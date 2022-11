Mít ruột đỏ giá vài trăm ngàn 1 kg vẫn cháy hàng

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại một số cửa hàng trái cây cao cấp tại TP HCM thời gian gần đây, mít ruột đỏ được trưng bày ở vị trí bắt mắt và niêm yết giá rất cao.

Như tại siêu thị Vina T&T Gourmet (khu chung cư Hà Đô, quận 10), mít ruột đỏ nguyên trái có giá 130.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2,5 lần mít Thái ruột vàng. Mức giá này tương đương sầu riêng nguyên trái đang bán trên thị trường.

Khoảng 15 múi mít ruột đỏ có giá hơn 190.000 đồng vẫn được khách chọn vào giỏ hàng

Quản lý siêu thị này cho hay, mít ruột đỏ đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng và có doanh số thuộc loại cao nhất trong số các loại trái cây trong nước được bán tại đây.

"Hiện có nhiều nhà vườn trồng mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng nên chúng tôi rất yên tâm khi bán loại trái cây này" – quản lý siêu thị này bày tỏ.

Mít ruột đỏ bán chung với sầu riêng, dù kinh doanh xe đẩy nhưng giá mít ruột đỏ tại đây cũng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy thời điểm

Chị Thu Hiền (ngụ quận 3) sau khi ăn thử mít ruột đỏ do người quen tặng đã quyết định chọn loại trái cây này làm quà tặng cho đối tác tại Hà Nội.

"Khi tặng quà cho đối tác, tôi luôn ưu tiên chọn sản phẩm mới, lạ và hiếm dù giá có cao hơn sản phẩm bình thường. Nếu mua để gia đình ăn thì chỉ thỉnh thoảng hoặc khi giá rẻ hơn" – chị Hiền lý giải.

Mít ruột đỏ vừa chín tới có màu không khác biệt nhiều với mít Thái ruột vàng nhưng giá thì cao gấp 2,5 lần

Theo ông Nguyễn Viết Vị, Giám đốc HTX thương mại – dịch vụ Phước Thiện (tỉnh Bình Phước), một trong những đầu mối lớn cung cấp mít ruột đỏ và cây giống mít ruột đỏ, sản phẩm này giữ giá cao trong nhiều năm do sản lượng vẫn còn ít.

Mít ruột đỏ được trưng bày trang trọng tại hội chợ thực phẩm quốc tế vừa diễn ra tại TP HCM

"Nay đang là mùa chính, mỗi ngày HTX cung ứng khoảng 10 tấn mít ruột đỏ tươi, giá loại 1 là 47.000 đồng/kg trong khi mít Thái loại 1 chỉ 16.000 đồng/kg (gấp gần 3 lần). Ngoài tiêu thụ nội địa, các vựa đóng hàng cho Trung Quốc cũng thu mua nên tiêu thụ rất tốt.

Hơn nữa, nhờ trình độ canh tác của nông dân ngày càng cải thiện nên mít ruột đỏ ngày càng ngon ngọt, hình thức đẹp với màu đỏ, cơm dày, được thị trường ưa chuộng.

Mít Thái ruột đỏ rất ngon nhưng giá thấp hơn nhiều so với mít ruột đỏ do được sản lượng lớn, là mặt hàng đã quá quen thuộc; cũng như các giống nho xanh mới ra thị trường có giá rất cao so với nho đỏ dù trái nho màu đỏ cũng rất ngon" – ông Vị ví von.

Mít ruột đỏ tách múi có giá 125.000 đồng/500gr, tức 250.000 đồng/kg.

Ông Vị khuyến cáo nông dân khi đầu tư trồng mít ruột đỏ cần chọn giống tốt, đây là điều quan trọng nhất vì chọn sai thì phải chặt bỏ. Ngoài ra, nông dân cần tính đến khả năng giá mít ruột đỏ trong tương lai cũng tương đương mít Thái để có mức đầu tư phù hợp.

"Tại HTX Phước Thiện, dù tiêu thụ mít ruột đỏ rất tốt nhưng chúng tôi vẫn đầu tư canh tác theo chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đầu tư mảng chế biến (mít ruột đỏ sấy giòn, sấy dẻo) để tránh bị động về sau" - ông Vị chia sẻ.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/mit-ruot-do-gia-vai-tram-ngan-1-kg-van-chay-hang-20221127114354114.ht...Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/mit-ruot-do-gia-vai-tram-ngan-1-kg-van-chay-hang-20221127114354114.htm