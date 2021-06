8 loại bệnh có thể hủy hoại đời sống tình dục của quý ông, bạn đã biết chưa?

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những căn bệnh sau đây được các nhà khoa học đưa ra nhằm cảnh báo và khuyến khích cánh mày râu quan tâm tới sức khỏe trước khi quá muộn.

Có khoảng 10 – 20% trường hợp rối loạn cương dương là do các vấn đề về cảm xúc, bao gồm trầm cảm và lo lắng. Nguyên nhân của 80 – 90% còn lại có liên quan đến tác động vật lý và các loại bệnh về tuần hoàn máu và tim mạch. Do đó, cánh mày râu nên chú ý đến những vấn đề về sức khỏe sau đây để có một đời sống tình dục viên mãn và lành mạnh.

Bệnh tim

Sức khỏe của tim mạch liên quan mật thiết đến sức khỏe tình dục. Trên thực tế, bất kỳ lý do nào khiến động mạch bị thu hẹp đều có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục và gây rối loạn cương dương. Bệnh tim hay huyết áp cao là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng rối loạn cương dương ở nam giới.

Do vậy cần có một lối sống lành mạnh, bỏ thói quen hút thuốc lá, quan tâm điều trị các bệnh về huyết áp và tim mạch sẽ giúp bạn có thể cải thiện đời sống tình dục.

Bệnh tiểu đường

Một căn bệnh khác cũng gây ảnh hưởng lớn tới đời sống tình dục của nam giới đó chính là bệnh tiểu đường. Lý do là bởi bệnh tiểu đường gây tác động tới các mạch máu và dây thần kinh, đây là những yếu tố quan trọng để duy trì sự cương cứng.

Các nghiên cứu đã chứng minh, nam giới mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 4 lần so với người bình thường. Để điều trị bệnh tiểu đường cần phải lựa chọn thuốc phù hợp theo chỉ định của bác sĩ và có một lối sống lành mạnh, đây cũng là một phần quan trọng trong việc điều trị chứng rối loạn cương dương.

Béo phì

Béo phì có thể gây rối loạn chức năng cương dương theo nhiều cách. Từ cấp độ tâm lý, béo phì có thể khiến người ta cảm thấy tự ti về cơ thể mình, từ đó ảnh hưởng tới ham muốn tình dục. Về mặt thể chất, béo phì có thể dẫn đến các bệnh như tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường,... đây đều là những yếu tố dẫn đến nguy cơ rối loạn cương dương. Ngoài ra béo phì còn làm giảm lượng nội tiết tố testosterone trong cơ thể nam giới.

Viêm khớp

Các bệnh như viêm khớp dạng thấp có tác động đến rối loạn cương dương. Bệnh này có thể gây viêm các mạch máu nhỏ và cản trở lưu lượng máu trong dương vật. Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị chống viêm cho bệnh viêm khớp dạng thấp và các chứng viêm mãn tính khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục và sức khỏe tổng thể của người bệnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng tình dục và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Trầm cảm

Nhiều người trầm cảm cũng thường phải đối mặt với tình trạng rối loạn cương dương. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục vì nó khiến người bệnh suy giảm ham muốn, luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Điều trị trầm cảm có thể giúp khôi phục hứng thú tình dục, nhưng cần phải lưu ý, một số loại thuốc chống trầm cảm cũng có thể khiến cho tình trạng rối loạn cương dương trở nên tồi tệ hơn hơn.

Bệnh nướu răng

Bệnh nướu răng được biết đến là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề về răng miệng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối quan hệ lớn giữa bệnh nướu răng và rối loạn chức năng cương dương. Theo số liệu của nghiên cứu, có tới hơn 80% nam giới bị rối loạn cương dương cũng mắc phải bệnh nha chu mãn tính.

Tuy nhiên, đây là căn bệnh nha khoa không quá nghiêm trọng, chỉ cần bạn chăm sóc tốt sức khỏe răng miệng, có các biện pháp đề phòng bệnh nướu răng và thường xuyên tới nha sĩ kiểm tra thì có thể tránh được vấn đề này.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên hay còn được gọi là hội chứng chân bồn chồn hay bệnh Willis-Ekbom là một bệnh lý thần kinh làm cho người bệnh có những cơn xung động hầu như không kiểm soát được. Hội chứng này khiến cho đôi chân cảm thấy khó chịu khi ngồi hay nằm yên và khiến cho người bệnh phải đứng lên di chuyển mới cảm thấy đỡ hơn.

Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông mắc hội chứng chân không yên thường bị rối loạn cương dương cao hơn 78% so với những người bình thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể là do nồng độ của chất dopamine trong não của những người mắc phải hội chứng này bị giảm thấp. Bên cạnh đó, thiếu ngủ do hội chứng chân không yên có thể dẫn đến trầm cảm và suy giảm nồng độ testosterone.

Hội chứng chân không yên có thể được hạn chế nếu áp dụng một số thói quen sinh hoạt lành mạnh như tập thể dục, cai thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia,… Những điều này cũng có thể giúp cải thiện đời sống tình dục của bạn.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là một loại rối loạn giấc ngủ, người bệnh thường có những cơn ngưng thở hoàn toàn trong giấc ngủ và lập đi lập lại nhiều lần trong đêm. Những người mắc bệnh này thường có tiếng ngáy chói tai và hay buồn ngủ vào ban ngày.

Trong một nghiên cứu của trung tâm y tế Mount Sinai ở New York đã phát hiện ra những người đàn ông bị rối loạn cương dương nghiêm trọng có nguy cơ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ cao hơn. Hai căn bệnh này có liên quan tới nhau vì hô hấp ngừng bất thường khi ngủ có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và chứng mệt mỏi mãn tính.

Tuy nhiên vấn đề này có thể được cải thiện nhờ sử dụng các loại thuốc hỗ trợ hô hấp và thay đổi lối sống lành mạnh, từ đó tình trạng rối loạn cương dương cũng được giảm thiểu.

