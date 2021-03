7 sai lầm trong chế độ ăn uống có thể gây đau đầu và đau nửa đầu nghiêm trọng

Mặc dù nguyên nhân chính xác của chứng đau nửa đầu vẫn chưa được khẳng định, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể do tác dụng phụ của thuốc, sự thay đổi đột ngột trong hệ nội tiết và thiếu ngủ. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống cũng là một nhân tố hình thành những triệu chứng của căn bệnh này. Dưới đây là 7 thực phẩm phổ biến có thể gây ra chứng đau nửa đầu và đau đầu khi bạn sử dụng thường xuyên.

1. Đồ uống có cồn

Hầu hết mọi người đều biết rằng rượu vang đỏ có thể gây ra chứng đau nửa đầu, nhưng nghiên cứu cho thấy các loại đồ uống có cồn khác như bia hơi cũng là nguyên nhân bùng phát căn bệnh này.

Có hai loại đau đầu do đồ uống có cồn gây ra. Loại đầu tiên là cơn đau đầu điển hình thường diễn ra trong vài giờ (từ 30 phút đến 3 giờ). Loại còn lại là đau đầu kéo dài (DAIH) và nôn nao do tác dụng của rượu.

2. Caffeine

Tiêu thụ quá nhiều caffein cũng góp phần gây ra cơn đau đầu. Đó là lý do tại sao bạn nên hạn chế lượng caffein tiêu thụ ở mức 200-300 miligam (2-3 tách cà phê) mỗi ngày. Lưu ý rằng caffeine cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm như sô cô la, ca cao, trà, nước uống có ga và một số loại thuốc giảm đau.

3. Phụ gia thực phẩm

Các hóa chất bổ sung trong thực phẩm thường không có giá trị dinh dưỡng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên bị đau đầu, hãy cố gắng tránh xa các chất phụ gia dưới đây:

• Monosodium glutamate (MSG - E621) là một chất phổ biến có khả năng làm mềm thịt và tăng hương vị. Chất bảo quản này là một trong những thành phần chính của thực phẩm châu Á, nước tương, thực phẩm chế biến và rau đóng hộp. Nó có thể gây ra chứng đau nửa đầu trong vòng 20 phút sau khi tiêu thụ.

• Nitrat và nitrit thường được tìm thấy trong các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, cũng như một số loại thuốc bổ trợ tim. Khi các chất phụ gia này đi vào cơ thể, các mạch máu của bạn bắt đầu sưng lên và có thể gây đau đầu dữ dội.

• Aspartame (APM) và sucralose (E955) là chất làm ngọt nhân tạo có thể được tìm thấy trong nước ngọt ăn kiêng, đồ uống thể thao, các sản phẩm không đường và thậm chí trong vitamin dành cho trẻ em. Nếu bạn nhạy cảm với những chất phụ gia này, bạn có thể bị đau nửa đầu sau khi dùng chúng.

• Màu thực phẩm màu đỏ và vàng thường có trong kẹo, kem, khoai tây chiên, nước ngọt, bánh quy, mứt, thanh ngũ cốc và nhiều sản phẩm khác. Chúng được làm từ dầu mỏ, một thành phần được sử dụng để làm dầu máy, chắc chắn không tốt cho sức khỏe của bạn.

4. Trái cây có múi

Trái cây chua chứa nhiều axit có thể ảnh hưởng đến nồng độ pH trong máu và làm tăng khả năng bị đau nửa đầu. Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 11% những người bị đau đầu đã nói rằng trái cây họ cam quýt là nguyên nhân kích thích chứng đau nửa đầu của họ.

Bên cạnh đó, những loại trái cây này chứa tyramine và histamine cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn không hấp thụ được chúng.

5. Đồ lạnh

Nếu bạn ăn kem hoặc uống đồ uống lạnh khi cơ thể quá nóng do các bài tập thể dục hoặc do nhiệt độ ngoài trời quá cao, bạn cũng có thể đau nửa đầu do bị kích thích lạnh, thường kéo dài từ 25-60 giây hoặc 1-2 phút.

6. Gluten

Gluten là một loại protein được tìm thấy trong các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch. Những loại ngũ cốc này, cũng như các sản phẩm làm từ chúng, có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở những người không dung nạp gluten.

7. Phô mai già

Phô mai già là loại phô mai cần thời gian ủ, lên men trong khoảng 14-24 tháng sau đó mới được đưa ra sử dụng. Trong đó có chứa nhiều tyramine có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Tyramine xuất phát từ axit amin, tyrosine và thường được hình thành trong thực phẩm bị hư hỏng, ngâm, ủ, hun khói, lên men hoặc ướp.

Phô mai tươi không có tác hại như phô mai già nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Nếu bạn muốn kiểm soát các cơn đau nửa đầu, hãy cố gắng làm theo các quy tắc đơn giản sau:

• Uống đủ nước. Đau đầu do mất nước có thể xảy ra sau khi đổ mồ hôi nhiều hoặc do tiêu chảy, nôn mửa. Chúng có thể xuất hiện cùng với các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi và nhịp tim nhanh. Đừng quên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể hoạt động hiệu quả.

• Đừng bỏ bữa. Thay vào đó, bạn có thể ăn các bữa ăn nhỏ 5-6 lần một ngày. Nó sẽ giúp bạn không bị đau đầu vì đói.

• Bổ sung vitamin và khoáng chất. Cơ thể thiếu hụt axit folic, magiê, sắt, đồng, vitamin D, B2, B6 và B12 có thể dẫn đến đau đầu nghiêm trọng. Để duy trì sự cân bằng giữa các yếu tố vĩ mô và vi lượng trong cơ thể, tốt hơn hết bạn nên mua thêm một loại thực phẩm chức năng.

• Ăn nhiều trái cây, rau và các loại đậu. Chúng chứa các estrogen tự nhiên giúp vô hiệu hóa các tác động tiêu cực của estrogen mà cơ thể chúng ta tạo ra. Những thực phẩm này đặc biệt hữu ích cho những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu trong kỳ kinh nguyệt.

