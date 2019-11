Ôtô đời mới bị chê đắt

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 14:30 PM (GMT+7)

Trong khi các đại lý ôtô đua nhau giảm giá, ưu đãi, tặng quà để tránh hàng tồn dịp cuối năm, các hãng lại tung ra hàng loạt mẫu xe mới với giá công bố cao ngất ngưởng khiến đại lý và khách hàng đều nghi ngại.

Kinh Doanh Sự kiện:

Hãng Mazda vừa ra mắt mẫu xe Mazda3 mới 2020 với mức giá từ 719-939 triệu đồng/xe (cộng các loại thuế phí lên tới 814 triệu cho đến 1,056 tỉ đồng, tùy phiên bản). Hãng Mitsubishi cũng vừa ra mẫu nâng cấp Xpander với mức giá 650 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so mẫu trước đó. Hãng Honda ra mắt mẫu Honda Accord mới có giá trên 1,3 tỉ đồng, cao phiên bản trước đó hơn 100 triệu đồng.

Với Mazda3, giới kinh doanh đánh giá mức giá hãng công bố là quá cao so với những mẫu cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis, Honda Civic… nên sẽ khó bán. Cụ thể, Mazda3 thuộc phân khúc hạng C, động cơ hạng B (bản 1.5), không gian nội thất cũng chỉ tương đương hạng B nhưng lại có giá cao như hạng D, nếu so sánh giá với xe cùng phân khúc như Toyota Corolla Altis (từ 733-932 triệu đồng), Honda Civic (729-929 triệu) sẽ làm cho khách hàng phân vân. Và sẽ khó cạnh tranh với những Hyundai Elantra (từ 562-742 triệu đồng), Kia Cerato (559-675 triệu).

Tuy nhiên, ông Trần Tiến Long, chủ showroom ôtô tại quận 5, TP HCM, lại cho rằng việc các hãng tung ra xe mới với mức giá cao ngất ngưởng thực tế là để "cứu" mẫu xe đang bị tồn kho. Khi đã giải phóng hết những mẫu xe đời cũ, các hãng sẽ chủ động hạ giá, khuyến mãi để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Những mẫu xe mới ra có giá khá cao được lý giải là để tránh tạo sức ép với những mẫu cũ còn tồn.

Theo ghi nhận của phóng viên, càng về cuối năm các hãng cũng như đại lý không tăng giá như mọi năm mà còn giảm giá rất mạnh để hút người mua. Như hãng Ford vừa tung gói quà tặng phủ ceramic, phủ gầm, phim cách nhiệt, bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng cho khách hàng mua xe Ford Ganger; đồng thời giảm 70 triệu đồng với mẫu Ford Everest (bản động cơ xăng còn khoảng 1 tỉ đồng, bản dầu 1,1 tỉ đồng). Mitsubishi Paiero Sport đang được giảm giá từ 72,5-92,5 triệu đồng, tùy phiên bản. Nissan Terra giảm 40 triệu đồng…

Toyota Việt Nam cũng vừa có chương trình tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm, với ưu đãi lên tới 100 triệu cho khách hàng mua xe lắp ráp trong nước như hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc 1 năm bảo hiểm thân vỏ xe, phiếu dịch vụ miễn phí dành cho khách hàng mua xe Vios (tất cả các phiên bản), Corolla Altis (tất cả các phiên bản), Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG), Innova E 2.0 MT (IE&IEB).

Hay Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "Mua HR-V, nhận ngay quà chất" từ ngày 5-11 đến 30-11. Theo đó, khách hàng sẽ được nhận phiếu quà tặng và gói bảo hiểm vật chất trị giá tới 27,42 triệu đồng.

Trước sức ép xe mới giảm giá, nhiều cửa hàng ôtô cũ tại TP HCM cũng đồng loạt giảm đến cả trăm triệu đồng cho khách mua xe đã qua sử dụng từ nay cho đến cuối năm.

Thông tin từ cửa hàng ôtô cũ cho thấy mẫu xe giảm nhiều là các dòng xe SUV/Pick-up. Cụ thể, Ford EcoSport 1.5L Titanium đời 2019 đã sử dụng giảm 33,85% còn 537 triệu đồng, Ford Ranger XLT 2.2L đời 2019 đã sử dụng giảm 31,21% còn 595 triệu đồng. Toyota được xem giữ giá tốt nhất cũng phải chấp nhận mất giá như Fortuner 2.4G đời 2018 giảm giá đến 9,33%, tức là giảm gần 100 triệu đồng.

Các dòng xe cũ bán chạy hiện nay như Toyota Vios đời 2018 từ 420-560 triệu đồng tùy phiên bản (giảm 50 triệu đồng), Hyundai Grand i10 đời 2019 (còn 330-398 triệu đồng), Toyota Innova đời 2018 (còn 687-828 triệu đồng), Mazda 3 đời 2017 (còn 592-635 triệu đồng), Honda City đời 2019 (còn 507-630 triệu đồng)…

Nguồn: https://nld.com.vn/oto-xe-dien-may/oto-doi-moi-bi-che-dat-20191116211851811.htmNguồn: https://nld.com.vn/oto-xe-dien-may/oto-doi-moi-bi-che-dat-20191116211851811.htm