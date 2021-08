Nhiều loại hải sản có giá rẻ chưa từng có, cua biển chỉ từ 120.000 đồng/kg

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 05:00 AM (GMT+7)

Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn cùng với sức mua kém đã khiến cho thị trường tiêu thụ hải sản giảm mạnh, kéo theo giá các mặt hàng này liên tục giảm sâu.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt nhà hàng, quán ăn của hầu hết các địa phương phải đóng cửa, đồng thời dừng đón khách du lịch ngoại tỉnh. Vì vậy, nhiều loại hải sản của các tàu đánh bắt và của các hộ dân nuôi trồng thủy hải sản rơi vào tình trạng rớt giá chưa từng có.

Tại Quảng Ninh, giá hàu nuôi tại bè giảm mạnh chỉ còn khoảng 5-7.000 đồng/kg, ngao hai cồi cũng chỉ vào khoảng 25-30.000 đồng/kg; bề bề giảm từ 300.000 đồng xuống chỉ còn từ 130-180.000 đồng/kg; cua biển giảm từ 550-600.000 đồng/kg xuống còn từ 300-350.000 đồng/kg.

Cua biển được rao bán với giá chỉ từ 180.000 đồng/kg trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt, sá sùng tươi cũng giảm mạnh từ 500.000 đồng/kg xuống còn khoảng 250-300.000 đồng/kg; sá sùng khô giảm gần một nửa, chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/kg…

Tại nhiều tỉnh phía Nam, giá thu mua hải sản ngày càng thấp nhưng chi phí nguyên liệu, vận chuyển ngày càng tăng cao nên đã khiến không ít ngư dân bám biển bị thua lỗ, nhiều tàu cá phải nằm bờ.

Theo một số người chuyên thu mua hải sản, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hải sản đánh bắt của bà con chủ yếu chỉ tiêu thụ nội tỉnh, chưa kể chi phí vận chuyển, xe cộ gặp nhiều khó khăn đã khiến lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh. Do đó, giá các loại hải sản đều giảm khoảng 30-40% so với trước đây.

Tôm càng xanh cùng với các loại hải sản khác đều giảm từ 30-40% do ảnh hưởng của Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Linh, trú tại Trà Cú (Trà Vinh) cho biết, chưa năm nào người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn như hiện nay bởi đầu vụ giá thức ăn, vật tư chăn nuôi tăng cao, cuối vụ, giá bán tôm lại giảm mạnh.

Theo anh Linh, nhà anh đầu tư 3 ao tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới với diện tích hơn 1.000m2. Hiện tại, có khoảng 2 tấn tôm đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái chỉ trả giá 55.000 đồng/kg đối với loại 100 con/kg.

“Trước đây, giá tôm loại 50 con/kg là 155.000 đồng/kg nhưng hiện tại chỉ còn 100.000 đồng/kg. Giá thấp, người dân đứng trước tình trạng thua lỗ nhưng thương lái lại chỉ mua cầm chừng, nhà nào có tôm bán phải tự kéo tôm rồi chở ra xe cho họ luôn thì họ mới mua”, anh Linh nói.

Anh Linh cho rằng, trước dịch, thương lái ngoài Bắc thường vào tận nơi thu mua tôm sống nhưng hiện tại vận chuyển khó khăn nên chỉ có thương lái trong vùng tu mua tôm cho các nhà máy đông lạnh, giá thấp và số lượng không nhiều.

Là hộ nuôi cua kết hợp nuôi tôm càng xanh nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Điều, trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, giá cua biển giảm mạnh nhất, có loại giảm hơn 100.000 đồng/kg.

Nhiều loại cua cũng giảm mạnh từ 100-150.000 đồng/kg.

“Cua gạch loại lớn, size từ 2-3 con/kg trước đây lái mua với giá 400.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 280.000 đồng/kg; loại nhỏ chỉ còn 200.000 đồng/kg. Cua thịt siz 2-3 con/kg chỉ còn 180-200.000 đồng/kg, loại 4-5-6 con/kg thì chỉ còn từ 120.000 đồng/kg”, anh Tiến nói.

Ngoài cua biển, giá tôm càng xanh cũng giảm chưa từng thấy, chỉ còn 90-110.000 đồng/kg tùy size.

Giá giảm mạnh nhưng việc tiêu thụ vẫn gặp không ít khó khăn nên lượng hàng bán ra rất chậm. Theo anh Tiến, nếu như trước đây phí vận chuyển 1 thùng tôm hoặc cua từ Kiên Giang đi TP. Hồ Chí Minh chỉ hết 100.000 đồng thì nay đã cao gấp đôi, thời gian trung chuyển cũng kéo dài thêm 2-3 giờ.

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-loai-hai-san-co-gia-re-chua-tung-co-cua-bien-chi-tu-120000-dong-kg-50202...Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-loai-hai-san-co-gia-re-chua-tung-co-cua-bien-chi-tu-120000-dong-kg-50202148458449.htm