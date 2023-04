3 triệu chứng tưởng như cảm lạnh nhưng lại là ung thư phổi

Bà Wu nghĩ mình bị cảm lạnh, nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện có một khối u 5 cm trong phổi và nhiều nốt sần ở cả hai phổi. Kiểm tra bệnh lý sau đó đã xác nhận ung thư biểu mô tuyến phổi di căn gan và không còn cơ hội điều trị bằng phẫu thuật.

Việc chẩn đoán ung thư phổi khiến bà Wu khó chấp nhận, vì bình thường bà không hút thuốc hay uống rượu, vậy làm sao có thể bị ung thư? Chồng bà Wu là người nghiện thuốc lá nặng hơn 30 năm, thường hút 2 đến 3 gói mỗi ngày, đây có lẽ là “thủ phạm” gây ra bệnh ung thư cho bà Wu. Nhưng chồng bà khi xét nghiệm không phát hiện ra bệnh, điều này khiến bà Wu càng hoang mang hơn.

Chỉ là triệu chứng ho, sao lại phát hiện ung thư phổi?

Ho là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi. Cảm lạnh cũng có thể gây ho, bởi cảm lạnh có thể gây tổn thương niêm mạc khí quản, tổn thương dây thần kinh, đường thở và dễ gây kích ứng.

Ho do cảm lạnh khác biệt đáng kể so với ho do ung thư phổi:

1. Ho ra máu

Cảm lạnh thông thường hiếm khi có triệu chứng ho ra máu nhưng ho do ung thư phổi thường có triệu chứng này.

Khi tế bào ung thư xâm lấn các mao mạch phổi sẽ gây vỡ mao mạch, từ đó gây ho ra máu, khoảng 25-40% bệnh nhân ung thư phổi sẽ ho ra máu.

2. Sốt dai dẳng, tái phát

Cảm lạnh do nhiễm vi khuẩn và vi rút cũng có thể gây sốt, nhưng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường sau khi điều trị. Cơn sốt do ung thư phổi sẽ tiếp tục xuất hiện lặp đi lặp lại và nhiệt độ thường vào khoảng 38 độ C.

3. Khàn giọng

Sự phát triển liên tục của ung thư phổi sẽ xâm lấn dây thần kinh tái phát thanh quản, khiến người bệnh bị khàn tiếng rõ rệt, điều trị ít có tác dụng.

Làm thế nào bạn có thể bị ung thư phổi nếu không hút thuốc?

Shi Meiqi, bác sĩ trưởng của Bệnh viện Ung thư Giang Tô, Trung Quốc chỉ ra rằng, hút thuốc lá chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư phổi. Nguy cơ mắc bệnh ở người hút thuốc cao gấp 10-30 lần so với người không hút thuốc. Khoảng 87% các trường hợp ung thư phổi là do tiếp xúc với thuốc lá.

Khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 hợp chất, trong đó có hơn 90 chất gây ung thư. Tiếp xúc lâu dài với các chất gây ung thư sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ đột biến gen trong cơ thể, nguy cơ ung thư cũng theo đó mà tăng lên.

Nếu bạn không hút thuốc, hãy cẩn trọng với những thứ này vì nó cũng có thể “tàn phá” phổi:

1. Hút thuốc thụ động

Khói thuốc thụ động thậm chí còn có hại hơn khói thuốc trực tiếp, vì nhiệt độ của khói thuốc thụ động thấp hơn so với khói thuốc trực tiếp và nhiều chất gây ung thư được tạo ra do quá trình đốt cháy không hoàn toàn.

2. Khói bếp

Khói nấu ăn chứa một lượng lớn chất gây ung thư, bao gồm chất dạng hạt, hợp chất thơm đa vòng, xeton, hợp chất dị vòng, benzopyrene, hydrocacbon thơm đa vòng,… Hít phải khói bếp lâu dài có thể dẫn đến nguy cơ ung thư phổi tăng cao.

3. Ô nhiễm không khí

Các chất như khí thải công nghiệp, than đá và xăng dầu có thể gây ô nhiễm không khí. Hít phải không khí độc cũng có thể gây hại cho phổi và tăng nguy cơ ung thư.

4. Thiếu chất dinh dưỡng

Những người thiếu vitamin E, vitamin B2, vitamin A, kẽm, selen và các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

5. Phơi nhiễm radon

Radon là một loại khí tự nhiên đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế liệt kê là chất gây ung thư quan trọng. Người bình thường tiếp xúc với radon chủ yếu xảy ra trong nhà, chẳng hạn như vật liệu xây dựng, đất nền và khí đốt tự nhiên, sẽ giải phóng một lượng nhỏ radon.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/3-trieu-chung-tuong-nhu-cam-lanh-nhung-lai-la-ung-thu-phoi-1451873.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/3-trieu-chung-tuong-nhu-cam-lanh-nhung-lai-la-ung-thu-phoi-1451873.ngn