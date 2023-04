Người Việt dùng iPhone nhiều nhất, năm 2022 chi hơn 1,6 tỷ USD nhập khẩu loại này

Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2022 vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy trong năm 2022, trong năm vừa qua, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt 21,1 tỷ USD, giảm 1,6% so với năm 2021 và chiếm trên 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong đó, kim ngạch của khối doanh nghiệp FDI đạt 20,14 tỷ USD, giảm 0,9% so với năm trước và chiếm 95,37% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng.

Năm 2022, iPhone đứng đầu, chiếm 46,05% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại

Về thị trường nhập khẩu, chủ yếu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn chiếm chủ yếu tỷ trọng nhập khẩu điện thoại và linh kiện. Riêng kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường này đã chiếm 92,6% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng.

Về chủng loại nhập khẩu, năm 2022, nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của Việt Nam đạt trị giá trên 3,5 tỷ USD, tăng 10,46% so với năm 2021 và chiếm 16,57% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam.

Tại đây, điện thoại iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi là những thương hiệu điện thoại được nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam (chiếm 93,43%). iPhone đứng đầu khi chiếm 46,05% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc của cả nước (1,162 tỷ USD). Samsung đứng thứ 2 với kim ngạch nhập khẩu gần 940 triệu USD, Oppo hơn 442 triệu USD…

Về linh kiện, phụ kiện điện thoại, trong năm 2022 đạt trị giá nhập khẩu trên 17,62 tỷ USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Linh kiện nhập khẩu chủ yếu từ các doanh nghiệp khác với tỷ trọng lên đến hơn 99%, thị phần các hãng lớn như LG, Samsung chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Mặc dù chiếm tỷ trọng không cao, tuy nhiên nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất từ Hong Kong liên tục tăng ấn tượng. Năm 2022, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ thị trường này tăng hơn 146,7% so với năm 2021.

Cũng theo số liệu từ Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2022 của Bộ Công thương công bố, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 57,99 tỷ USD, tăng 0,81% so với năm 2021 và chiếm 15,62% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước.

Về chủng loại, xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc đạt 33,32 tỷ USD, tăng 0,67% so với năm 2021, chiếm 57,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng. Trong đó, xuất khẩu điện thoại Samsung đạt trên 31,42 tỷ USD, chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc của cả nước.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 16,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với 2021, chiếm 28% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng. Đứng thứ hai là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch 11,9 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm 20,5% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu sang EU đạt 6,5 tỷ USD, giảm 15,7% so với năm ngoái, chiếm 11,2% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 5,05 tỷ USD, tăng 5,3% so với năm 2021.

