Vì sao ôtô Việt có giá cao hơn các nước khác?

Nguyên nhân nào khiến giá của những chiếc ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước hiện cao hơn các nước khác khoảng 20%?

Tại diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ 2019 ngày 28/11, ông Phạm Tuấn Anh - Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, đến nay Việt Nam vẫn chưa có các doanh nghiệp đứng đầu chuỗi sản xuất tầm cỡ khu vực trong ngành sản xuất, lắp ráp ôtô.

Hiện, ngành công nghiệp ôtô Việt Nam mới chỉ tham gia vào phân khúc thấp của chuỗi giá trị và vẫn chưa làm chủ được công nghệ cốt lõi như động cơ, hệ thống điều khiển, truyền động...

Vì lẽ đó, giá bán xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn cao hơn các nước trong khu vực. Trong khi đó, tỷ lệ nội địa hoá chỉ đạt 1% đến 1/6 mục tiêu đề ra, thấp hơn nhiều các nước trong khối ASEAN.

Giá ô tô Việt cao hơn các nước khác trong khu vực.

Đại diện Toyota Việt Nam cho rằng giá thành sản xuất, lắp ráp trong nước đang cao hơn khoảng 20% và phần lớn do giá linh kiện cao. Nếu là linh kiện nhập khẩu thì chi phí vận chuyển, đóng gói mất thêm 20%. Nhưng với những linh kiện trong nước sản xuất thì cũng rất đắt.

Ngoài ra, do sản lượng nhỏ, công nghiệp hỗ trợ thiếu và yếu nên các nhà sản xuất phần lớn phải nhập khẩu các linh kiện để sản xuất ôtô.

Ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc Công ty Thaco cũng cho rằng, thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã về 0% từ đầu năm 2018, nhưng thuế với linh kiện không giảm tương ứng, nên các nhà sản xuất trong nước khó giảm giá xe bán ra. Ông đề nghị Chính phủ xem xét việc giảm thuế nhập khẩu linh kiện về 0% với linh kiện trong nước không sản xuất được.

Black Friday: Hết cảnh chen chân mua hàng

Các trung tâm mua sắm tại Hà Nội, TP HCM đông hơn ngày thường nhưng cảnh tượng xếp hàng, chen chân, xô cửa để vào săn hàng giảm giá đã không còn.

Dù giảm giá mạnh, Black Friday năm nay không còn cảnh chen lấn, xếp hàng chờ mua, thanh toán.

Tại Hà Nội, cảnh tượng hàng dài chờ trước cửa hàng tại trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu như mọi năm đã không còn. Tương tự, tình trạng không có khách cũng diễn ra ở một số gian hàng thời trang tại một trung tâm thương mại khác ở Thanh Xuân. Năm nay, cảnh khách hàng phải chen chúc, tranh nhau từng món đồ giảm giá đã không còn như vài năm trước.

Ở TP HCM, các trung tâm thương mại giờ nghỉ trưa không có cảnh chen chân, xếp hàng dài chờ thanh toán như mọi năm. Nhìn chung, các trung tâm thương mại khá đông so với ngày thường nhưng không nườm nượp khách như các mùa Black Friday trước.

Giá gà tăng vọt

Hai tháng trước giá gà lông trắng ở mức 13.000 - 15.000 đồng một kg thì nay tăng lên 42.000 đồng.

Mặc dù giá gà tăng cao nhưng do trước đó giá xuống thấp hơn giá thành nên nhiều trang trại nuôi gà vẫn chưa thể bù lỗ. Do đó, để cắt lỗ, nhiều hộ gia đình không dám tái đàn nhiều nên tới nay lượng gà xuất chuồng tại một số trang trại giảm đi 50% so với trước đây.

Giá gà tăng mạnh nhưng nhiều hộ gia đình không còn nhiều để bán.

Ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, hiện giá gà đang tăng thêm 6.000 đồng so với tuần trước đó, đẩy giá gà hơi lông trắng lên đỉnh 42.000 đồng một kg, cao nhất trong 11 tháng qua.

Theo ông, có ba nguyên nhân khiến giá gà tăng cao. Thứ nhất là do hồi tháng 9, giá gà giảm mạnh khiến nhiều cơ sở chăn nuôi đua nhau bán để cắt lỗ nên nguồn cung giảm mạnh tới 30-40% đã đẩy giá gà tăng trở lại. Thứ hai là do dịch tả heo châu Phi lan rộng, nguồn cung heo giảm khiến giá heo tăng vọt, người dùng chuyển sang tiêu thụ thịt gà. Cuối cùng là giá gà trong nước xuống thấp kỷ lục khiến gà nhập khẩu khó cạnh tranh. Do đó, các đơn vị nhập khẩu dừng nhập khiến nguồn cung giảm so với trước.

"Dù giá gà đang tăng mạnh nhưng nhu cầu thị trường vẫn lớn, giá hấp dẫn hơn so với thịt heo. Hiện nhiều bếp ăn công nghiệp tích cực tăng mua thịt gà và giảm thịt heo nên nhu cầu thị trường đang tăng trên 15% so với trước đó", ông Quyết nhận định.

So với hồi giữa tháng 9, giá gà trắng đã cao hơn 2,8 lần. Còn so với giá bình quân của tháng 10, giá gà trắng đang cao hơn gần 40%. Không chỉ giá gà trắng, giá gà thịt lông màu cũng đã tăng đáng kể trong tháng 11. Đến ngày 28/11, giá gà thịt lông màu từ 40.000 đồng một kg hơi, tăng tới 30% so với giá bình quân của tháng 10.

Giá thịt lợn tăng chưa từng có

Giá thịt lợn bắt đầu tăng từ tháng 6/2019. Mức tăng hiện nay so với trước là gần gấp đôi. Trung bình, thịt lợn được bán tại các chợ truyền thống đã đạt mức 170.000 đồng/kg, cá biệt có loại thịt ngon lên tới hơn 200.000 đồng/kg, đắt ngang thịt bò. Đây là mức tăng chưa từng có của thịt lợn từ trước đến nay.

Tại các siêu thị cũng ghi nhận sự tăng giá thịt 10-15% so với trước khoảng 150.000 đồng/kg. Trong bối cảnh giá thịt lợn duy trì giá cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người tiêu dùng đã thay đổi thói quen ăn thịt lợn.

Giá thịt lợn vẫn tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-PTNNT), kể từ đầu tháng 2/2019 đến 10/11/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên toàn quốc với tổng số lợn tiêu hủy là 5.851.442 con; tổng trọng lượng là 335.661 tấn, bằng khoảng 8,8% tổng trọng lượng lợn của cả nước - đây là thiệt hại rất lớn.

Thời gian gần đây dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhiều địa phương dịch bệnh đã qua 30 ngày, người chăn nuôi bắt đầu rục rịch tái đàn trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày qua giá lợn hơi tại hầu khắp các tỉnh thành ở nước ta có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, tại miền Bắc, giá lợn hơi xuất chuồng đã đạt mức kỷ lục, tăng vọt lên mức 70.000-75.000 đồng/kg, cá biệt có nơi cán mốc gần 80.000 đồng/kg.

Cục này cũng từng lên tiếng cảnh báo không loại trừ khả năng làm giá do thương lái và người dân đẩy giá lên.

