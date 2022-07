5 loại trái cây giúp người mắc bệnh cúm tăng sức đề kháng

1. Vai trò của thực phẩm giàu vitamin C đối với người bệnh cúm

Vitamin C là một chất dinh dưỡng có trong nhiều loại trái cây và rau quả. Bổ sung đủ loại vitamin này đặc biệt quan trọng để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể làm giảm viêm, giúp cải thiện chức năng miễn dịch, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Vitamin C cũng thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch giúp chống lại vi khuẩn có hại và các phần tử khác.

Người thiếu vitamin C rất dễ bị mệt mỏi ngay cả khi đã nghỉ ngơi hoặc ngủ đủ giấc. Ngoài ra thiếu vitamin C cũng gây đau mỏi cơ bắp và khớp, dễ xuất hiện vết bầm tím, viêm lợi, tóc khô…

Thiếu vitamin C có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch bị tổn thương, khiến bạn dễ mắc bệnh cúm, cảm lạnh và nhiễm trùng khác thường xuyên hơn. Vitamin C tập trung nhiều trong các tế bào miễn dịch và các tế bào này nhanh chóng bị cạn kiệt trong thời gian bị nhiễm trùng. Do đó, bổ sung đủ vitamin C trong thời gian bị nhiễm trùng là cần thiết.

Trong các nghiên cứu về hiệu quả của vitamin C đối với virus gây ra cảm lạnh thông thường, vitamin C tuy không giúp chúng ta ít bị cảm lạnh hơn nhưng nó có thể giúp bạn vượt qua cảm lạnh nhanh hơn và làm cho các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm giàu vitamin C tốt cho người bệnh cúm.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, nguyên Giảng viên chuyên khoa Dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng giúp người bệnh cúm nhanh hồi phục. Người bệnh cần ăn đủ chất; uống nhiều nước; bổ sung thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng chống lại virus gây bệnh.

Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu tấn công vi khuẩn và virus nên cũng được xem là một phần phản ứng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vốn là một chất chống oxy hoá mạnh nên vitamin C cũng giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa được các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Vì vậy, bổ sung vitamin C rất hiệu quả để ngăn ngừa và giảm các triệu chứng của bệnh cúm.

2. Những loại trái cây giàu vitamin C tốt cho người bệnh cúm

Có nhiều nguồn thực phẩm giàu vitamin C, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, ớt, cà chua, quả mọng, cùng các loại trái cây và rau quả khác. Người bệnh có thể có nhiều sự lựa chọn theo sở thích và khẩu vị của mình. Dưới đây là 5 loại trái cây giàu vitamin C phổ biến trong mùa hè, rẻ tiền và ngon miệng tốt cho người bệnh cúm:

2.1. Cam

Nói đến trái cây giàu vitamin C thì cam là lựa chọn đầu tiên của nhiều người do nó có hương vị thơm ngon, rất dễ ăn hoặc dễ uống nước ép, đặc biệt khi chúng ta bị ốm hoặc mệt mỏi.

Nước cam có thể làm nên hiệu quả kỳ diệu cho cơ thể, giúp giảm mệt mỏi, điều hòa huyết áp và cải thiện triệu chứng cảm lạnh thông thường và cúm. Nó cũng chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm và giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như sắt và canxi.

Uống nước cam giúp bổ sung vitamin C, giảm mệt mỏi.

2.2. Ổi

Ổi rất giàu các chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, kali và chất xơ. Những thành phần dinh dưỡng này chính là những yếu tố làm nên lợi ích đặc biệt của trái ổi.

Ăn ổi là một cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C. Không phải cam mà ổi được phát hiện là một trong số các loại trái cây rấtgiàu vitamin C. Trên thực tế, một trái ổi có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam.

Ngoài ra, thành phần trong trái ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri.

Cách tốt nhất là ăn trực tiếp cả quả ổi nhưng nếu mệt mỏi, khó tiêu, người bệnh có thể dùng nước ép ổi cũng rất thơm ngon dễ uống.

2.3. Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây có giá trị dinh dưỡng với vị ngọt thanh mát, hấp dẫn. Nhờ chứa tới hơn 90% nước cùng với các vitamin và khoáng chất thiết yếu như: vitamin C, beta carotene (giúp sản xuất vitamin A), vitamin B1, B5, B6, kali, magiê…, ăn dưa hấu giúp cung cấp nước và vitamin, giúp phòng ngừa mất nước và giảm mệt mỏi khi mắc bệnh cúm.

2.4. Dứa

Dứa là loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và các vitamin A, vitamin K, B6, mangan, thiamine, choline, canxi, phốt pho, kẽm và selen, cũng như một số hợp chất dễ bay hơi tạo cho nó hương vị đặc trưng.

Mặc dù có tương đối ít calo, nhưng một khẩu phần ăn dứa có tới 131% giá trị hàng ngày về lượng vitamin C chống oxy hoá. Đây là nguồn dưỡng chất tuyệt vời để hỗ trợ tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm thiểu các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm.

Dứa còn rất giàu chất xơ, tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi chướng bụng.

Người bệnh nên ăn dứa tươi hoặc dùng nước ép dứa. Tuy nhiên cần lưu ý không nên uống quá nhiều vì nước ép dứa chứa nhiều đường.

Dứa là loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất.

2.5. Chuối

Chuối là trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất, chất xơ, đặc biệt là kali tốt cho sức khỏe. Chuối cũng chứa một số vitamin quan trọng như: vitamin C, A, B6 giúp hỗ trợ trao đổi chất, cải thiện thị lực và tăng cường miễn dịch.

Nhờ có hàm lượng vitamin C cao, chuối có thể cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Ăn chuối cũng giúp hệ tiêu hoá hoạt động hơn do tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ ăn uống ngon miệng hơn. Vitamin B6 trong chuối cũng giúp làm giảm tình trạng mất ngủ và mệt mỏi ở người bệnh cúm.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/5-loai-trai-cay-giup-nguoi-mac-benh-cum-tang-suc-de-khang-169220726223243406.htm