Ăn cam xong đừng vứt vỏ, biết 6 công dụng tuyệt vời này, bạn hãy tận dụng ngay hôm nay

Vỏ cam có vị đắng, thường bị vứt bỏ khi ăn nhưng một số báo cáo cho rằng vỏ cam thực sự là phần lành mạnh nhất trong cả quả cam.

Nếu phần thịt cam có vị ngọt thanh và mọng nước thì vỏ cam có vị đắng, khó ăn. Nhưng trong vỏ cam lại chứa một số thành phần mà thịt cam không có được chẳng hạn như chất chống oxy hóa flavonoid có khả năng ngăn ngừa ung thư và một số bệnh khác.

Thậm chí, một số báo cáo cho rằng vỏ cam thực sự là phần lành mạnh nhất trong cả quả cam. Cụ thể, trong khi phần thịt cam chứa khoảng 71 miligam vitamin C, thì phần vỏ chứa hơn 136 miligam.

Ngoài ra trong lớp vỏ này còn chứa một số khoáng chất quan trọng khác như đồng, magie, canxi, chất xơ, vitamin A, vitamin B…

Theo Boldsky, vỏ cam có chất xơ gấp 4 lần các múi cam bên trong. Trong đó, 100g vỏ cam chứa 25 g carbohydrate, 11g chất xơ, 1,5g protein và khoảng 1g dầu cam. Vỏ cam giàu vitamin C và các khoáng chất khác như sắt, kẽm, magiê và đồng.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong vỏ của các loại cam quýt có tinh dầu thơm gluccoxit orange, aldehit lemon, axít béo… có tác dụng gây hưng phấn tim, ức chế vận động của dạ dày, ruột, tử cung, là vị thuốc tốt để điều trị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, có công hiệu nhất với những chứng bệnh tỳ vị khí trệ như trướng bụng, rối loạn tiêu hóa.

Mặc dù nhiều công dụng, nhưng hiện nay vì lo sợ hoa quả bị nhiễm hóa chất nên đa số vỏ của các loại quả đều được gọt bỏ khi ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nếu biết chắc vỏ cam, vỏ quýt không bị ngâm tẩm hóa chất thì hãy cất giữ, phơi khô để phòng bệnh.

Công dụng của vỏ cam hữu hiệu nhất trong các trường hợp sau:

Chữa hôi miệng

Vỏ cam là một bài thuốc hay giúp bạn đánh bại hơi thở có mùi nhanh chóng và tiện lợi. Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần luộc vỏ cam, cắt miếng nhỏ và ăn như món ăn vặt. Tinh dầu trong vỏ cam giúp làm sạch miệng hiệu quả đồng thời giữ cho răng trắng, khỏe, tránh các mảng bám gây ra bệnh viêm nướu.

Giảm cảm giác say tàu xe

Vỏ, cam, vỏ quýt, vỏ chanh có tác dụng chống say tàu xe hiệu quả nhờ tinh dầu của chúng. Vì vậy, để tránh bị say xe, tốt nhất trước khi lên xe, hãy lấy vỏ cam tươi nhâm nhi hoặc bóp nhẹ để tinh dầu bắn ra, mùi thơm của tinh dầu vỏ cam sẽ làm giảm cảm giác say tàu xe hiệu quả mà không cần dùng thuốc.

Tăng cường sức khỏe cho tim

Trong vỏ cam có chứa sắc tố thực vật hesperidin, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, hesperidin còn có công dụng làm giảm cả cholesterol và huyết áp cao, từ đó, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp giảm viêm và dị ứng

Trong vỏ cam chứa một số hợp chất có thể ngăn chặn sự giải phóng histamine - hóa chất gây ra phản ứng dị ứng. Để hạn chế nguy cơ bị dị ứng bạn hãy sử dụng vỏ cam phơi khô.

Đồng thời, vỏ cam có thể chống lại cảm lạnh nhờ nồng độ vitamin C cao, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để tránh xa bệnh tật. Vỏ cam còn hỗ trợ tiêu đờm, đẩy lùi dịch đặc ra khỏi hệ thống hô hấp

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao trong loại vỏ này, giúp điều chỉnh nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Đây là một trong những cách giúp đẩy lùi nhiều tình trạng rối loạn tiêu hóa, bao gồm khó tiêu, đầy hơi, hội chứng ruột kích thích, chướng bụng và ợ nóng.

Làm đẹp da

Do chứa các chất chống oxy hóa và chống lão hóa nên vỏ cam cũng có công dụng làm đẹp, ngăn chặn sự hình thành mụn viêm và mụn trứng cá. Ngoài ra, vỏ cam chứa một chất là nobiletin, ngăn chặn sự hình thành bã nhờn và bụi bẩn trong lỗ chân lông.

