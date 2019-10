Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Công thương dự báo, trong thời gian tới, xuất khẩu cao su sẽ tiếp tục gặp khó khăn do căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc diễn biến khó lường.

Bộ Công thương cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 10/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ so với cuối tháng 9/2019. Cụ thể ngày 10/10/2019, giá thu mua mủ cao su nước tại vườn và nhà máy tại tỉnh Đắk Lắk giảm 5 đồng/độ TSC so với cuối tháng 9/2019, xuống còn lần lượt 241 đồng/độ TSC và 246 đồng/độ TSC.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su trong tháng 9/2019 đạt 150,86 nghìn tấn, trị giá 197,64 triệu USD, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, tăng 8% về lượng và tăng 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su trong tháng 9/2019 đạt bình quân 1.310 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng 8/2019, nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 9/2019, xuất khẩu cao su giảm so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do xuất khẩu sang Ấn Độ giảm, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan tăng.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 9 đạt 103,43 nghìn tấn, trị giá 133,18 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 726,41 nghìn tấn, trị giá 974,77 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt bình quân 1.342 USD/tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam cũng là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 3 cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2019, đạt 86,12 nghìn tấn, trị giá 128,6 triệu USD, tăng 71,9% về lượng và tăng 62,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ cũng tăng mạnh từ 6,8% trong 8 tháng đầu năm 2018 lên 12,1% trong 8 tháng đầu năm 2019.

Bộ Công Thương dự báo, trong thời gian tới, xuất khẩu cao su sẽ tiếp tục gặp khó khăn do căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc diễn biến khó lường. Trong khi đó, sức ép từ nguồn cung tăng lên khi Indonesia và Malaysia đã hoàn tất chương trình cắt giảm xuất khẩu cao su tự nhiên theo cam kết của Hội đồng Cao su Quốc tế Ba bên (ITRC). Bên cạnh đó, xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn nữa nếu Thái Lan xúc tiến xuất khẩu cao su thành công.