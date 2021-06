6 loại nước uống thanh nhiệt, giải độc cho mùa nóng

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 11:00 AM (GMT+7)

Thời tiết ngày càng nóng dễ khiến cho cơ thể chúng ta xuất hiện các triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi, thiếu tập trung... hoặc các vấn đề sức khỏe như nhiệt miệng, nổi mụn, mất ngủ. Các loại nước uống thanh nhiệt, giải độc sẽ giúp bạn đánh bay cái nóng của mùa hè.

Trong mùa hè những loại hoa quả nên ăn là các loại hoa quả giàu vitamin C và giải nhiệt tốt như cam, quýt, bưởi, chuối, táo, dưa hấu…. Các loại quả nên hạn chế là một số trái cây có hàm lượng đường cao, sinh nhiều năng lượng, không nên ăn nhiều như mít, xoài, vải, nhãn.

Khi có nhu cầu giải khát, một cốc sinh tố hay nước ép trái cây có nguồn gốc từ rau quả không những sẽ giúp cho cơ thể được giải nhiệt mà còn mang lại giá trị bổ dưỡng cao.

Dưới đây là 6 loại nước uống thanh nhiệt, giải độc hiệu quả cho mùa hè oi bức.

Nước ép cà chua

Cà chua có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lycopen trong cà chua có thể ức chế các loại nấm và vi khuẩn. Nó còn công hiệu sinh tân (tạo thể dịch) giải khát, tiêu thực và lợi tiểu. Cà chua sắc màu tươi rói, giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt có hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường. Trong những ngày thời tiết nắng nóng và oi bức thì nước ép cà chua cũng là một thức uống nên dùng. Trong thành phần của loại quả này có chứa một hàm lượng lớn vitamin A, C và chất lycopene. Đây là những chất vô cùng tốt cho sức khỏe.

Nước ép dưa chuột

Đây là một trong các loại nước ép làm mát cơ thể bạn nên dùng. Đặc biệt là trong những ngày oi bức. Theo các nghiên cứu, dưa chuột tính vị hơi mát, có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, trừ thấp, trấn thống (giảm đau). Dưa chuột chứa nhiều vitamin và chất khoáng, là một trong những thức uống tốt giải thử (chống nóng) mùa hè và là thức ăn tốt giảm béo phì. Nước cốt dưa chuột tươi còn có thể được dùng làm mỹ phẩm mà đặc biệt là công dụng tẩy sạch làn da.

Trà xanh

Là một trong những thức uống phổ biến nhất, trà xanh vừa giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, lại vừa mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu, dùng trà xanh thường xuyên sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả; Điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tim mạch; Ngăn ngừa căn bệnh ung thư quái ác; Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường chức năng của não bộ; Chống lão hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân....

Vì trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại trà. Tiêu biểu, chất chống oxy hóa flavonoid có thể chiếm khoảng 30% trọng lượng khô của lá trà xanh. Thành phần này kết hợp cùng các chất khác như polyphenol, catechin và các loại flavonoid khác sẽ mang đến công dụng chống lão hóa tuyệt vời.

Nước chanh

Nước chanh là loại nước giải khát tuyệt vời được nhiều người yêu thích trong những ngày hè. Tuy nhiên, thực tế ít ai biết hết lợi ích đáng kinh ngạc của nó như giúp tăng cường hệ miễn dịch, trợ giúp hệ tiêu hóa, tái tạo da hay giảm cân hiệu quả. Nước chanh chứa rất nhiều vitamin C, đây là loại vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống các bệnh cảm lạnh và cúm. Theo nhà dinh dưỡng, chanh cũng giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, đây là dưỡng chất cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nước chanh là một trong những thức uống bảo vệ sự mất nước hữu hiệu. Ngoài ra, nước chanh còn thích hợp trị các chứng bệnh quá nóng sinh nhiệt, bứt rứt khó chịu, miệng khát, mệt mỏi…

Nước cam vắt

Nước cam vắt cũng là nguồn chứa khoáng chất kali tuyệt vời, giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa mất xương, bảo vệ chống lại bệnh tim và đột quỵ. Các chuyên gia đã khẳng định, 1 cốc nước cam sành vắt có hàm lượng canxi vượt trội hơn so với sữa cùng các chế phẩm của nó, do đó giúp xương chắc khỏe.

Nước cam vắt chứa nhiều vitamin C. Cam sành vắt nước là một loại thực phẩm rất giàu vitamin C, một cốc nước cam 240ml có thể cung cấp đến 67% lượng vitamin C mà cơ thể cần hằng ngày. Ngoài ra, trong cam có vitamin E sẽ giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, cải thiện chức năng phổi, giúp da mịn màng, ngăn ngừa và làm chậm quá trình ôxy hóa của các tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm một cách hiệu quả.

Nước rau má

Rau má là loài cây cực kì quen thuộc. Tác dụng chính của nước rau má là hạ hỏa, mát huyết, ngăn ngừa táo bón và cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể. Nước sắc này cũng được coi là một loại thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt như: tăng trí nhớ, thị lực vì rau má có tác dụng sát trùng giải độc, thanh nhiệt lương huyết. Mùa hè, với những người bị mẩn ngứa (nổi mề đay), có thể lấy khoảng 50g rau má tươi, rửa sạch, giã dập, hãm với nước sôi 200 ml như hãm chè tươi, uống trong ngày.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/6-loai-nuoc-uong-thanh-nhiet-giai-doc-cho-mua-nong-n193216.htmlNguồn: https://suckhoedoisong.vn/6-loai-nuoc-uong-thanh-nhiet-giai-doc-cho-mua-nong-n193216.html