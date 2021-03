8 loại bệnh nghiêm trọng có thể tàn phá sức khỏe chỉ xuất phát từ cơn đau lưng

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 01:00 AM (GMT+7)

Đau lưng không chỉ cảnh báo cột sống có vấn đề, chúng còn có thể là triệu chứng của các bệnh nguy hiểm khác.

1. Đau liên tục, không khỏi: Khối u ung thư phổi

Nếu lưng trên bị đau liên tục, có thể là dấu hiệu của một khối u ung thư phổi.

Hiệp hội Ung thư Canada chỉ ra rằng ung thư phổi giai đoạn muộn có thể gây đau xương. Sút cân, đau ngực và suy nhược cũng là dấu hiệu của ung thư phổi.

2. Sỏi thận - sỏi niệu quản

Thận là cơ quan hình hạt đậu nằm ở hai bên của cột sống. Thông thường, mỗi người có hai quả thận nằm ở hai bên, có người chỉ có duy nhất một thận, cũng có người thêm một thận phụ. Khi nước tiểu có nồng độ cao của khoáng chất và muối, sỏi với những kích thước khác nhau có thể hình thành trong thận. Sỏi không phải lúc nào cũng gây đau. Tuy nhiên, khi chúng lớn sẽ làm tắc nghẽn hoặc di chuyển trong thận, đi qua niệu quản gây đau lưng rõ rệt.

Đặc điểm của cơn đau sỏi thận - niệu quản bao gồm đau lệch một bên cột sống, cơn đau kèm buồn nôn, vã mồ hôi, lăn lộn hoặc đau tức âm ỉ tăng dần, có thể kèm theo tiểu máu. Siêu âm hệ thận tiết niệu kèm chụp X-quang hệ tiết niệu thường quy sẽ cho chúng ta kết luận. Với trường hợp khó chẩn đoán hơn, bác sĩ sẽ chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) ổ bụng - hệ tiết niệu.

3. Bạn mới bị thương ở lưng

Bất cứ khi nào lưng bạn bị tổn thương một cách trực tiếp vì tai nạn xe, ngã hoặc bị tấn công thì bạn cần đến ngay bệnh viện, phòng cấp cứu để khám, chụp x-quang hoặc CT để đánh giá chính xác chấn thương.

4. Loãng xương

Loãng xương cũng có thể gây đau thắt lưng, đây là tình trạng phổ biến ở người cao tuổi và đang có xu hướng trẻ hóa. Tình trạng loãng xương làm tổn thương hoặc nứt vỡ một số vùng xương cột sống gây ra đau vùng thắt lưng.

5. Viêm cột sống

Tiến sĩ Irene Tien, bác sĩ y học cấp cứu của Trung tâm y tế Rowe (Mỹ), chỉ ra rằng trong một số trường hợp, đau lưng dữ dội kèm theo sốt hoặc tê hoặc ngứa ran ở cánh tay có thể do nhiễm trùng cột sống.

Một số yếu tố nguy cơ là ức chế miễn dịch, bị ung thư hoặc tiểu đường hoặc béo phì.

6. U sau phúc mạc

Đây là những khối u bất thường xuất hiện giữa khoang ổ bụng và cột sống lưng (sau phúc mạc). Vì vậy, những tổn thương này thường gây đau lưng sớm hơn hoặc kèm theo đau bụng.

U sau phúc mạc có thể bắt nguồn từ bào thai, u thần kinh nội tiết, u lympho bạch huyết, u tế bào mầm, hoặc những khối ung thư di căn. Ngoài triệu chứng đau lưng, tùy vị trí và tính chất khối u, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng kèm theo tương ứng. Để chẩn đoán bệnh, bạn sẽ được siêu âm kết hợp chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và sinh thiết.

7. Viêm khớp dạng thấp

Đau thắt lưng do viêm khớp dạng thấp là quá trình xảy ra các cơn đau khi các khớp xương bị viêm do ma sát khi vận động, di chuyển hoặc do yếu tố tuổi cao dẫn đến suy giảm dịch khớp, nhân nhầy.

8. Dấu hiệu của đột quỵ

Tê hoặc yếu cánh tay có thể là một dấu hiệu của đột quỵ, hoặc cũng có thể là dấu hiệu của một vết rách trong thành của động mạch chủ, tiến sĩ Tien cho biết. Theo tiến sĩ Tien, mạch máu lớn nhất trong cơ thể chạy ở phía sau ngực.

Đặc biệt, người bị huyết áp cao không kiểm soát được trong thời gian dài, có nguy cơ cao.

Tiến sĩ Tien mô tả, điều này có thể gây rách ở giữa ngực hoặc đau lưng. Cũng giống như đột quỵ, đây là trường hợp khẩn cấp cần được cấp cứu ngay lập tức.

