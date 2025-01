7 bệnh vặt liên tục xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo ung thư

Ảnh: Pinterest

Một bệnh nhân nam, 48 tuổi, người Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi tìm hiểu tiền sử bệnh, bác sĩ điều trị - trưởng khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Chu Châu chỉ ra sai lầm đầu tiên người đàn ông mắc phải là bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể suốt hơn ba tháng.

"Bệnh nhân bị cảm lạnh hơn ba tháng trước, sau đó bị ho khan nhưng lại coi đó là di chứng của bệnh", bác sĩ cho hay.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá từ năm 18 tuổi, khiến phổi bị tổn thương nặng nề.

Từ ca bệnh này, bác sĩ bệnh viện trung ương Chu Châu khuyến cáo rằng trên thực tế, cơ thể đã phát ra tín hiệu báo động từ lâu, nhưng các triệu chứng ban đầu rất nhẹ nên bị nhiều người bỏ qua. Bác sĩ khuyên mọi người nếu có 7 triệu chứng dưới đây thường xuyên, bạn cần đi khám ngay.

1. Đau đầu tái phát nhiều lần

Các khối u có thể phát triển trong não. Một số khối u là nguyên phát, chẳng hạn như u thần kinh đệm, u màng não, u ác tính nội sọ... Một số khối u là di căn từ các bệnh ung thư khác đến não, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú...

Dù là khối u ác tính nguyên phát hay di căn, chỉ cần nằm ở đầu đều có thể gây đau. Vì vậy, nếu bị những cơn đau đầu liên tục hoặc trầm trọng dần, phải thăm khám kịp thời.

2. Ho khan liên tục

Triệu chứng sớm nhất của ung thư phổi không phải là đau ngực, ho ra máu hay khó thở mà là ho khan. Tuy nhiên, đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua và thường bị nhầm với di chứng cảm lạnh, dị ứng hoặc viêm phế quản.

3. Đau bụng kéo dài

Bụng là nơi tập trung nhiều cơ quan nhất, bao gồm gan, dạ dày, túi mật, tuyến tụy, ruột non, ruột già... Ung thư ở bất kỳ bộ phận nào trên đây đều có thể gây đau bụng. Tình trạng đau bụng do ung thư sẽ ngày một trầm trọng do khối u lớn dần. Khi phải dựa vào thuốc giảm đau mới có thể chịu đựng được, đây là trạng thái đáng báo động.

4. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nếu đột nhiên sụt cân không rõ nguyên nhân, phải chú ý đến cơ thể vì ung thư là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sụt cân. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân ung thư sẽ nhanh chóng mắc chứng suy nhược.

5. Mệt mỏi

Ung thư có thể gây ra tình trạng mệt mỏi nói chung và nguyên nhân rất phức tạp. Một số bệnh ung thư có thể gây thiếu máu do mất máu hoặc thiếu máu do suy dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi. Một số bệnh ung thư khác có thể gây chán ăn và sụt cân, mệt mỏi. Ngoài ra, ung thư ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng gây mệt mỏi.

6. Hay ốm vặt

Ung thư sẽ gây ra sự suy giảm bất thường về khả năng miễn dịch. Khi khả năng miễn dịch bị suy giảm, đồng nghĩa với việc tuyến phòng thủ của cơ thể yếu đi.

Khi đó, các vi khuẩn và virus xung quanh có thể lây nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu, nguy hiểm hơn là gây nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

7. Chán ăn

Khi ung thư tấn công, nó sẽ tiết ra một lượng lớn chất độc ức chế cảm giác thèm ăn. Theo thời gian, ung thư bị di căn, dù là ung thư phổi hay vú, dạ dày hay đại trực tràng, những khối u ác tính này đều có thể di căn đến gan. Đây là tuyến tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể con người. Di căn gan cũng có thể gây chán ăn bất thường.