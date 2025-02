4 thực phẩm nên thêm vào bữa sáng để dưỡng gan

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, gan là bộ phận quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiệm vụ trao đổi chất và giải độc. Buổi sáng, đặc biệt là khoảng thời gian từ 5 đến 7h, được coi là thời điểm vàng để nuôi dưỡng gan. Lúc này, một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng không chỉ có thể tiếp thêm sức sống cho ngày mới mà còn là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, dưỡng gan.

4 món ăn dưới đây được xem là bổ gan, phù hợp để dùng vào bữa sáng:

1. Yến mạch kết hợp hạt và hoa quả

Yến mạch là một loại ngũ cốc phổ biến, rất giàu chất xơ, đặc biệt là β-glucan. Chất xơ này có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể và giảm gánh nặng giải độc của gan. Ngoài ra, yến mạch có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng năng lượng từ từ sau khi tiêu thụ, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng.

Một bát yến mạch thêm một số loại hạt và trái cây, chẳng hạn như hạnh nhân, việt quất, không chỉ làm hương vị đậm đà mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng cho gan. Axit béo không bão hòa trong các loại hạt giúp bảo vệ tế bào gan, trong khi các vitamin và chất chống oxy hóa trong trái cây có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa của gan.

2. Trứng ốp rau cải bó xôi

Cải bó xôi, hay rau bina, được xem là loại rau hàng đầu để nuôi dưỡng gan. Bina giàu các chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin A, vitamin C, axit folic và sắt. Vitamin A rất cần thiết cho chức năng bình thường của gan, có thể giúp duy trì sức khỏe của tế bào gan, còn axit folic tham gia vào quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp giảm tổn thương gan.

Trong khi đó, trứng giàu protein chất lượng cao, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình phục hồi và phát triển của cơ thể. Trộn rau bina và trứng để làm món trứng ốp vừa ngon vừa bổ dưỡng. Khi làm, trước tiên bạn hãy chần rau bina và cắt nhỏ, trộn với trứng đánh tan, thêm lượng bột mì và gia vị vừa đủ rồi dàn đều vào bánh. Bữa sáng này không chỉ bổ sung protein mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ sức khỏe gan.

3. Trà kỷ tử và táo đỏ

Kỷ tử và táo đỏ đều là những thành phần bảo vệ sức khỏe truyền thống có tác dụng nuôi dưỡng gan, thận, bổ máu và làm dịu tâm trí.

Kỷ tử rất giàu chất chống oxy hóa như polysaccharides và carotenoid, có thể làm giảm tổn thương do oxy hóa ở gan và cải thiện khả năng miễn dịch của gan. Trong khi đó, táo đỏ giàu sắt và vitamin C, có tác dụng bổ máu, nuôi dưỡng làn da, tăng cường khả năng giải độc của gan.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, hãy thưởng thức một tách trà kỷ tử và táo đỏ để làm ấm cơ thể và bổ gan. Bạn chỉ cần cho một lượng vừa đủ kỷ tử và táo vào cốc, thêm nước nóng, đun nhỏ lửa trong 10-15 phút rồi uống. Trà có vị ngọt thanh, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe.

4. Bí đỏ hấp

Bí ngô rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin E, vitamin C, carotene và pectin. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương do các gốc tự do. Pectin có thể hấp thụ các chất có hại trong ruột, thúc đẩy quá trình bài tiết chúng ra khỏi cơ thể và giảm gánh nặng cho gan.

Bí ngô có thể được chế biến theo nhiều cách, nhưng hấp là cách tốt nhất để giữ nguyên chất dinh dưỡng. Bí đỏ nên gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín bằng nồi hấp. Món ăn này có vị ngọt tự nhiên, rất thích hợp cho bữa sáng. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua để tăng thêm hương vị đậm đà.