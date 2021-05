2 hiện tượng xuất hiện vào buổi sáng chứng tỏ tim đang “cầu cứu”

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 01:00 AM (GMT+7)

Tim là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người, sự tồn tại của nó cung cấp năng lượng cho quá trình lưu thông máu, giúp duy trì các hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

Một khi có vấn đề về tim, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, đau ngực, khó thở, nếu không có biện pháp điều trị sớm thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia cho biết, nếu bị nhồi máu cơ tim, cơ thể con người khi thức dậy sẽ có 2 biểu hiện bất thường, nếu chú ý sẽ có thể cứu được mạng sống.

1. Khó chịu

Như chúng ta đã biết, sau một đêm ngủ, con người có tâm trạng thoải mái khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần sảng khoái.

Nhưng nếu không có yếu tố nào khác mà sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh thì bạn phải cảnh giác, vì những triệu chứng này hầu hết đều liên quan đến bệnh tim.

Thông thường, tốc độ máu của cơ thể tương đối chậm khi mọi người nghỉ ngơi. Sau khi ngủ dậy, để đáp ứng cho việc vận chuyển máu, tim phải đập nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu tim mạch không tốt, nó sẽ đập nhanh hơn mức cần thiết gây tình trạng bất an và lo lắng, đặc biệt thường xuyên xảy ra ở người cao tuổi.

Khi gặp vấn đề này, cách tốt nhất là nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn ngăn chặn điều này xảy ra, hãy thức dậy từ từ vào buổi sáng, tốt nhất là bạn nên đợi vài phút trước khi cơ thể làm quen với trạng thái mới.

2. Tức ngực

Mặc dù tức ngực là một phản ứng sinh lý tương đối phổ biến nhưng nếu sau khi ngủ dậy bạn luôn có những biểu hiện như trên thì cũng đừng xem nhẹ, đó có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim.

Theo thực nghiệm lâm sàng, nhiều bệnh nhân suy tim có triệu chứng thức giấc do tức ngực khi ngủ vào ban đêm hoặc tức ngực dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do chức năng tim bị suy giảm, đồng thời, lượng máu của các cơ và mô bị giảm, không thể duy trì năng lượng cần thiết cho các cơ quan.

Để bảo vệ sức khỏe trái tim, 3 loại thực phẩm này cần phải được tiêu thụ càng ít càng tốt trong cuộc sống hằng ngày.

1. Đồ chiên

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng so với những người có chế độ ăn uống cân bằng, những người ăn đồ chiên rán có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 56%.

Điều này là do sau khi thực phẩm được chiên rán ở nhiệt độ cao, cấu trúc phân tử của nó thay đổi, hàm lượng axit béo không no giảm, một số axit béo cũng trở thành axit béo chuyển hóa, do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Axit béo chuyển hóa cũng là nguyên nhân chủ yếu của nửa triệu ca tử vong do các bệnh tim mạch mỗi năm.

2. Thức ăn nhiều muối

Sau hơn 10 năm nghiên cứu, các chuyên gia y tế đã kết luận rằng chế độ ăn nhiều muối là một trong những yếu tố gây suy tim, đặc biệt những người tiêu thụ trên 13,7 gam muối mỗi ngày thì tỷ lệ suy tim sẽ tăng gấp đôi.

3. Rượu

Rượu bia có tính kích thích, khi dung nạp vào cơ thể không chỉ làm tim đập nhanh hơn mà còn khiến máu đặc hơn, gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Tựu trung lại, đối với tất cả mọi người, tim là cơ quan quan trọng nhất, vì vậy chúng ta nên thực hiện các biện pháp bảo vệ và tránh xa đồ ăn chiên rán, nhiều muối và rượu bia mỗi ngày.

Đồng thời, nếu bạn có các triệu chứng tức ngực và bồn chồn sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn phải đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời.

Nguồn: http://danviet.vn/2-hien-tuong-xuat-hien-vao-buoi-sang-chung-to-tim-dang-cau-cuu-502021650592528.htm