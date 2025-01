Ai có dấu hiệu này cần đi khám tuyến giáp ngay càng sớm càng tốt

Tuyến giáp có vai trò gì với sức khỏe?

Tuyến giáp được coi là tuyến lớn nhất của hệ nội tiết, nó tiết ra hormone - nội tiết tố thyroxin có vai trò điều hòa sự phát triển của các cơ quan, thúc đẩy sự hoạt động, trưởng thành của mọi tế bào. Tuyến giáp còn giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể phù hợp với môi trường, giữ cho não luôn minh mẫn, tim đập đều...

Khi rối loạn chức năng tuyến giáp có thể gây ra các bệnh cường tuyến giáp, suy tuyến giáp, bướu lành tuyến giáp và ung thư tuyến giáp rất nguy hiểm.

Ai có nguy cơ mắc bệnh về tuyến giáp

Theo các chuyên gia y tế, bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh tuyến giáp ở phụ nữ cao gấp 5 – 8 lần so với bệnh tuyến giáp ở nam giới. Ngoài ra, những yếu tố nguy cơ cao phải kể đến:

- Những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tuyến giáp.

- Người mắc các bệnh: Thiếu máu ác tính, tiểu đường tuýp 1, suy thượng thận nguyên phát, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Turner.

- Người dùng thuốc có nhiều iod (amiodarone). Người từng điều trị bệnh tuyến giáp hoặc ung thư.

- Người trên 60 tuổi, đặc biệt phụ nữ...

6 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đi khám tuyến giáp sớm

Sưng ở cổ

Đây chính là triệu chứng điển hình của bệnh tuyến giáp hay viêm tuyến giáp. Chế độ ăn hàng ngày thiếu I ốt hoặc vi khuẩn tấn công vào tuyến giáp là nguyên nhân khiến tuyến giáp phình to ra, hình thành bướu cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và qua siêu âm hình ảnh.

Thay đổi cân nặng bất thường

Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của rối loạn tuyến giáp là sự thay đổi cân nặng đột ngột. Nếu một người không thay đổi chế độ ăn uống hay cường độ tập luyện mà vẫn tăng hay giảm cân bất thường thì có thể là dấu hiệu của rối loạn tuyến giáp.

Tuyến giáp điều tiết quá trình chuyển hóa năng lượng. Do đó, khi tuyến giáp hoạt động quá mức do cường giáp thì sẽ gây sụt cân. Ngược lại, tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả do suy giáp thì sẽ gây tăng cân.

Thay đổi tâm trạng, lo âu

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức. Khi đó, tuyến giáp sẽ tiết nhiều hoóc môn T3 và T4. Hai loại hoóc môn này sẽ kích thích quá mức hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng lo âu, căng thẳng, đặc biệt là mất ngủ. Điều trị kịp thời có thể giúp giảm thiểu các ảnh hưởng của cường giáp.

Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến ở những người bị suy giáp. Người bệnh sẽ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Cảm giác mệt mỏi này cũng không có lý do rõ ràng. Nguyên nhân là tuyến giáp suy yếu sẽ không tiết đủ hoóc môn cho cơ thể, làm giảm quá trình trao đổi chất và dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Rối loạn tuyến giáp sẽ gây ra các vấn đề về da và tóc. Sự mất cân bằng hoóc môn tuyến giáp sẽ ảnh hưởng đến đến quá trình phát triển của tóc và sức khỏe làn da. Hệ quả là khiến tóc rụng và mỏng đi, da cũng sẽ thô ráp, bong tróc.

Rối loạn nhịp tim

Một triệu chứng khác cần chú ý của bệnh tuyến giáp là rối loạn nhịp tim. Cường giáp có thể khiến tim đập nhanh và không đều, dẫn đến cảm giác hồi hộp, lo âu. Ngược lại, suy giáp lại làm chậm nhịp tim, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, thở dốc hoặc chóng mặt. Nếu thấy các dấu hiệu này, người mắc cần sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Rối loạn kinh nguyệt

Nhắc đến triệu chứng của bệnh tuyến giáp ở nữ giới thì không thể không nhắc đến rối loạn kinh nguyệt. Theo đó, nữ giới bị cường giáp sẽ có chu kỳ kinh nguyệt thưa hoặc vô kinh, máu kinh ít. Ngược lại, nữ giới bị suy giáp thì có chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn, máu kinh nhiều hơn. Việc rối loạn kinh nguyệt kéo dài cũng có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới.

Làm thế nào để phòng ngừa các bệnh lý về tuyến giáp?

Cách phòng ngừa bệnh tuyến giáp phổ biến hiện này là kiểm tra sức khỏe định kỳ và có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Khi phát hiện những bất thường ở cổ hoặc bất cứ vấn đề liên quan đến sức khỏe, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra, tư vấn điều trị. Việc phát hiện và chữa trị sớm sẽ giúp ngăn bệnh diễn tiến nặng.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng giúp hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tuyến giáp. Trong đó, iod giúp cân bằng, kích thích sản sinh các nội tiết tố cần thiết, giảm sự hình thành các khối u tuyến giáp. Tuy nhiên, cơ thể không tự tổng hợp iod mà phải cung cấp qua đường ăn uống.