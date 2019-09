6 điều cấm kỵ tuyệt đối không được làm đối với trẻ nhỏ

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 11:00 AM (GMT+7)

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang – addmin nhóm Bác sĩ Yêu con nít tại TP.HCM cho biết cách đây 1 tháng, anh đã tiếp nhận một bé viêm phổi hít khá nặng do bà nội vắt chay vào miệng bé khi cháu đang lên cơn co giật.

Ảnh minh họa.

Sở dĩ cháu bé bị viêm phổi hít vì trong lúc bé đang sốt và co giật, bác sĩ đang điều trị cho cháu thì bà nội ra ngoài tìm 1 lát chanh vắt vào miệng bé. Ngay lập tức đứa nhỏ tím tái, các bác sĩ phải cấp cứu. Tại Bệnh viện An Giang, bác sĩ điều trị 3 ngày bé thở mệt dần nên chuyển lên tuyến trên. Bé nằm cấp cứu rồi chuyển lên khoa tim mạch với chẩn đoán viêm phổi hít. Sau đó cũng may mắn bé đáp ứng với kháng sinh và viêm phổi ổn dần.

Theo bác sĩ Sang, chanh là một loại trái cây tuyệt vời nhưng vị chua của nó thì không cần phải nói. Tính axit của nước cốt chanh là một yếu tố kích thích phản xạ co thắt thanh môn cực kỳ mạnh. Chính vì vậy, khi vắt chanh vào miệng bé, đặc biệt những bé sơ sinh, con có thể bị tím tái do đóng nắp thanh môn, do hít sặc nước cốt chanh vào phổi và gây viêm phổi.

Đối với trẻ nhỏ, bác sĩ Sang khuyến cáo cha mẹ không nên áp dụng các biện pháp dân gian.

1. Nhỏ sữa mẹ vào mắt, tai. Sữa mẹ sạch và vô giá nhưng khi con uống còn sữa đã vắt ra bình rồi sau đó hút ra nhỏ vào mắt con thì quá trình ấy nhiễm khuẫn từ bình sữa, bàn tay, cái dụng cụ hút sữa...

Nhiều mẹ sau sinh 1 tuần đã phải đưa bé đi khám vì mắt nhiều ghèn. Hỏi kỹ ra không thấy sốt mà chỉ vì bà nội nhỏ sữa vào mắt cho cháu.

2. Vắt chanh vào miệng để nôn chất dơ ra ngoài, việc này khiến trẻ có nguy cơ hít nước cốt chanh vào phổi khiến bị viêm phổi, phải nhập viện.

3. Vắt chanh vào miệng khi co giật, tuyệt đối không được làm. Khi trẻ bị co giật thì cần nhớ phải đảm bảo đường thở của con bằng cách nới lỏng quần áo, lau, lấy chất nôn để con không suy hô hấp. Sau khi con hết co giật thì đưa ngay vào cơ sở y tế gần nhất.

4. Hơ lá trầu không rồi đắp lên ngực bé để hạ sốt: Bác sĩ Sang từng gặp cháu bé bỏng nặng sau đó phải chuyển bệnh viện Nhi Đồng 1 vì thói quen này.

5. Lấy mật ong rơ lưỡi trẻ: Khuyến cáo hiện nay không dùng mật ong cho trẻ <12 tháng tuổi vì nồng độ thẩm thấu mật ong cao nên có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh

6. Trị ho cho con bằng buộc chanh vào chân. Nhiều bé bị viêm hô hấp trên uống vitamin C vài ngày hoặc siro là sẽ tự ổn định, không cần kháng sinh. Nhưng nhiều mẹ buộc chanh vào chân để chữa ho ở họng không có tác dụng.