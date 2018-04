Bài thuốc trị chứng chân tay ra mồ hôi cực hiệu quả

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 07:00 AM (GMT+7)

Tỳ vị là chủ tứ chi cơ nhục, ra mồ hôi ở tay chân là thuộc chứng Dương minh. Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, khi mệt nhọc dễ làm tổn thương tỳ vị gây mất chức năng kiện vận, thấp tà dễ xâm phạm, tỳ.

Thấp ứ lâu hóa nhiệt uất hóa lại hun đốt tỳ vị làm tân dịch trong vị đạt ra chân tay ra mồ hôi, bụng trướng đầy chán ăn, thân thể nặng nề.

Nếu tỳ vị khí hư (do đói no, mệt nhọc hại tỳ) thì thấy mệt nhọc đoản hơi yếu sức, chân tay không ấm. biếng ăn, đại tiện lỏng. Còn nếu do nhiệt lâu tỳ vị làm thương âm làm họng khô, không muốn ăn, hay nôn... Sau đây là một số bài thuốc trị ra mồ hôi tay chân theo từng thể lâm sàng.

Chân tay ra mồ hôi do tỳ vị thấp nhiệt

Người bệnh biểu hiện chân tay ra mồ hôi, ngực bụng trướng đầy, biếng ăn, thân thể nặng nề, tiểu tiện sẻn vàng đỏ, ra mồ hôi chân tay. Rêu lưỡi vàng nhớt mạch nhu sác hay nhu hoạt. Phép điều trị: Thanh nhiệt táo thấp hòa trung. Dùng bài thuốc:

Bài 1: Liên phác ẩm: hậu phác, thạch xương bồ, lô căn, hoàng liên, đậu xị, bán hạ chế mỗi vị 8g; chi tử 10g. Sắc uống.

Bài 2: Vị linh thang: xương truật, bạch truật, trạch tả mỗi vị 12g; hậu phác 19g, trần bì 8g, phục linh 8g, trư linh 10g, cam thảo 4g, sinh khương 5 lát. Sắc uống.

Chân tay ra mồ hôi do tỳ vị khí hư

Người bệnh mệt nhọc, đoản hơi biếng nói, chân tay không ấm, đại tiện có khi không thành khuôn, ra mồ hôi chân tay, lưỡi nhợt mạch hư nhược. Phép điều trị là bổ ích tỳ khí. Dùng bài Sâm linh bạch truật tán gia giảm: đảng sâm, bạch truật, hoài sơn, liên nhục, ý dĩ nhân, bạch biển đậu mỗi vị 12g; phục linh 10g, sa nhân 6g, cát cánh 6g, cam thảo 4g, đại táo 15g. Sắc uống.

Chân tay ra mồ hôi do tỳ vị âm hư

Người bệnh biểu hiện họng ráo, không muốn ăn, nôn khan hay nấc, miệng khô, đại tiện không đều, lưỡi đỏ ít rêu, ra mồ hôi chân tay. Phép điều trị là tư dưỡng vị âm. Dùng bài thuốc Sa sâm mạch đông thang: sa sâm, mạch môn, bạch biển đậu, ngọc trức mỗi vị 12g; thiên hoa phấn 8g, tang diệp 8g, cam thảo 4g. Sắc uống.