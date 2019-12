Thu hồi gấp 3.300 áo phao bơi trẻ em Australia không đảm bảo độ nổi

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 11:30 AM (GMT+7)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo khẩn việc thu hồi 3.300 áo phao bơi dành cho trẻ em của Australia không đảm bảo chất lượng.

Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương cho biết vừa tiếp nhận thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Australia (ACCC) về việc thu hồi sản phẩm áo phao bơi dành cho trẻ em của Công ty Jetpilot Australia PTY LTD.

Số áo phao này, ACCC cho biết là do Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd đã tặng 3.319 sản phẩm trên cho một tổ chức cứu hộ biển ở Việt Nam có tên là Surf Life Saving Việt Nam. Cụ thể, áo phao bơi dành cho trẻ em có tên gọi bằng tiếng Anh: The Cause Kids Neo Vest Personal Flotation Device (PFD) – Model # HD211 (size 3-4, size 4-6 and size 8-10) của Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd.

Nguyên nhân thu hồi được ACCC xác định là do sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về độ nổi trên mặt nước theo Tiêu chuẩn Úc số AS 4758.1:2015 cho sản phẩm áo phao bơi. Trong tình huống khẩn cấp, sản phẩm không cung cấp đủ độ nổi cần thiết để người dùng có thể nổi trên mặt nước.

Trước tình hình đó, Cục CT&BVNTD đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan: dừng việc sử dụng sản phẩm và phối hợp với Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd để thực hiện việc thu hồi sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD cho biết, trong trường hợp cần tư vấn về cách thức tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan, người tiêu dùng có thể liên hệ: Tổng đài hỗ trợ, tư vấn người tiêu dùng 1800.6838 (miễn phí cước gọi); Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD (địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

