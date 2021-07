5 loại thực phẩm tăng miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh trong "mùa COVID-19"

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Hệ thống miễn dịch (immune system) đóng vai trò cần thiết cho sự sống còn của cơ thể. Nếu không có hệ thống miễn dịch, cơ thể chúng ta sẽ dễ dàng bị virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và những tác nhân gây hại khác tấn công.

Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch có thể nhận ra hàng triệu kháng nguyên khác nhau và sẽ phát huy toàn bộ chức năng cần thiết để loại bỏ hầu hết những yếu tố gây bệnh xâm nhập. Nếu hoạt động một cách bình thường, hệ thống phòng thủ phức tạp này có thể ngăn chặn các vấn đề sức khỏe từ cảm lạnh thông thường cho đến ung thư nguy hiểm.

Vì vậy, nếu hệ miễn dịch bị suy giảm sẽ dẫn dến 3 tác hại sau:

Dễ bị nhiễm trùng: đây là một trong những biểu hiện thường gặp của khả năng miễn dịch kém. Khi hệ miễn dịch không thể hoạt động bình thường để chống lại nhiễm trùng, cơ thể dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus, nấm... Biểu hiện thường thấy nhất là rất dễ bị cảm lạnh, nhất là khi chuyển mùa.

Dễ mệt mỏi: Đối với những người có chức năng miễn dịch bình thường, vận động hợp lý sẽ giúp cơ thể và tinh thần dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nếu chức năng miễn dịch tương đối thấp, tập thể dục một chút sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi, làm cho bạn trông giống như thiếu năng lượng, tạo cho người ta cảm giác không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thậm chí, những người có hệ miễn dịch kém còn có biểu hiện không hứng thú với bất cứ việc gì và cảm thấy khó thở sau khi hoạt động một chút, rất dễ mệt mỏi.

Bệnh dễ tái phát: Người bị suy giảm khả năng miễn dịch rất dễ mắc các bệnh viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi, đau bụng, tiêu chảy và các bệnh khác... Các bệnh này rất dễ lặp đi lặp lại, chu kỳ bệnh tương đối dài, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc. Việc phục hồi cũng cần nhiều thời gian và năng lượng hơn.

Giữa mùa COVID-19 bạn chỉ cần ăn 5 loại thực phẩm sau để cơ thể khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh:

1. Thực phẩm chứa kẽm

Nguyên tố kẽm có tác dụng mạnh mẽ trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của con người, bởi nguyên tố kẽm là thành phần cấu tạo của nhiều loại men và có tác dụng xúc tác rất lớn đối với các hoạt động sống. Để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể không thể thiếu nguyên tố kẽm.

Để bổ sung kẽm cho cơ thể, bạn hãy ăn các loại thực phẩm như: Đậu phộng, hạt mè, quả óc chó, hàu và các loại thực phẩm khác.

2. Thực phẩm chứa vitamin C

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi hàm lượng vitamin C trong bạch cầu bị suy giảm thì hiệu quả chiến đấu của bạch cầu sẽ bị suy yếu, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng giảm dần khiến con người dễ mắc bệnh hơn. Chính vì vậy, tăng cường vitamin C chính là tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch.

Để bổ sung vitamin C cho cơ thể, bạn hãy ăn các loại thực phẩm như : Ớt màu, cần tây, cà chua, trái kiwi và các loại thực phẩm khác rất giàu vitamin C.

Nếu bạn bổ sung vitamin C hàng ngày sẽ giúp đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cơ thể và trở nên khỏe mạnh hơn.

3. Thực phẩm chứa selen

Các chức năng chuyển hóa vật chất, bảo vệ miễn dịch và giải độc của cơ thể không thể tách rời selen. Selen có thể thúc đẩy các tế bào lympho tiết ra các tế bào lympho, tăng cường kích thích miễn dịch dịch thể và sự hình thành các globulin miễn dịch.

Để bổ sung selen cho cơ thể, bạn hãy ăn các loại thực phẩm như: cá thu, cá ngừ, cá cơm, cá trích, cá chỉ vàng, cá hồi, cá mòi (cá biển có nhiều selen hơn cả), động vật có vỏ (hàu, sò điệp, tôm hùm), nấm, lòng đỏ trứng, các loại ngũ cốc nguyên hạt, hạt hướng dương, quả hạch, men bia, mầm lúa….

4. Thực phẩm chứa sắt

Sắt tham gia vào thành phần cấu tạo nên hệ miễn dịch của cơ thể, thiếu sắt không chỉ thiếu máu mà còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể sẽ ngày càng kém đi.

Để bổ sung sắt, bạn nên ăn thức ăn từ thực vật như: rau bina, bông cảnh xanh, anh đào, mộc nhĩ đen, yến mạch, rau cải ngọt, hạt mè, hạt điều, đỗ xanh, đậu nành…

5. Thực phẩm chứa vitamin E

Vitamin E là một chất điều hòa miễn dịch. Vitamin E có tác dụng bảo vệ mạnh mẽ các axit béo không no trên màng tế bào, có thể bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi tác hại của các gốc tự do. Nó giúp loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể, bồi bổ cơ thể, duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể. Do đó, nếu muốn kích hoạt khả năng miễn dịch, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin E.

Để bổ sung vitamin E cho cơ thể, bạn hãy ăn các loại thực phẩm như: hạnh nhân, củ cải, hạt dẻ, rau cải xanh, dầu thực vật, quả bơ, đu đủ, cà chua, khoai môn,…

