Ngóng giảm 50% phí trước bạ: Khách hàng “hoãn” mua xe, chờ hưởng ưu đãi “kép”?

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khi có thông tin về chính sách giảm lệ phí trước bạ, khách hàng đến xem xe ít hơn trước đó, một số ít đã đặt cọc xe nhưng vẫn trong tâm thế chờ ưu đãi “kép”.

Anh Đoàn Xuân Sơn, nhân viên bán hàng tại một đại lý ô tô của hãng Ford, cho hay, với tâm lý chờ để được hưởng tối đa tiền ưu đãi khi mua ô tô mới, khá nhiều khách hàng có nhu cầu mua các dòng xe trong nước như Territorri, Transit, Ranger nhưng vẫn đang có tâm lý chờ tới ngày chính thức được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước... mới xuống tiền mua xe.

Khách hàng mua ô tô chờ đợi thời điểm giảm phí trước bạ để được hưởng mức ưu đãi kép

Có nhu cầu đổi xe mới, anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, thời gian qua anh đã tìm hiểu và khá ưng dòng xe Territorri. Mặc dù nhân viên bán hàng tư vấn khá chi tiết về các mức ưu đãi trong từng thời điểm sẽ khác nhau, song anh vẫn đang lưỡng lự về việc nên mua hay chờ giảm lệ phí trước bạ vì thông tin chưa được công bố cụ thể.

“Nếu mua luôn thời điểm này, dòng xe trên đang được đại lý ưu đãi 80.000 đồng/xe. Ngoài ưu đãi trên, nếu được hưởng thêm 50% phí trước bạ (tương đương 50 triệu) thì mức giảm sẽ lên tới 130 triệu đồng – mức giảm khá sâu. Do đó, tôi đang chờ thời điểm xuống tiền để được hưởng mức ưu đãi tốt nhất” – anh Nam nói thêm.

Tham khảo tình hình thực tế tại một đại lý ô tô Honda, KIA trên địa bàn Hà Nội, được biết doanh số bán hàng trong những tháng gần đây của các đại lý cũng giảm mạnh so với tháng trước, mức giảm trung bình khoảng 50% và thậm chí lên tới 70% đối với một số mẫu xe.

Ngoài một số khách “quyết tâm” chờ, có một bộ phận khách hàng thì tiến hành thanh toán và nhận bàn giao xe, nhưng yêu cầu đại lý chưa xuất hóa đơn để đợi chính sách ưu đãi.

Anh Q.V. - nhân viên tư vấn tại đại lý ô tô trên đường Phạm Văn Đồng - tiết lộ. Năm 2023, thời điểm giữa tháng 6/2023 từng có khách hàng mua xe Santa Fe đúng dịp khuyến mãi, sau đó đợi sang tới 1/7 để đi làm thủ tục đăng ký và đã tiết kiệm được tới gần 200 triệu đồng chi phí lăn bánh. Nếu "bắt đáy" đúng lúc, người dùng sẽ được hưởng lợi không hề nhỏ, nên nhiều người sẵn sàng chờ đợi.

Trong 5 tháng đầu năm 2024 tổng doanh số bán toàn thị trường giảm 6,44% so với cùng kỳ năm 2023

Theo thống kê, 5 tháng của năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường VAMA tổng hợp và TC Motor công bố đạt 127.643 xe (gồm 108.309 xe do VAMA tổng hợp và 19.334 xe Hyundai do TC Motor công bố riêng). Con số này giảm 6,44% so với cùng kỳ năm 2023 (bán 136.430 xe).

Trước thực tế trên, Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Lý do Bộ Tài chính đưa ra là để góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà để phục hồi tăng trưởng cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Theo đó, nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024 đến hết 31/1/2025. Nếu đề xuất được thông qua, lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm 50% như 3 lần trước.

Bộ Tài chính cho rằng, đầu năm nay, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ cả yếu tố trong và ngoài nước. Sức ép lạm phát, tỷ giá, giá vàng cao... làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, dẫn đến xu hướng thắt chặt chi tiêu đối với các mặt hàng có giá trị cao, trong đó có ô tô. Điều này khiến doanh số thị trường ô tô 3 tháng đầu năm sụt giảm đáng kể.

Ba lần trước đó, người mua ô tô đã được giảm 50% lệ phí trước bạ, gồm lần 1 là Nghị định số 70/2020 có hiệu lực từ ngày 28/6/2020 đến 31/12/2020, lần 2 là Nghị định số 103/2022 có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/5/2022, lần 3 là Nghị định số 41/2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Theo các chuyên gia, về lâu dài, các hãng muốn kích cầu, giảm tồn kho sẽ có những chính sách khuyến mãi phù hợp. Cần có những chính sách có tầm nhìn dài hơi hơn cho ngành công nghiệp ô tô, để chi phí sản xuất giảm, giá thành hạ xuống, doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh thực sự.

Ông Nguyễn Minh Đồng - chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, cho rằng thị trường ô tô trong nước lâu nay vẫn thiếu vắng những chính sách căn cơ, lâu dài để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

“Với ô tô nay giảm phí vài tháng, năm sau lại giảm vài tháng sẽ không giúp ngành này mạnh lên mà giống như "giải cứu" các mặt hàng thanh long, dưa hấu. Các hãng muốn kích cầu, giảm tồn kho cần có những chính sách khuyến mãi phù hợp; cần những chính sách có tầm nhìn dài hơi hơn cho ngành công nghiệp ô tô, để chi phí sản xuất giảm, giá thành hạ xuống, doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh thực sự.

Về phía các doanh nghiệp, nên chủ động, kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ khác về khuyến mãi, hậu mãi, tăng chất lượng dịch vụ, giúp thị trường ô tô vực dậy sức mua” - ông Đồng khuyến nghị.

