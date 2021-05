166 "chiến sỹ áo trắng" Bộ Công an lên chi viện cho Bắc Giang

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 11:00 AM (GMT+7)

166 y, bác sỹ, cán bộ y tế của hai Bệnh viện 19-8 và Y học cổ truyền Bộ Công an được giao nhiệm vụ chi viện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang.

Ngày 27-5, đoàn cán bộ y tế Công an nhân dân (CAND) gồm 166 y, bác sỹ, cán bộ y tế của hai Bệnh viện 19-8 và Y học cổ truyền Bộ Công an được giao nhiệm vụ chi viện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang; trực tiếp tham gia điều hành, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang.

Đoàn cán bộ y tế CAND gồm 166 y, bác sỹ, cán bộ y tế. Ảnh: BCA

PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, trực tiếp đi cùng đoàn, bàn giao lực lượng chi viện cho tỉnh Bắc Giang.

Đoàn cán bộ y tế sẽ hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Nhà thi đấu thể thao tỉnh) để nhanh chóng đón tiếp bệnh nhân COVID-19 vào điều trị, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn sẽ hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: BCA

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hiện nay tình hình dịch trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, đã có trên 1.500 ca F0, 15.000 F1, 65.000 F2 và dự kiến có thể tăng nhanh trong những ngày tới.

Do dịch bệnh xâm nhập vào khu công nghiệp, nơi có mật độ lao động cao, tốc độ lây lan nhanh, số ca F0 ngày càng tăng cao, dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực y tế cho các khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh.

Sự chi viện, hỗ trợ của Bộ Công an lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Ảnh: BGP

Tại buổi đón tiếp đoàn cán bộ y tế của Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn nhấn mạnh sự chi viện, hỗ trợ của Bộ Công an về kinh nghiệm, nhân lực trong công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Bắc Giang lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Với kinh nghiệm chống dịch hiệu quả, đội ngũ thầy thuốc, y, bác sỹ, nhân viên y tế của hai bệnh viện chắc chắn sẽ giúp tỉnh Bắc Giang quản lý, vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 một cách hiệu quả nhất.

Ông Giang nói nhân dân tỉnh Bắc Giang vô cùng cảm động, luôn trân trọng ghi nhớ tình cảm nghĩa cử cao đẹp mà Đảng bộ Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an và các thầy thuốc, các y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền đã dành cho Bắc Giang trong thời điểm quan trọng này. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Nhiều ngày qua, hàng ngàn lượt cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện từ khắp các tỉnh thành đã về chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang. Ảnh: BCA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế của hai bệnh ệnh viện về làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.

Trong nhiều ngày qua, hàng ngàn lượt cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện từ khắp các tỉnh thành (TP.HCM, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương…) đã về chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang.

Với sự giúp đỡ không biết mệt mỏi của lực lượng tình nguyện, Bắc Giang được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để chiến đấu với đợt dịch bệnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

