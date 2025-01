6 lý do nên ăn đậu bắp thường xuyên hơn

1. Kiểm soát cân nặng

Đậu bắp có nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng lại là loại thực phẩm có ít calo. Trong 100gr đậu bắp chỉ chứa khoảng 33 calo nên giúp hạn chế lượng calo nạp vào, một yếu tố quan trọng nếu muốn giảm cân.

Bên cạnh đó, đậu bắp còn chứa nhiều chất xơ, giúp no lâu hơn và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Một nghiên cứu từ năm 2021 tại Ấn Độ cho thấy đậu bắp giúp giảm cân nặng và lượng glucose trong cơ thể, đồng thời cải thiện khả năng dung nạp glucose. Thêm vào đó, chất xơ trong đậu bắp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sức khỏe đường ruột.

Hơn nữa, hạt đậu bắp rang có thể được sử dụng thay thế cà phê. Nguyên nhân do hạt đâu bắp rang có hương vị bùi giống cà phê nhưng lại không chứa caffeine, thích hợp cho những người đang cố gắng cắt giảm lượng caffeine hay lượng calo từ cà phê nạp vào cơ thể.

Đậu bắp giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

2. Hỗ trợ chữa bệnh

Trong y học cổ truyền, chất nhầy trong đậu bắp đã được sử dụng để thay thế huyết tương hoặc để tăng thể tích máu. Các đặc tính dưỡng ẩm và làm dịu của đậu bắp đã được áp dụng trong các phương thuốc chữa đau họng và các vấn đề về tiêu hóa.

Các nghiên cứu hiện đại đang khám phá tiềm năng của đậu bắp trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, khiến nó có lợi cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

3. Cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể

Đậu bắp chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C và K, magiê và folate. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, vitamin K hỗ trợ xương khỏe mạnh và quá trình đông máu.

Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp, chẳng hạn như polyphenol, giúp chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Ăn đậu bắp thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất nhầy, một chất giống như gel đặc có trong đậu bắp, có thể liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa để đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể, giúp giảm mức cholesterol xấu.

Ngoài ra, polyphenol giúp ngăn ngừa cục máu đông và giảm tổn thương do gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim và đột quỵ. Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có lợi cho não bằng cách giảm viêm não.

5. Chống ung thư

Chất chống oxy hóa là hợp chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại các phân tử được gọi là gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào. Gốc tự do được biết đến nhiều nhất là gây ra tổn thương oxy hóa, cuối cùng có thể dẫn đến ung thư. Đậu bắp chứa chất chống oxy hóa như vitamin A, C, lectin... có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người.

Các nghiên cứu sử dụng hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để có bằng chứng xác đáng về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

6. Hỗ trợ trước khi sinh

Một cốc đậu bắp cung cấp 15% giá trị folate hàng ngày. Đây là một chất dinh dưỡng hữu ích cho phụ nữ mang thai. Folate giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, có thể ảnh hưởng đến não và cột sống của thai nhi đang phát triển.