có nguy cơ cao gồm:

- Trẻ dưới 5 tuổi

- Thiếu niên 15–24 tuổi

- Người trên 45 tuổi

- Người có hệ miễn dịch yếu hoặc thường xuyên tiếp xúc khói thuốc.

Các dạng viêm màng não phổ biến nhất bao gồm viêm do vi khuẩn và viêm do virus. Trong đó, viêm màng não do vi khuẩn là trường hợp nghiêm trọng và cần được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện bằng thuốc kháng sinh.

Theo thống kê, khoảng 10% trường hợp nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong. Trong số những người sống sót, cứ ba người thì có một người phải đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm tổn thương não, mất thính lực và nguy cơ phải cắt cụt chi, đặc biệt là trong các trường hợp nhiễm trùng huyết.