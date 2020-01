Giống lợn một thời bị "ghẻ lạnh", nay giá cao vẫn không đủ bán

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

Dù thịt của giống lợn này không được ưa chuộng, chúng vẫn được nhiều người đặt mua với giá cao trong thời điểm này.

Kinh Doanh Sự kiện:

Giống lợn được người dân tìm mua trong thời gian này là lợn Móng Cái, có nguồn gốc từ khu vực thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vì thịt của giống lợn này rất nhiều mỡ nên người dân chủ yếu dùng làm nái nền để lai với lợn đực ngoại cho sản phẩm con lai dùng để nuôi lấy thịt.

Vì những ưu điểm của giống lợn này như dễ nuôi, đẻ mắn, đẻ sai, thân thiện với con người, chịu được kham khổ, chống đỡ bệnh tật tốt nên chúng vẫn được ưa chuộng về nuôi làm nái. Đặc biệt, trong thời điểm giá lợn ngày càng tăng cao, giống lợn này càng được săn lùng nhiều hơn và giá bán ở mức cao ngất ngưởng.

Anh Duy Kiên, một thương lái buôn lợn ở Bắc Giang, cho biết lợn Móng Cái được nhiều trang trại tìm mua rất nhiều nhưng hàng nhập về không đủ bán. Lý giải về điều này, anh Kiên cho hay giống lợn này đẻ nhiều, dễ nuôi và dễ chăm nên ai cũng muốn nuôi. Có những con đẻ lên tới gần 20 con 1 lần nên các trang trại chăn nuôi rất thích. Đặc biệt, trong thời gian lợn khan hiếm như này, giá ngày một tăng cao, người dân sẽ chọn giống lợn có năng suất cao để nuôi, kiếm lợi nhuận.

Còn về vấn đề lợn Móng Cái không đủ bán cho các trang trại, anh lý giải sau thời gian dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở nước ta, số lượng lợn Móng Cái cũng không còn nhiều. Trước đây, anh có thể gom được cả nghìn con một ngày nhưng nay đi mua được 100 con đã rất khó khăn.

Lợn Móng Cái được nhiều người tìm mua với giá cao.

Theo anh, những gia đình mua giống lợn này về nuôi chủ yếu làm nái, cho lai với các giống lợn nhiều nạc, thân dài... khác. “Vì lợn Móng Cái rất nhiều mỡ nên không ai muốn ăn thịt của chúng. Hơn nữa, lợn này thuần chủng lớn rất chậm nên để làm kinh tế là rất khó. Hầu hết đều phải cho đem lai giống để ra những con lợn nhỏ sẽ theo gen lợn đực, lớn nhanh và nhiều nạc hơn”, anh cho hay.

Hiện, anh bán chủ yếu lợn con có trọng lượng từ 4-4,5kg/con, giá bán gần 3 triệu đồng 1 con. Còn với những loại lợn thịt, giá rẻ hơn nhiều, chỉ dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/con.

Anh cho hay trước đây lợn Móng Cái giá khá rẻ và người mua cũng không nhiều như thời điểm này. Thời gian trước giá ở mức thấp, những con lợn có trọng lượng từ 4-6kg chỉ bán được với giá 700.000 – 800.000 đồng/con. Thậm chí, có lúc giá lợn thấp đến mức còn chưa đến 100.000 đồng/con mà không ai mua.

Ngược lại, trong khoảng thời gian này, giá lợn Móng Cái lên rất cao lại không có đủ hàng để bán cho khách. Anh đều phải đi gom hàng hằng ngày để trả cho những người đã đặt.

Tương tự, anh Hải – một thương lái khác cũng nhận định giống lợn này nhiều ưu điểm khiến người chăn nuôi ưa chuộng. Tuy nhiên, người mua cần tìm hiểu kỹ vì giống lợn này có 2 loại khác nhau.

Một loại nòi xương to dài mình, chân cao, xương ống to, mõm dài và hơi hớt, tai to đưa ngang, tầm vóc to. Con trưởng thành có thể đạt khối lượng từ 140- 170 kg, có con tới 200 kg, 7-8 tháng mới có thể sinh sản, đa số có 14 vú, một số ít 12 vú, số con đẻ trung bình 10- 12 con/ lứa. Còn loại nòi xương nhỏ thì thân ngắn, chân thấp, xương ống nhỏ, hai móng to chụm lại, mõm ngắn, thẳng, tai nhỏ dỏng lên trên, tầm vóc bé. Trọng lượng tối đa chỉ 85kg, 6 tháng là có thể sinh sản, đa số có 12 vú, số ít có 14 vú, số con đẻ trung bình 8-9 con/1 lứa.

Trước đây, anh nhập lợn Móng Cái về bán rất nhiều lần bị ế ẩm, thua lỗ nặng. Vì anh phải đem về nhà nuôi, không có thời gian chăm sóc nhiều nên chúng sinh bệnh chết. Còn thời gian này, anh nhập đến đâu hết đến đó. Và không ít người phải đặt trước tiền và đợi đến khi có hàng mới được lấy.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/giong-lon-mot-thoi-bi-ghe-lanh-nay-gia-cao-van-khong-du-ban-1...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/giong-lon-mot-thoi-bi-ghe-lanh-nay-gia-cao-van-khong-du-ban-1033579.html