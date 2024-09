Ăn súp lơ xanh mỗi ngày, cơ thể có những thay đổi kì diệu nào?

Súp lơ xanh chứa lượng vitamin C, K, A, axit folic, kali, photpho và selen được khuyến nghị hằng ngày với cơ thể con người. Ăn súp lơ xanh mỗi ngày, có thể có những chuyển biến vô cùng tích cực:

1. Khả năng tiêu hóa được cải thiện

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, súp lơ xanh rất giàu chất xơ, chất xơ có thể thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón nên ăn thường xuyên trong thời gian dài có nhiều lợi ích cho tiêu hóa.

2. Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn

Vitamin C và K trong súp lơ xanh có lợi cho hệ miễn dịch. Hệ thống miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn và cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng sau khi bị bệnh. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, bổ sung vitamin C có thể rút ngắn thời gian mắc bệnh do cảm lạnh thông thường.

3. Ngăn ngừa loãng xương

Để ngăn ngừa tình trạng xương mỏng và giòn, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C và K như súp lơ xanh là một phương pháp tốt. Loại rau này cũng chứa canxi dễ hấp thu và các chất dinh dưỡng khác, rất quan trọng đối với thành phần xương và ngăn ngừa tình trạng mất mật độ xương. Đây là lựa chọn tốt cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh tăng nguy cơ loãng xương.

4. Tăng cường thể lực

Khi nói đến việc lấy năng lượng từ chế độ ăn uống, hầu hết mọi người đều chọn thực phẩm giàu protein, chất béo và carbohydrate. Mặc dù những chất dinh dưỡng này cũng rất quan trọng để tái tạo năng lượng nhưng ăn bông cải xanh thường xuyên cũng có khả năng cải thiện năng lượng của cơ thể.

5. Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Ăn súp lơ xanh mỗi ngày giúp làm giảm các yếu tố gây bệnh mãn tính, có thể tổn hại đến chức năng của cơ thể. Súp lơ xanh tốt cho sức khỏe bởi nó chứa vitamin C, K, chất xơ và axit folic. Ngoài ra, loại rau này còn chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm, giảm stress và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim hay ung thư.

Nguồn: [Link nguồn]