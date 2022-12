7 loại thực phẩm giàu vitamin C đáng ngạc nhiên mà bạn không ngờ tới

Ngoài trái cây họ cam quýt, bạn có thể tìm thấy vô số vitamin C trong rau, thảo mộc, cộng với một số loại trái cây khác

Các loại thực phẩm giàu Vitamin C nhiều hơn bạn tưởng tượng

Theo Healthline, bên cạnh việc là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, lợi ích của vitamin C có thể bao gồm tăng cường sức khỏe của da và hệ thống miễn dịch của bạn. Loại vitamin quan trọng này hỗ trợ răng, xương và mô liên kết, ngoài ra nó còn hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen.

Vì bạn không tự sản xuất vitamin C và không thể bảo quản nên bạn cần bổ sung hàng ngày.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm dồi dào vitamin C đáng ngạc nhiên mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình:

Ớt

Một chén ớt cung cấp 160% giá trị vitamin C hằng ngày

Ớt thực sự được coi là một loại thảo mộc và thuộc họ cà; chúng bao gồm ớt cay, ớt jalapeño, ớt chuông, và nhiều loại khác…..

Theo Mindfood, một chén ớt cung cấp 160% giá trị vitamin C hàng ngày. Nếu bạn muốn hàm lượng vitamin C cao nhất, hãy chọn ớt vàng, hoặc ớt đỏ và xanh.

Cải Kale

Chỉ cần một chén cải Kale tươi xắt nhỏ cung cấp 80 mg vitamin C

Chỉ cần một chén cải Kale tươi xắt nhỏ cung cấp 80 mg vitamin C. Khi bạn ăn thêm nhiều hơn một chút, bạn sẽ có đủ 90 mg vitamin C trong ngày!

Nhiều người cho rằng việc nấu cải Kale có thể khiến thực phẩm này có thể mất đi một số vitamin C. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Khoa học và Dinh dưỡng Dự phòng Mỹ tiết lộ rằng hấp, luộc và chiên thực phẩm thực sự giúp giải phóng nhiều chất chống oxy hóa hơn là ăn sống.

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu vitamin C

Đây là một loại thực phẩm giàu vitamin C khác mà không phải là trái cây! Theo Mindfood, khi bạn ăn 100 gr bông cải xanh, bạn sẽ nhận được 99% giá trị C cần cung cấp hàng ngày.

Loại rau thuộc loại rau họ cải chứa các vitamin C và E kết hợp, chất chống oxy hóa và hàm lượng caroten, giúp làm giảmquá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bắp cải Brussel

Các vitamin C và K trong bắp cải Brussel hỗ trợ sức khỏe của xương

Theo Mindfood, chỉ nửa cốc cải bắp cải Brussel chừng 14gr đã đủ cung cấp cho bạn 54% giá trị vitamin C hàng ngày, chưa kể nhiều vitamin và chất dinh dưỡng khác có trong loại rau họ cải này rất tốt cho sức khỏe.

Theo Healthline, các vitamin C và K trong bắp cải Brussel hỗ trợ sức khỏe của xương, vì vitamin C giúp hình thành collagen, một vùng xơ trong xương của bạn.

Theo một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh, hấp thụ nhiều vitamin C cũng có thể làm giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương hông.

Cỏ xạ hương

Khi bạn sử dụng cỏ xạ hương tươi, bạn sẽ nhận được lượng vitamin C gấp ba lần so với trong một quả cam

Hãy rắc loại thảo mộc thơm ngon này vào các món ăn ngon của bạn.

Theo Mindfood, khi bạn sử dụng cỏ xạ hương tươi, bạn sẽ nhận được lượng vitamin C gấp ba lần so với trong một quả cam.

Chỉ 28 gr cỏ xạ hương tươi cung cấp 45 miligram vitamin C, chính xác bằng một nửa giá trị khuyến nghị hàng ngày.

Mận Kakadu

Mận Kakadu chứa lượng vitamin C gấp 100 lần so với cam

Nếu bạn sống ở Australia, bạn sẽ quen thuộc với siêu thực phẩm này.

Theo Healthline, mận Kakadu chứa lượng vitamin C gấp 100 lần so với cam. Đây là nồng độ vitamin c cao nhất được biết là có trong thực phẩm. Ăn một quả mận kakadu cung cấp đến 481 mg vitamin C.

Camu camu

Camu camu cung cấp lượng vitamin C gấp 60 lần so với cam và 56 lần vitamin C so với chanh

Theo Tiến sĩ Axe, loại quả mọng lớn này đang cạnh tranh gay gắt với mận kakadu để có hàm lượng vitamin C cao nhất trên thế giới. Loại quả này được tìm thấy ở Brazil và Peru dọc theo các vùng ngập nước của rừng nhiệt đới Amazon.

Loại quả cung cấp lượng vitamin C gấp 60 lần so với cam và 56 lần vitamin C so với chanh. Nếu bạn tiêu thụ 100 gr camu camu, bạn sẽ nhận được 2.145 miligam vitamin C, vì vậy tốt nhất bạn nên dùng với liều lượng nhỏ hơn.

Thực phẩm lành mạnh này cũng tốt sức khỏe đường ruột, tim mạch và sức khỏe của gan. Camu camu cũng giúp tăng cường tâm trạng.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/7-loai-thuc-pham-giau-vitamin-c-dang-ngac-nhien-ma-ban-khong-ngo-toi-169221201105517648.htm