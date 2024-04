Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ (Giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM), cây ổi từ lâu đã trở nên quen thuộc trong đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Các bộ phận của cây ổi như: Búp non, lá ổi non, quả, vỏ thân hoặc rễ đều có công dụng chữa bệnh, dùng làm các vị thuốc lành tính, an toàn.

"Trong lá ổi tươi có chứa 82,47% lượng nước, 0,62% chất béo, 18,53% protein, 12,74% carbohydrate, 103 mg axit ascorbic (vitamin C), 1.717 mg axit gallic. Các hợp chất flavonoid trong chiết xuất lá ổi có hoạt tính kháng khuẩn mạnh và quercetin có hoạt tính chống tiêu chảy mạnh mẽ. Polysaccharides trong lá ổi có thể được sử dụng như một chất phụ gia chống oxy hóa trong thực phẩm và điều trị bệnh tiểu đường", bác sĩ Vũ cho biết.

Lá ổi có tác dụng gì?

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Trong lá ổi và búp ổi non chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Để "cầm" tiêu chảy chỉ cần ăn từ 3 – 5 búp ổi non đã rửa sạch hoặc đun nước lá ổi, uống nhiều lần trong ngày. Tốt nhất nên uống trước khi ăn khoảng 15 phút để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Lá ổi tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo các chuyên gia về sức khỏe, trong lá ổi có các chất chống oxy hóa, các chất xơ hòa tan. Do đó lá ổi có hiệu quả nhất định trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch như:

Kiểm soát và ổn định huyết áp.

Hạn chế sự hình thành của các gốc tự do gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, bệnh lý Alzheimer,...

Giảm tình trạng xơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ - tai biến.

Giảm cholesterol, giảm đường huyết.

Lá ổi có công dụng rất tốt đối với sức khỏe con người.

Lá ổi rất tốt cho người bị tiểu đường

Sử dụng lá ổi có tác dụng hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi có tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose. Bệnh nhân bị tiểu đường có thể tham khảo cách sử dụng lá ổi như với các bước:

Đem lá ổi rửa sạch, phơi khô.

Hãm nước lá ổi để uống mỗi ngày. Kiên trì sử dụng nước lá ổi trong khoảng từ 2 – 3 tháng, người bệnh có thể nhận thấy sự cải thiện về tình trạng bệnh.

Lá ổi hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, sử dụng lá ổi có tác dụng làm giảm quá trình hình thành của các gốc tự do – nguyên nhân gây dẫn tới sự hình thành của các tế bào ung thư.

Theo trang Food NDTV, nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa cao, lá ổi có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene có trong lá ổi đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư.

Uống lá ổi giảm cân hiệu quả

Lá ổi không chỉ là một biện pháp giảm cân tự nhiên mà còn an toàn cho sức khỏe. Thông qua khả năng ngăn chặn sự chuyển hóa của tinh bột thành đường trong cơ thể. Các hợp chất có trong lá ổi ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó giúp tăng cường việc đốt cháy chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ thừa. Vì thế mà, uống lá ổi chính là một cách giảm cân vô cùng hiệu quả.

Lá ổi giúp cải thiện sức khỏe răng – miệng

Do trong lá ổi có chứa hoạt chất astringents với tác dụng làm chặt chân răng, giảm nhẹ các cơn đau tại nướu.

Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng lá ổi tươi đã rửa sạch và giã nát. Sau một thời gian ngắn, các cơn đau răng – nướu sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Tình trạng viêm – nhiễm khuẩn nướu cũng sẽ được cải thiện rõ rệt nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên.

Lá ổi giúp cải thiện chất lượng làn da, tóc

Các tác dụng của lá ổi với da và tóc có thể kể đến như sau:

Đắp lá ổi giúp làn da săn chắc hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước ổi giúp gây ức chế quá trình hình thành của gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa da.

Gội đầu với nước ổi giúp hỗ trợ điều trị tình trạng rụng tóc.

Có thể phơi khô lá ổi để sử dụng lâu dài.

Các tác dụng khác từ lá ổi

Làm dịu hệ thống thần kinh, từ đó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chữa ho, cảm lạnh và nâng cao sức đề kháng của cơ thể nhờ lượng vitamin C và sắt có trong lá ổi.

Hỗ trợ quá trình điều trị bệnh viêm phế quản.

Hỗ trợ điều trị Gout.

Lá ổi có khả năng ngăn ngừa sự giải phóng của các Histamin, từ đó giúp hạn chế và hỗ trợ điều trị các tình trạng dị ứng.

Giảm các cơn đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt.

Sử dụng lá ổi cần lưu ý gì?

Tuy có nhiều lợi ích, tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhưng khi sử dụng lá ổi cũng cần lưu ý tới các vấn đề sau:

Chỉ sử dụng lá ổi với tần suất vừa phải. Việc quá lạm dụng lá ổi có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc gây ra tình trạng dị ứng.

Người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng lá ổi bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu đang mắc phải các bệnh mãn tính tim mạch, loãng xương, các bệnh lý liên quan đến thận...

Dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.

Nếu đang mang thai hoặc cho con bú, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi để đảm bảo rằng không có tác động xấu đối với thai nhi hoặc sữa mẹ.

Trà lá ổi có vị hơi chát và đắng. Vì thế, chỉ nên uống 1 - 2 ly mỗi ngày và uống sau bữa ăn. Không nên uống trà lá ổi cả ngày vì có thể dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa. Loại trà này có thể uống nóng hoặc lạnh đều được.

Cách nấu nước lá ổi an toàn và hiệu quả

Dưới đây là chi tiết cách nấu nước lá ổi an toàn nên tham khảo:

Nguyên liệu:

1 nắm lá ổi tươi hoặc búp ổi non.

Nước sạch.

Mật ong (tuỳ chọn).

Hướng dẫn cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch 1 nắm lá ổi hoặc búp ổi non để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt lá.

Bước 2: Đun sôi một lượng nước cần thiết trong một nồi. Khi nước sôi, hãy thêm lá ổi đã rửa vào nồi.

Bước 3: Đun nhỏ lửa và nấu lá ổi khoảng 15 phút.

Bước 4: Tắt bếp và sử dụng thước lọc để chắt lấy nước lá ổi.

Bước 5: Có thể thêm 1-2 thìa mật ong hoặc đường để dễ uống hơn.

Lưu ý: Để bảo quản nước lá ổi, hãy đổ vào chai thủy tinh sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh.

Ngoài cách nấu nước lá ổi tươi, cũng có thể phơi khô lá ổi để sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, để không làm mất đi giá trị dinh dưỡng, chỉ nên phơi lá ổi trong bóng râm và tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

