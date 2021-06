7 ca dương tính trong doanh nghiệp tại Bắc Ninh do ủ bệnh từ trước

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Sau khi hoạt động trở lại từ ngày 2/6/2021, Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam đóng trên KCN huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xưởng A của công ty này.

Vì sao xuất hiện ca dương tính sau khi doanh nghiệp đi vào sản xuất, PV đã phỏng vấn ông Nguyễn Chí Hành - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh về vấn đề này.

Kiểm tra nhà ăn cho công nhân tại công ty AAC

Thưa ông, trước khi đi vào sản xuất, Công TNHH AAC Technologies Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm cho công nhân chưa?

- Công nhân của Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam trước khi đi vào sản xuất vào ngày 2/6/2021 đã được xét nghiệm COVID-19 vào ngày 30 và 1/6/2021 và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Công ty này có 3 xưởng A, B, C hoạt động độc lập, tách biệt với nhau, có số lao động khoảng 6.500 người (thời điểm trước ngày 24/5/2021). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, theo Thông báo kết luận số 56/TB-UBND, công ty này thực hiện giãn cách bố trí xấp xỉ 1.500 người làm việc tại công ty từ ngày 2/6/2021. Trong đó, xưởng A: 450 người, xưởng B: 90 người, xưởng C: 950 người. Trước khi bố trí công nhân ở lại làm việc, công ty đã thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người lao động và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19 tại doanh nghiệp, ngành y tế Bắc Ninh tiến hành khoanh vùng, xử lý ra sao?

- Ngày 3/6/2021, công ty tổ chức xét nghiệm cho 450 người lao động tại xưởng A. Ngày 4/6/2021 khi có kết quả xét nghiệm các mẫu gộp dương tính, công ty đã thực hiện lấy mẫu đơn để thực hiện xét nghiệm và xác định được 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được tin, ngành y tế phối hợp với các cơ quan quản lý trên địa bàn thực hiện đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung (coi toàn bộ người lao động trong cùng phân xưởng là F1), hướng dẫn công ty thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định.

Chỗ ở cho công nhân được bố trí trong công ty AAC

Xưởng B, C của công ty (hoạt động độc lập và tách biệt với xưởng A) được lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ ngày 5/6/2021, ngày 6/6/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính. Do đó, 2 xưởng B, C vẫn hoạt động bình thường. Tôi phải nói rõ thêm rằng, các phân xưởng của của Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam này đều hoạt động biệt lập, cách xa nhau. Muốn di chuyển đến các phân xưởng đều phải di chuyển bằng xe chuyên dụng.

Thưa ông, rút kinh nghiệm từ trường hợp Công ty ACC Technologies Việt Nam, ngành y tế sẽ phải làm gì?

- 7 ca dương tính SARS-CoV2 vừa rồi ở Công ty AAC Technologies Việt Nam, theo tôi đó là do ủ bệnh từ trước. Thời điểm thực hiện xét nghiệm chưa có biểu hiện của bệnh nên cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Để tránh những trường hợp doanh nghiệp đi vào hoạt động lại rồi xuất hiện ca dương tính trong nhà máy, ngành y tế Bắc Ninh đề nghị tăng cường xét nghiệm ít nhất 2 lần trong 7 ngày trước khi đưa công nhân vào nhà máy. Sau đó, tiến hành tầm soát ít nhất 20% số công nhân trong nhà máy lần nữa để kiểm tra kỹ đảm bảo sức khỏe của công nhân tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam đóng tại KCN Quế Võ, là doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, chủ đầu tư là doanh nghiệp Hàn Quốc. Sau khi phát hiện 7 người dương tính với SARS-CoV-2 trong công ty, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đối với số công nhân còn lại của nhà máy hiện đang ở các nhà trọ tại khu vực Quế Võ, TP Bắc Ninh và các địa phương lân cận, giao BQL các KCN Bắc Ninh phối hợp với ban ngành liên quan làm việc với Công ty AAC để lập danh sách cụ thể, thông báo cho toàn bộ công nhân, người lao động của Công ty AAC đã làm trong nhà máy từ ngày 14/5/2021 đến trước ngày 02/6/2021 thực hiện khai báo y tế, liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.

