Vị khách bí ẩn tip hơn 368 triệu đồng cho bữa ăn giá chưa đầy 1 triệu

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

Số tiền sau đó được chia đều cho các nhân viên làm việc tại quán còn chủ nhà hàng không giữ bất cứ khoản tiền tip nào.

Mike Zarella, chủ nhà hàng Stumbel Inn Bar and Grill có địa chỉ tại thị trấn Londonderry, bang New Hampshire, Mỹ, đã chia sẻ về câu chuyện hi hữu trên với truyền thông.

Mike cho biết hôm đó là ngày 12/6, một vị khách trông rất bình thường bước vào nhà hàng gọi 2 chiếc xúc xích, một ít khoai tây chiên và một vài thứ đồ uống không cồn, tổng hóa đơn chỉ 37 USD. Thế nhưng lúc thanh toán, ông đã để lại khoản tiền tip 16.000 USD.

Ông Mike Zarella, chủ nhà hàng Stumbel Inn Bar and Grill.

Nhân viên phục vụ ban đầu không nhìn vào hóa đơn hay để ý đến tiền tip cho tới khi khách hàng (người yêu cầu giấu tên), gợi ý cô nhìn vào đó. "Số tiền được ghi trong bản sao kê thẻ tín dụng, được đặt cạnh bàn đăng ký. Ông ấy nói ba lần rằng “Đừng tiêu toàn bộ nó vào một chỗ”. Vì thế mà người phục vụ đã lật ra và xem", Mike kể.

Tuy nhiên, Mike giữ kín chuyện này suốt 1 tuần để chắc chắn rằng đây không phải là một sự nhầm lẫn. Khoảng 1 tuần sau vị khách hào phóng quay lại nhà hàng và Mike đã có cơ hội trò chuyện với ông.

"Tôi cảm ơn ông ấy và nói rằng “Ông chắc chứ? Chúng tôi cảm thấy lo lắng với số tiền này”. Nếu ông ấy chuyển nhầm và yêu cầu hoàn lại, chúng tôi luôn sẵn sàng, song ông ấy nói rằng muốn các nhân viên nhận số tiền đó'", Mike nói. Lúc này, Mike mới chia sẻ câu chuyện cảm động này trên Facebook và nhận được sự chú ý lớn.

Nhiều người trong số nhân viên là mẹ đơn thân và họ dự định dùng khoản tiền cho kỳ nghỉ hè vốn vượt quá mức chi trả của mình.

Một nhân viên của nhà hàng nhấn mạnh số tiền tip trên "thực sự giúp khôi phục lại niềm tin vào lòng tốt của con người" và hỗ trợ nhà hàng về mặt tài chính sau thời gian nỗ lực duy trì hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch. "Ông ấy là kiểu người bí ẩn. Tôi chưa từng nghĩ chuyện tương tự như thế này lại có thể xảy đến với mình. Chúng tôi đã cảm ơn ông ấy. Thực sự năm vừa rồi là một năm khó khăn với tất cả chúng tôi", người này chia sẻ.

