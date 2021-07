Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, doanh số nhiều hãng vẫn lao dốc

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 11:15 AM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân. Theo đó, doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 6 giảm khá mạnh so với tháng 5 vừa qua.

Trong tháng 6/2021 nhiều hãng xe như Subaru, Kia, Toyota, Ford, Mazda,... đã đồng loạt thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, nhằm kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu mua xe của khách hàng tiếp tục sụt giảm.

Dù giảm giá mạnh nhiều dòng xe, doanh số bán hàng của Honda vẫn lao dốc

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam trong tháng 6/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.587 xe, bao gồm 15.802 xe du lịch; 7.131 xe thương mại và 654 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 25% so với tháng trước

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.365 xe, giảm 3% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.222 xe, giảm 13% so với tháng trước.

Trong đó, dù triển khai hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mại nhưng doanh số của Mitsubishi giảm tới 37% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm tới 33% so với tháng 5. Doanh số bán hàng của Ford cũng giảm mạnh 35% so với cùng kỳ năm 2020 khi chỉ đạt 1.284 xe và giảm 23% so với tháng 5.

Thaco Mazda cũng chỉ bán được 1.862 xe trong tháng 6, giảm 724 xe so với cùng kỳ năm 2020 tương đương giảm 28%. So với tháng 5, doanh số của Madaz cũng giảm tới 23%.

Doanh số bán hàng sụt giảm mạnh nhất trong tháng 6 là Honda khi chỉ đạt 1.550 xe, giảm tới 51% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng lại tăng 9% so với tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2021 vẫn tăng 40% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 37%; xe thương mại tăng 48% và xe chuyên dụng tăng 68% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 6/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 29% trong khi xe nhập khẩu tăng 59% so với cùng kì năm ngoái.

Trong khi nhiều hãng xe lao dốc về doanh số bán hàng trong tháng 6/2021, doanh số bán hàng của hãng xe Việt, VinFast vẫn duy trì được đà tăng ấn tượng.

Theo đó, trong tháng 6 hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán được tổng số 3.517 xe. Trong đó, VinFast đã bán được 2.552 xe Fadil, 711 xe Lux A2.0 và 254 xe Lux SA2.0, đạt tổng doanh số 3.517 xe, tăng 23% so với tháng 5/2021.

Với kết quả này, VinFast đã kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm 2021 với tổng cộng 15.938 xe bán ra, trong đó có 10.127 chiếc Fadil, 3.253 chiếc Lux A2.0 và 2.558 chiếc Lux SA2.0.

Doanh số bán hàng của VinFast vẫn ghi nhận đà tăng ấn tượng trong tháng 6

Cùng với đó, doanh số bán hàng của Kia và Toyota cũng duy trì được đà tăng so với các đối thủ của mình. Trong tháng 6, Toyota bán được 5.127 xe tăng 668 xe so với cùng kỳ năm 2020 tương đương với mức tăng 15%. Kia cũng bán được 1.862 xe, tăng 717 xe so với cùng kỳ tương đương mức tăng 29%, nhưng cũng giảm 1% so với tháng 5/2021.

Trong tháng 6/2021, doanh số của Suzuki tăng mạnh nhất khi tăng 57% so với cùng kỳ và 41% so với tháng 5 vừa qua. Theo đó, trong tháng đã có 1.432 xe được giao tới tay khách hàng.

Để tiếp tục cạnh tranh giành thị phần, các hãng xe vẫn đang tiếp tục tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi trong tháng 7. Trong đó, hãng xe Việt VinFast đã và đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe. Theo đó, VinFast Fadil được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá xe chỉ còn từ 336,5 triệu đồng.

VinFast Lux A2.0 được sử dụng voucher Vinhomes mệnh giá 200 triệu đồng để thanh toán, thay vì chỉ được áp dụng voucher 150 triệu đồng như trước đây.

Trong khi đó, VinFast Lux SA2.0 được ưu đãi trực tiếp từ 80 đến 100 triệu đồng tuỳ phiên bản, đồng thời được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/tháng cho thời gian chờ nhận xe, nếu mẫu xe mà khách hàng đặt mua chưa có sẵn để giao ngay.

Các hãng khác như Subaru, Kia, Toyota, Ford, Mazda, Mitsubishi,... cũng đang ưu đãi từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng tùy dòng xe cho khách hàng mua xe mới.

