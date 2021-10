10 công dụng tuyệt vời của “nguyên liệu 0 đồng” trong mùa đông giá rét

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Một bình nước ấm có rất nhiều công dụng tuyệt vời nhưng không phải ai cũng biết. Dưới đây là 12 mẹo sử dụng nó một cách hữu ích hơn những gì bạn thấy thường ngày.

1. Giúp bé đi vào giấc ngủ nhanh hơn

Trẻ sơ sinh thường nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và chúng thích ngủ trong một căn phòng ấm áp. Đây là lý do tại sao chúng sẽ khóc khi không được mẹ ôm ấp và phải nằm 1 mình trên giường. Một mẹo nhỏ đơn giản có thể giúp con bạn đi vào giấc ngủ thoải mái và tiết kiệm thời gian, đó là đổ đầy nước ấm vào một chai nước và đặt nó xuống cạnh chân em bé. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng bình ủ ấm và để yên ở đó cho bé ôm.

2. Tưới nước cho cây

Tưới nước cho cây bằng nước ấm (tốt nhất là nhiệt độ phòng) được cho là một cách rất hữu hiệu cho mùa đông. Vì vậy đừng lãng phí nguồn nước này, nó sẽ giúp cây của bạn tránh khỏi tình trạng sốc nhiệt.

3. Giảm cơn đau bụng

Đau bụng có thể do nhiều vấn đề khác nhau gây ra. Một trong số đó là hội chứng ruột kích thích (IBS). Hội chứng này là do sự co thắt không đều của các cơ ruột kết trong khi cố gắng đào thải phân ra khỏi cơ thể. Điều này có thể gây đau và đầy hơi. Cơn đau do chất thải trong ruột kết gây ra có thể được xoa dịu bằng một miếng chườm nóng - bạn chỉ cần chườm lên vùng bụng, nằm trên giường và thư giãn.

Nhiệt giúp làm dịu cơn đau ở các cơ, nên cũng có thể sử dụng một chai nước nóng để làm dịu cơn đau bụng kinh mà không cần dùng tới bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.

4. Sử dụng khi đi cắm trại

Cắm trại là một hoạt động phổ biến trong mùa hè. Trời thường nóng vào ban ngày nhưng lạnh hơn vào ban đêm. Vì vậy, khi đi cắm trại và thức khuya, đừng quên mang theo một bình nước nóng. Để chúng vào túi ngủ, nó sẽ giúp bạn dễ ngủ và thoải mái hơn.

5. Giảm đau nhức khi mang thai

Những cơn đau nhức khi mang thai có thể gây ra nhiều khó chịu. Nhiều người thường phải chờ tới khi các cơn đau biến mất thì mới có thể hoạt động tiếp. Những cơn đau này xảy ra ở những vị trí khác nhau như dạ dày hoặc xương chậu. Một bình nước nóng sẽ làm dịu cơn khó chịu này và giúp các bà mẹ tương lai cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu quá đau, bạn cũng có thể ngâm mình trong bồn nước ấm và thư giãn.

6. Xóa tan cơn đau cổ, đau lưng

Đau cổ, đau lưng có thể xảy ra sau khi làm việc trong một thời gian dài trước máy tính, đọc sách, hoặc thậm chí ngủ ở một tư thế khác thường. Điều đầu tiên mà hầu hết chúng ta làm là cố gắng kéo căng và xoa bóp vùng bị đau. Nó sẽ có tác dụng tốt hơn nếu bạn kết hợp với chườm lạnh và chườm nóng. Chườm lạnh trước tiên sẽ giúp giảm đau bằng cách giảm sự tích tụ axit lactic. Sau khi các cơ bắp thư giãn, bạn có thể chườm nóng để cải thiện lưu thông máu.

7. Giải tỏa căng thẳng và lo lắng

Căng thẳng đã trở thành một điều phổ biến đối với nhiều người, và đôi khi chúng ta cần một thứ “trợ giúp” để bình tĩnh hơn. Lần tới nếu bạn cảm thấy buồn hoặc chán nản, hãy thử ôm một chai nước ấm. Nó sẽ giúp lưu thông máu tốt và khiến bạn thư giãn hơn. Bạn có thể thêm một số loại tinh dầu bên trong để nó tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

8. Làm ấm giường ngủ

Nhiệt độ ban đêm vào mùa đông có thể giảm xuống cực kỳ thấp. Nếu bạn không cảm thấy ấm trên chiếc giường của mình và cũng không có lò sưởi để cải thiện tình hình, hãy đặt một chai nước nóng trên giường 10-15 phút trước khi ngủ. Nó sẽ khiến chiếc giường của bạn ấm áp hơn, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon và thoải mái.

9. Tránh chuột rút sau khi tập thể dục

Chuột rút cơ có thể xuất hiện sau khi tập luyện và hoạt động thể chất cường độ cao. Và một bình nước nóng có thể cải thiện tình trạng này. Cơn đau này dễ dàng được xoa dịu bằng cách chườm nóng lên các cơ bị tổn thương. Tuy nhiên, đôi khi toàn bộ cơ thể có thể cảm thấy đau nhức sau một buổi tập luyện vất vả tại phòng tập. Trong trường hợp đó, hãy tắm nước nóng để thư giãn các cơ cùng lúc.

10. Giảm cơn ho

Mùa đông là thời điểm khiến bạn rất dễ bị sổ mũi, ho và cảm lạnh. Đặc biệt vào ban đêm, cảm giác khó chịu sẽ tăng cao. Chườm nóng có thể làm dịu sự tắc nghẽn trong ngực và giúp bạn thở thoải mái hơn. Bạn chỉ cần đặt một chai nước ấm lên trên ngực và ôm nó đi ngủ. Nhưng lưu ý không được đặt ngay trên trái tim vì nó sẽ gây áp lực lên tim.

